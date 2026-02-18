Papiers Tissu KP publie ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025

MISSISSAUGA, Ontario, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP inc. (« PTKP ») (TSX : KPT) présente ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation, ainsi que ceux de Produits Kruger inc. (« Produits Kruger »), du quatrième trimestre et de l’exercice 2025. Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité destinés aux consommateurs (CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD) et au marché des produits hors foyer. La Société continue de croître dans le segment des produits de consommation aux États-Unis grâce à la marque White CloudMD et à d’autres marques privées de qualité supérieure. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans Produits Kruger.

Faits saillants financiers et opérationnels de Produits Kruger au T4 2025

Les revenus se sont élevés à 560,1 millions de dollars au T4 2025, contre 539,6 millions de dollars au T4 2024, soit une augmentation de 20,5 millions de dollars, ou 3,8 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 84,2 millions de dollars au T4 2025, contre 66,8 millions de dollars au T4 2024, soit une augmentation de 26,0 %.

s’est chiffré à 84,2 millions de dollars au T4 2025, contre 66,8 millions de dollars au T4 2024, soit une augmentation de 26,0 %. Le résultat net s’est élevé à 23,4 millions de dollars au T4 2025, contre une perte nette de 13,7 millions de dollars au T4 2024, une hausse de 37,1 millions de dollars.

La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 avril 2026.



Faits saillants financiers de Produits Kruger pour l’exercice 2025

Les revenus se sont élevés à 2 203,4 millions de dollars pour l’exercice 2025, contre 2 049,9 millions de dollars pour l’exercice 2024, une augmentation de 153,5 millions de dollars, ou de 7,5 %.

Le BAIIA ajusté 1 s’est chiffré à 318,2 millions de dollars pour l’exercice 2025, contre 264,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, soit une hausse de 20,2 %.

s’est chiffré à 318,2 millions de dollars pour l’exercice 2025, contre 264,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, soit une hausse de 20,2 %. Le résultat net s’est élevé à 75,5 millions de dollars pour l’exercice 2025, contre 23,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, soit une amélioration de 51,7 millions de dollars.



« L'exercice 2025 s'est avéré solide dans de nombreux aspects de nos activités, avec des gains de parts de marché et une croissance des revenus, des marges plus élevées et une rentabilité accrue, ainsi qu'une efficacité opérationnelle renforcée et un bilan amélioré en santé et sécurité », a déclaré Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger et de Papiers Tissu KP. « Nous sommes particulièrement satisfaits de la diversification de la croissance des revenus, tant au Canada, où nous avons su tirer profit de notre position de chef de file sur ce marché mature, qu'aux États-Unis, qui constituera notre moteur de croissance pour les années à venir.

« En fait, nous sommes en train de finaliser l'emplacement, la portée du projet et les détails financiers d'une nouvelle usine dotée de la technologie de séchage à air traversant (TAD) qui devrait ouvrir ses portes dans l'ouest des États-Unis en 2028 et dont nous prévoyons faire l’annonce officielle au cours du premier semestre de 2026.

« Au quatrième trimestre de 2025, notre élan a atteint un apogée avec une croissance de 26,0 % du BAIIA ajusté par rapport à l'exercice précédent, pour atteindre 84,2 millions de dollars, principalement grâce à la hausse du volume des ventes. De plus, l'augmentation de l'approvisionnement interne en papier dans le cadre de notre projet d'expansion à Sherbrooke a amélioré les marges de notre segment hors foyer et de l'ensemble de nos activités.

« Pour l'avenir, nous avons l'intention de nous appuyer sur nos bases solides, renforcées par trois années consécutives d'augmentation des revenus et de la rentabilité, afin de générer de la croissance en 2026 et à plus long terme », a ajouté M. Bianco.

Perspectives pour le T1 2026

Pour le premier trimestre de 2026, nous prévoyons que le BAIIA ajusté¹ se situera dans la même fourchette que celui du quatrième trimestre de 2025.

Résultats financiers de Produits Kruger au T4 2025

Les revenus se sont chiffrés à 560,1 millions de dollars au T4 2025, comparativement à 539,6 millions de dollars au T4 2024, soit une hausse de 20,5 millions de dollars, ou 3,8 %. L'augmentation des revenus est principalement attribuable à la hausse du volume des ventes dans les deux segments.

Le coût des produits vendus s’est établi à 451,9 millions de dollars au T4 2025, contre 459,3 millions de dollars au T4 2024, soit une baisse de 7,4 millions de dollars, ou 1,6 %. La baisse du coût des produits vendus est principalement attribuable à une baisse des prix de la pâte à papier par rapport au même trimestre au cours de l’exercice précédent et à une productivité soutenue dans nos usines, partiellement contrebalancées par une augmentation du volume des ventes et des frais généraux de fabrication supplémentaires pour investir dans nos sites. Les frais de transport ont été moins élevés qu’au T4 2024, alors que les frais d'entreposage sont restés pratiquement inchangés. En pourcentage des revenus, le coût des produits vendus s'est établi à 80,7 % au T4 2025, contre 85,1 % au T4 2024.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration se sont chiffrés à 55,3 millions de dollars au T4 2025, comparativement à 45,1 millions de dollars au T4 2024, soit une hausse de 10,2 millions de dollars, ou 22,6 %. Cette augmentation est principalement attribuable à l'augmentation des effectifs et aux coûts de rémunération connexes, qui ont entraîné une baisse des coûts contractuels, à la hausse des frais de vente liés à l'augmentation du volume des ventes, aux pertes de change au T4 2025 par rapport aux gains enregistrés au T4 2024, ainsi qu'à un ajustement à la fiscalité des entreprises favorable dans une entité américaine au T4 de 2024 qui ne s'est pas reproduit au T4 de 2025. En pourcentage des revenus, les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ont été de 9,9 % au T4 2025, contre 8,4 % au T4 2024.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 84,2 millions de dollars au T4 2025, contre 66,8 millions de dollars au T4 2024, soit une hausse de 17,4 millions de dollars, ou 26,0 %. Cette augmentation est principalement due à une hausse des volumes de vente et à une productivité soutenue dans nos usines, ainsi qu’à la baisse des prix de la pâte à papier et des frais de transport, partiellement compensée par la hausse des frais généraux de fabrication et des frais de vente, frais généraux et frais d’administration.

Le résultat net s’est établi à 23,4 millions de dollars au T4 2025, comparativement à une perte nette de 13,7 millions de dollars au T4 2024, soit une hausse de 37,1 millions de dollars. Cette hausse est principalement attribuable à une différence de change et à une hausse du BAIIA ajusté1, partiellement contrebalancées par une augmentation de la charge d'impôts, une hausse du résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle et une augmentation de la charge d’intérêts et autres charges financières.

Résultats financiers de Produits Kruger pour l’exercice 2025

Les revenus se sont élevés à 2 203,4 millions de dollars pour l’exercice 2025, contre 2 049,9 millions de dollars pour l’exercice 2024, soit une augmentation de 153,5 millions de dollars, ou 7,5 %. La hausse des revenus est principalement due à l’augmentation du volume des ventes dans le segment des produits de consommation ainsi qu'à l'impact favorable des augmentations de prix de vente dans les deux segments, partiellement atténués par un volume de ventes légèrement inférieur dans le segment hors foyer par rapport au premier semestre de l’exercice 2025. Les revenus ont également bénéficié des fluctuations des taux de change sur les ventes en dollars américains.

Le BAIIA ajusté1 s’est élevé à 318,2 millions de dollars pour l’exercice 2025, contre 264,8 millions de dollars pour l’exercice 2024, soit une hausse de 53,4 millions de dollars, ou 20,2 %. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des volumes de vente et des prix de vente, ainsi qu'à la baisse des prix de la pâte à papier et une absorption favorable des frais généraux de fabrication, partiellement atténuée par des dépenses supplémentaires liées aux frais généraux de fabrication afin d’investir dans nos sites et à une performance défavorable de notre usine de Memphis, ainsi que par une augmentation des frais d'entreposage et des frais de vente, frais généraux et frais d'administration.

Le résultat net s'est élevé à 75,5 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 23,8 millions de dollars pour l'exercice 2024, soit une amélioration de 51,7 millions de dollars. Cette amélioration est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté1 et à un gain de change, partiellement atténués par une augmentation des charges d'amortissement résultant du projet d'expansion de Sherbrooke et d'une charge ponctuelle liée à la restructuration des activités à notre site de Memphis, une augmentation de la charge d'intérêts et autres charges financières, une augmentation du résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, une augmentation des coûts de restructuration et une augmentation de la charge d'impôt.

Activité de financement et liquidités de Produits Kruger au T4 de 2025

Le 10 décembre 2025, Produits Kruger a émis 165 millions de dollars en billets de premier rang non garantis à 6,250 % (les « billets ») échéant le 10 décembre 2032, dans le cadre d’un placement privé (le « placement »). L’intérêt sur les billets est payable à terme échu deux fois par an, soit le 10 juin et le 10 décembre, et ce, à partir du 10 juin 2026. Une partie du produit a été utilisée pour financer le remboursement intégral des emprunts en cours dans le cadre des facilités de crédit de premier rang de Produits Kruger SB inc. (KPSB), le solde étant utilisé à des fins générales de l'entreprise. Dans le cadre du placement, la convention de crédit consortiale de Produits Kruger a été modifiée et mise à jour pour, entre autres, augmenter le montant de la facilité de 230 millions de dollars à 250 millions de dollars, augmenter la fonction accordéon de 75 millions de dollars à 100 millions de dollars et ajouter KPSB en tant que partie de crédit restreinte.

La liquidité totale, comprenant la trésorerie et la disponibilité en vertu des conventions de crédit renouvelables, s'élevait à 451,3 millions de dollars au 31 décembre 2025.

Résultats financiers de PTKP au T4 2025

PTKP a enregistré un résultat net de 2,6 millions de dollars au T4 2025. Le résultat net comprend un montant de 2,8 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un gain de dilution de 0,1 million de dollars et une charge d'amortissement de 0,3 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.

Résultats financiers de PTKP pour l’exercice 2025

PTKP a enregistré un résultat net de 8,5 millions de dollars au cours de l’exercice 2025. Le résultat net comprend un montant de 9,2 millions de dollars représentant la part de PTKP dans le résultat net de Produits Kruger, un gain de dilution de 0,4 million de dollars et une charge d'amortissement de 1,1 million de dollars liée aux ajustements des valeurs comptables lors de l'acquisition.

Dividendes sur les actions ordinaires

Le conseil d’administration de PTKP a déclaré un dividende trimestriel de 0,18 $ par action, payable le 15 avril 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 mars 2026.

Informations supplémentaires

Pour plus d’information, consultez le rapport de gestion de PTKP et Produits Kruger du quatrième trimestre et de l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca , ou sur le site Web de la Société au www.kptissueinc.com.

Téléconférence sur les résultats du quatrième trimestre

PTKP tiendra sa téléconférence du quatrième trimestre le mercredi 18 février 2026, à 8 h 30, heure de l’Est.

Par téléphone : 1 888 699-1199 ou 416 945-7677.

En ligne : www.kptissueinc.com .

Les documents cités pendant la téléconférence seront disponibles au www.kptissueinc.com .

Il sera possible de réécouter la téléconférence jusqu’à minuit, le 25 février 2026, en composant le 1 888 660-6345 ou le 289 819-1450 (mot de passe : 25755).

La téléconférence sera également accessible sur le site Web jusqu’au 25 février 2026 à minuit.

À propos de Papiers Tissu KP inc.

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation dans le capital de Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d’une participation dans le capital, comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 12,1 % dans Produits Kruger. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger inc.

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD, White SwanMD et BonterraMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMD, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 3 000 personnes et exploite dix usines certifiées FSCMD COC (FSCMD C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca .

Mesures non conformes aux PCGR

Le présent communiqué de presse contient certaines mesures non conformes aux PCGR qui, selon Produits Kruger, fournissent des renseignements sur le rendement et la situation financière de la Société qui sont utiles à la direction de Produits Kruger et aux lecteurs. Ces mesures n’ont pas de définition normalisée aux termes des PCGR et pourraient donc ne pas se prêter aux comparaisons avec des mesures d’appellation similaire utilisées par d’autres sociétés. C’est le cas notamment du BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de rendement conforme aux PCGR et ne devrait pas être considéré comme un substitut du bénéfice d’exploitation, du bénéfice net ou des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux PCGR. Le « BAIIA ajusté » est calculé par Produits Kruger comme étant le résultat net (perte) avant : i) la charge d’intérêts et les autres coûts de financement, ii) l’impôt sur le résultat, iii) la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles, iv) la dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles, v) les pertes sur la vente d’actifs non financiers, vi) les pertes (ou profits) sur la vente d’immobilisations corporelles, vii) la perte (ou le gain) de change, viii) les charges liées aux activités de restructuration et ix) la variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite. Le rapprochement du BAIIA ajusté avec les résultats pertinents se trouve dans le tableau des résultats sectoriels et géographiques du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux qui concernent les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de PTKP et de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des éléments tels que les plans visant la construction d’une nouvelle usine de papier TAD et sa capacité de production annuelle prévue, la date prévue pour le début de la production, la structure de financement anticipée du projet, ainsi que certains avantages attendus du projet. L’emploi de mots comme « peut », « sera », « serait », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « probable » ou « potentiel », y compris l’emploi de la forme négative ou de variantes de ces termes, ou de termes ou d’expressions analogues, indique qu’il s’agit d’énoncés prospectifs. Les énoncés de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par PTKP ou Produits Kruger, y compris, en ce qui concerne les projets de construction d'une nouvelle usine de papier tissu TAD, l’obtention d’un financement à des conditions acceptables pour le projet. Bien que PTKP et Produits Kruger estiment que ces attentes et hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s’y fier exagérément, puisque rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes.

Les perspectives relatives au BAIIA ajusté1 du T1 2026 constituent des renseignements de nature prospective et sont fondées sur des hypothèses, et elles sont par conséquent soumises aux incertitudes et aux risques énumérés ci-après. Les perspectives visent à donner aux lecteurs une idée des attentes de la direction, en date du présent communiqué de presse, concernant le rendement futur de Produits Kruger. Les lecteurs sont prévenus que ces énoncés ne doivent être interprétés d’aucune autre manière.

Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l’intensité des activités, le rendement, les réalisations réelles ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs (ce qui pourrait se répercuter sur les retombées économiques de la participation de PTKP dans Produits Kruger), y compris les facteurs énumérés ci-dessous, décrits en détail à la section Facteurs de risque — Risques propres à l’activité de Produits Kruger de la notice annuelle de PTKP datée du 18 février 2026, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca (la notice annuelle): l’influence de Kruger inc. sur Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers Kruger inc.; les conséquences d’un cas d’insolvabilité touchant Kruger inc.; les risques associés à la propriété du projet TAD à Sherbrooke; les risques associés à l’exploitation du projet TAD à Sherbrooke; les risques d’exploitation; une augmentation importante du coût des intrants; une réduction de l’offre de fibre; une pression accrue sur les prix ou une intensification de la concurrence; l’incapacité de Produits Kruger à innover efficacement; une conjoncture économique défavorable; une dépendance envers des clients de détail clés; une atteinte à la réputation de Produits Kruger ou de ses marques; des ventes moins importantes que prévu pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à exécuter ses stratégies d’affaires et d’exploitation; l’obligation de Produits Kruger de faire des dépenses d’immobilisation régulières; une acquisition infructueuse par Produits Kruger; la dépendance de Produits Kruger envers des employés essentiels; l’incapacité de Produits Kruger à retenir ses clients ou à en acquérir de nouveaux; la perte de fournisseurs essentiels pour Produits Kruger; l’incapacité de Produits Kruger à protéger adéquatement ses droits de propriété intellectuelle.

La dépendance de Produits Kruger envers des licences détenues par des tiers; des règlements de litiges ou de réclamations défavorables à Produits Kruger; des dépenses importantes découlant de règlements environnementaux et nuisant aux flux de trésorerie de Produits Kruger; l’obligation de Produits Kruger au titre des prestations constituées, déjà importante, qui pourrait être beaucoup plus élevée que prévu si les hypothèses formulées par la direction de Produits Kruger devaient se révéler erronées; des conflits de travail nuisant à la structure de coûts de Produits Kruger et compromettant sa capacité à maintenir ses usines en activité; les variations de taux de change et la concurrence américaine; l’incapacité de Produits Kruger à honorer l’ensemble de sa dette; la responsabilité potentielle associée aux produits de consommation; le respect des engagements; les risques de hausse des taux d’intérêt et du coût de refinancement; les risques liés aux technologies de l’information, à la cybersécurité, aux assurances, aux contrôles internes, au commerce et à la fiscalité.

Les lecteurs ne devraient pas se fier exagérément aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes. Ces énoncés sont présentés expressément, dans leur intégralité, sous réserve de la présente mise en garde, et sont formulés en date du présent communiqué de presse. PTKP ne s’engage aucunement à les mettre à jour publiquement à la lumière de faits nouveaux, subséquents ou autres, à moins d’y être obligée par une loi sur les valeurs mobilières.

INFORMATION :

Francois Paroyan

Avocat et secrétaire général

Papiers Tissu KP inc.

905 812-6936

francois.paroyan@krugerproducts.ca

INVESTISSEURS :

Doris Grbic

Directrice, Relations avec les investisseurs

KP Tissue inc.

437 882-2596

IR@krugerproducts.ca

1 Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IRFS. Pour plus d'informations sur ces mesures, voir la section Mesures financières non conformes aux IRFS du présent communiqué de presse.

Produits Kruger inc. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ Actif Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 196 094 119 460 Trésorerie soumise à restrictions 46 070 48 375 Créances clients et autres créances 143 313 138 177 Créances sur parties liées 79 80 Stocks 284 183 287 756 Impôt à recouvrer 2 963 3 208 Charges payées d’avance 5 381 6 383 678 083 603 439 Actifs non courants Immobilisations corporelles 1 430 206 1 509 592 Actifs au titre de droits d’utilisation 152 243 186 460 Autres actifs non courants - 92 Prestations de retraite 91 118 92 661 Goodwill 152 021 152 021 Immobilisations incorporelles 40 362 42 572 Actif d’impôt différé 64 671 10 500 Total de l’actif 2 608 704 2 597 337 Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres dettes 350 831 346 264 Dettes envers des parties liées 13 441 17 829 Impôt à payer - 3 Dividendes à verser 14 853 14 308 Partie courante de la dette à long terme 98 649 54 168 Partie courante des obligations locatives 43 576 40 156 Partie courante des dettes envers des parties liées à long terme 5 800 5 800 Partie courante des provisions 7 283 4 184 534 433 482 712 Passifs non courants Dette à long terme 1 074 148 1 180 488 Obligations locatives à long terme 139 694 165 563 Dettes envers des parties liées à long terme 28 064 31 925 Provisions à long terme 12 602 9 398 Prestations de retraite 17 745 17 845 Avantages postérieurs au départ à la retraite 48 333 47 140 Actif d’impôt différé 47 140 - Total du passif 1 902 159 1 935 071 Capitaux propres Capital-actions 334 479 308 622 Surplus d’apport 395 382 395 382 Déficit (151 965) (171 874) Cumul des autres éléments du résultat global 89 343 100 177 Capitaux propres attribuables à Produits Kruger 667 239 632 307 Participation ne donnant pas le contrôle 39 306 29 959 Total des capitaux propres 706 545 662 266 Total du passif et des capitaux propres 2 608 704 2 597 337





Produits Kruger inc. États consolidés du résultat net (en milliers de dollars canadiens) Trimestre Trimestre Exercice Exercice clos le clos le clos le clos le 31 décembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ $ $ Produits des activités ordinaires 560 056 539 621 2 203 391 2 049 938 Charges Coût des produits vendus 451 902 459 271 1 825 077 1 721 704 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 55 290 45 105 201 567 178 250 Coûts de restructuration 51 - 3 782 219 Résultat d’exploitation 52 813 35 245 172 965 149 765 Charges d’intérêts et autres charges financières 23 018 21 355 86 844 72 487 Autres charges (produits) (4 927 ) 24 718 (18 375 ) 31 870 Résultat avant impôt 34 722 (10 828 ) 104 496 45 408 Charge d’impôt exigible (recouvrement) 2 661 ( 415 ) 4 711 2 734 Charge d’impôt différé 5 652 4 956 14 926 16 679 Charge d’impôt 8 313 4 541 19 637 19 413 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 26 409 (15 369 ) 84 859 25 995 Résultat net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle 2 985 (1 649 ) 9 347 2 174 Résultat net attribuable à Produits Kruger 23 424 (13 720 ) 75 512 23 821





Produits Kruger inc. Tableaux consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre Trimestre Exercice Exercice clos le clos le clos le clos le 31 décembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 26 409 (15 369 ) 84 859 25 995 Éléments hors trésorerie Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 29 434 29 105 133 309 107 793 Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 1 929 2 022 8 099 6 322 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 79 370 74 639 Perte sur la cession d’actifs loués 65 47 88 47 Perte (profit) de change (4 927 ) 24 719 (18 375 ) 32 752 Charge d’intérêts et autres charges financières 23 018 21 355 86 844 72 487 Prestations de retraite et avantages postérieurs au départ à la retraite 2 853 3 328 11 270 12 292 Provisions 2 287 1 464 8 146 4 879 Charge d’impôt 8 313 4 541 19 637 19 413 Perte sur la vente d’actifs non financiers - 18 - 45 Total des éléments hors trésorerie 63 051 86 969 249 092 256 669 Variation nette des éléments du fonds de roulement hors trésorerie 35 002 (5 630 ) 5 532 (58 604 ) Cotisations aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite (686 ) (1 058 ) (3 570 ) (4 476 ) Paiements liés aux provisions - - (4 679 ) (3 695 ) Paiements d’impôt, montant net 233 (665 ) (2 259 ) (3 786 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 124 009 64 247 328 975 212 103 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’immobilisations corporelles (29 157 ) (28 941 ) (52 470 ) (44 762 ) Acquisitions d’immobilisations corporelles liées au projet d’expansion à Sherbrooke (1 344 ) (13 511 ) (20 517 ) (129 678 ) Intérêts payés sur les facilités de crédit relativement au projet d’expansion à Sherbrooke - (2 628 ) - (7 764 ) Aide publique reçue 1 000 - 4 119 - Achats de logiciels (2 900 ) (2 978 ) (4 983 ) (3 272 ) Produit tiré de la cession d’immobilisations corporelles 339 - 339 28 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement (32 062 ) (48 058 ) (73 512 ) (185 448 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit tiré de la dette à long terme 165 000 160 156 174 171 279 353 Remboursement de la dette à long terme (166 517 ) (130 770 ) (215 635 ) (163 815 ) Paiement de frais de financement différés (3 561 ) (3 181 ) (3 584 ) (4 493 ) Paiement des obligations locatives (9 634 ) (9 736 ) (35 109 ) (36 199 ) Variation de la trésorerie soumise à restrictions (1 425 ) (3 543 ) 2 305 (35 924 ) Intérêts payés sur la dette à long terme (19 797 ) (15 839 ) (61 193 ) (54 678 ) Paiement à une partie liée - - (5 800 ) (5 800 ) Dividendes versés (14 726 ) (14 173 ) (58 079 ) (55 806 ) Produit de l’émission lié aux parts de société en commandite 6 529 6 248 25 676 30 456 Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (44 131 ) (10 838 ) (177 248 ) (46 906 ) Effet des variations du taux de change sur la trésorerie et

les équivalents de trésorerie libellés en monnaies étrangères (853 ) 2 894 (1 581 ) 3 983 Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents

de trésorerie pour la période 46 963 8 245 76 634 (16 268 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 149 131 111 215 119 460 135 728 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 196 094 119 460 196 094 119 460





Produits Kruger inc. Résultats par segments et régions (en milliers de dollars canadiens) Trimestre Trimestre Exercice Exercice clos le clos le clos le clos le 31 décembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ $ $ Résultats par segments Produits des activités ordinaires sectoriels Produits de consommation 472 286 452 709 1 855 011 1 708 119 PHF 87 770 86 912 348 380 341 819 Produits des activités ordinaires provenant des clients externes 560 056 539 621 2 203 391 2 049 938 Autres éléments sectoriels Produits de consommation 394 156 388 737 1 553 401 1 458 774 PHF 78 052 82 293 316 531 313 259 Charges du siège social et autres 3 565 1 831 15 230 13 122 Total autres éléments sectoriels 475 773 472 861 1 885 162 1 785 155 BAIIA ajusté Produits de consommation 78 130 63 972 301 610 249 345 PHF 9 718 4 619 31 849 28 560 Charges du siège social et autres (3 565 ) (1 831 ) (15 230 ) (13 122 ) Total du BAIIA ajusté 84 283 66 760 318 229 264 783 Rapprochement du résultat net Dotation aux amortissements 31 363 31 127 141 408 114 115 Charge d’intérêts et autres charges financières 23 018 21 355 86 844 72 487 Perte sur la cession d’immobilisations corporelles 56 370 74 639 Pertes sur la vente d’actifs non financiers - 18 - 45 Variation du coût amorti du passif lié aux parts de société en commandite - - - (882 ) Coûts de restructuration, montant net 51 - 3 782 219 Perte (profit) de change (4 927 ) 24 718 (18 375 ) 32 752 Résultat avant impôt 34 722 (10 828 ) 104 496 45 408 Charge d’impôt 8 313 4 541 19 637 19 413 Résultat net, y compris la participation ne donnant pas le contrôle 26 409 (15 369 ) 84 859 25 995 Produits des activités ordinaires par régions Canada 306 368 291 391 1 195 585 1 118 754 États-Unis 253 688 248 230 1 007 806 931 184 Total des produits 560 056 539 621 2 203 391 2 049 938





Papiers Tissu KP inc. États de la situation financière (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ Actif Actifs courants Dividendes à recevoir 1 803 1 798 1 803 1 798 Actifs non courants Participation dans une entreprise associée 69 799 69 517 Total de l’actif 71 602 71 315 Passif Passifs courants Dividendes à verser 1 803 1 798 Total du passif 1 803 1 798 Capitaux propres Actions ordinaires 23 001 22 762 Surplus d’apport 144 819 144 819 Déficit (114 985) (116 673) Cumul des autres éléments du résultat global 16 964 18 609 Total des capitaux propres 69 799 69 517 Total du passif et des capitaux propres 71 602 71 315





Papiers Tissu KP inc. États du résultat net (en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les montants par action) Trimestre Trimestre Exercice Exercice clos le clos le clos le clos le 31 décembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ $ $ Quote-part du résultat 2 793 (1 765 ) 9 165 2 993 Dotation à l’amortissement de l’augmentation de la juste valeur (267 ) (276 ) (1 094 ) (1 123 ) Quote-part du résultat mis en équivalence 2 526 (2 041 ) 8 071 1 870 Profit de dilution 110 119 433 619 Résultat avant impôt 2 636 (1 922 ) 8 504 2 489 Charge d'impôt exigible - 56 - 56 Charge d'impôt - 56 - 56 Résultat net 2 636 (1 978 ) 8 504 2 433 Résultat de base par action 0,26 (0,20 ) 0,85 0,24 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 10 014 269 9 986 446 10 003 661 9 976 725





Papiers Tissu KP inc. Tableaux des flux de trésorerie (en milliers de dollars canadiens) Trimestre Trimestre Exercice Exercice clos le clos le clos le clos le 31 décembre 2025 31 décembre 2024 31 décembre 2025 31 décembre 2024 $ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Résultat net 2 636 (1 978 ) 8 504 2 433 Éléments hors trésorerie Quote-part du résultat mis en équivalence (2 526 ) 2 041 (8 071 ) (1 870 ) Profit de dilution (110 ) (119 ) (433 ) (619 ) Charge d’impôt exigible - 56 - 56 Total des éléments hors trésorerie (2 636 ) 1 978 (8 504 ) (2 433 ) Diminution (augmentation) de la dette envers une entité détenue - 65 - (595 ) Remboursements d’impôt, montant net - ( 65 ) - 595 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation - - - - Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Dividendes reçus, nets 1 734 1 735 6 963 6 974 Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement 1 734 1 735 6 963 6 974 Flux de trésorerie liés aux activités de financement Dividendes versés, nets (1 734 ) (1 735 ) (6 963 ) (6 974 ) Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (1 734 ) (1 735 ) (6 963 ) (6 974 ) Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période - - - - Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période - - - -



