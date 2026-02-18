Cartier étend le système minéralisé de 4 km à l'est de Main; Intersecte une teneur de 23,2 g/t Au sur 1,0 m à Nordeau (Cadillac); Élargit la zone aurifère à haute teneur East Nordeau près de la surface

VAL-D’OR, Québec, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (″ Cartier ″ ou la ″ Société ″) (TSXV: ECR; FSE: 6CA) est heureuse d’annoncer la huitième série de résultats issus du programme de forage de 100 000 m, pour le Secteur Nordeau, et plus précisément la Zone East Nordeau (″ ZEN ″), sur le projet Cadillac, détenu à 100 %, à Val-d’Or (Abitibi, Québec). La ZEN se compose de deux zones parallèles à haute teneur en or : EN1 et EN2, espacées approximativement de 25 m.

Faits saillants stratégiques du secteur Nordeau

Résultats de forage (Figures 1 à 4)

CA25-565 a intersecté 23,2 g/t Au sur 1,0 m (Zone EN1).

a intersecté (Zone EN1). CA26-570 a recoupé 11,9 g/t Au sur 1,0 m (Zone EN1) et 14,1 g/t Au sur 1,0 m (Zone EN2).

a recoupé (Zone EN1) et (Zone EN2). CA26-572 a rapporté 7,3 g/t Au sur 1,0 m (Zone EN1).



Signification pour les investisseurs

Les forages CA25-565, CA26-570 et 572 confirment la présence de la nouvelle zone aurifère à haute teneur ZNE près de la surface . La minéralisation s'étend sur au moins 400 m de longueur et demeure ouverte en profondeur .

. La minéralisation s'étend sur au moins et demeure . La présence d'un nouvel environnement minéralisé avec des formations de fer indique une belle opportunité pour faire des découvertes en or , élargissant ainsi la zone cible du Secteur Nordeau.

indique une , élargissant ainsi la zone cible du Secteur Nordeau. Plus important encore, la situation stratégique de ZNE, à seulement 800 mètres au sud du Secteur Contact et de la nouvelle zone aurifère émergente à haute teneur de North Contact, laisse présager un potentiel d'exploration important.



Prochaines étapes

Des forages d’expansion sont planifiés pour améliorer la compréhension du modèle géologique , vérifier la continuité de la minéralisation et déterminer le vecteur d’enrichissement de l’or .

sont planifiés pour , et . Des forages d’exploration sont prévus pour tester de nouvelles cibles régionales prioritaires au Secteur Nordeau et sur la Zone de failles Cadillac. Ces forages s'appuient sur une modélisation litho-structurale détaillée et un ciblage assisté par l’intelligence artificielle (IA) de VRIFY.

" Le Secteur Nordeau devient ainsi le troisième secteur à présenter des résultats aurifères significatifs suite à notre campagne de forage de 100 000 mètres, ce qui souligne l’ampleur et la croissance du système minéralisé. Avec pas moins de 11 secteurs à forer, cet ambitieux programme vise à révéler de nouvelles découvertes d’or et à consolider le projet Cadillac comme une importante opportunité aurifère d’envergure, dotée d’un fort potentiel d’exploration. " – Philippe Cloutier, Président et chef de la direction de Cartier.

" Les premiers résultats du Secteur Nordeau indiquent un vecteur d’enrichissement en or comparable à celui observé dans la Zone North Contact du Secteur Contact. Ces résultats suggèrent également que le secteur pourrait présenter une géométrie structurale légèrement différente de celle identifiée dans le Secteur Main et à l'ancienne mine Chimo. Ce programme de forage vise à confirmer cette interprétation et à mieux définir le potentiel du secteur, dans le but de générer une valeur ajoutée pour les actionnaires. " – Ronan Deroff, Vice-Président Exploration de Cartier.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des forages du Secteur Nordeau

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-561 249,9 250,9 1,0 4,9 ≈160 - CA25-565 68,0 69,0 1,0 23,2 ≈70 EN1 CA26-570 33,0 34,0 1,0 11,9 ≈25 EN1 Et 78,0 79,0 1,0 14,1 ≈60 EN2 CA26-572 117,0 118,0 1,0 7,3 ≈90 EN1

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 70 à 95 des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Figure 1 : Localisation des nouveaux résultats de forage (vue en plan régionale)





Figure 2 : Localisation des nouveaux résultats de forage (section longitudinale régionale)





Figure 3 : Vue en plan, sections transversales et longitudinales du Secteur Nordeau





Figure 4 : Photos des carottes minéralisées des forages CA25-565 et CA26-570





Secteur Nordeau

Le Secteur Nordeau représente un intérêt très prometteur, avec notamment la Zone East Nordeau qui possède des ressources indiquées de 17 500 onces (0,3 million de tonnes à 1,7 g/t Au) et des ressources présumées de 101 200 onces (1,7 millions de tonnes à 1,9 g/t Au). Cette dernière est la toute première estimation des ressources dans ce secteur pour laquelle les forages effectués sont limités et relativement peu profonds. Ce secteur possède plusieurs cibles de forage prioritaires récemment définies.

La ZEN s'étend le long d'un corridor fortement cisaillé d'orientation est-ouest (Zone de failles Cadillac) et se situe dans des formations de fer (Groupe de Cadillac) au sein des roches sédimentaires turbiditiques (wacke-mudrock) du Groupe de Cadillac. Cette unité lithologique constitue un horizon favorable à l'écoulement de fluides hydrothermaux, probablement relié à des dépôts aurifères synvolcaniques.

La ZEN, définie par au moins deux zones aurifères parallèles, est généralement et principalement associée à une minéralisation de pyrrhotite-pyrite-arsénopyrite moyenne à grossière et disséminée, avec une altération omniprésente en carbonate-grenat, le tout recoupé par des veines et veinules tardives de quartz fumé.

Étapes clés des travaux d’exploration de 2025-2027

Programme de forage de 100,000 m (T3 2025 à T2 2027)

Cet ambitieux programme de 600 forages permettra d'étendre les zones aurifères et de tester de nouvelles cibles à fort potentiel en surface. L'objectif est d’explorer le potentiel aurifère à haute teneur, à l'échelle de camp, le long des 15 km de la Zone de failles Cadillac, qui appartient pour la première fois à une seule société.

Études environnementales de base et du potentiel économique des résidus de la mine Chimo (T3 2025 à T3 2026)

Les études de base seront divisées en deux parties distinctes : 1) une revue de la littérature et 2) une caractérisation géochimique environnementale préliminaire. Les études de base permettront une compréhension globale des conditions environnementales actuelles et la conception et la mise en œuvre d’opérations qui minimisent l’impact environnemental tout en optimisant le potentiel économique du projet. Ces études seront complétées par une évaluation du potentiel économique des résidus de l’ancienne mine Chimo, afin de déterminer si une certaine quantité d'or peut être extraite de manière rentable.

Programme d’essais métallurgiques (T4 2025 à T1 2026)

Le programme d’essais métallurgiques a pour objectif de définir les taux de récupération d’or attendus et améliorer les résultats historiques du gisement Chimo, d’établir des données de récupération métallurgique inédites pour les gisements satellites East Chimo et West Nordeau, pour lesquels aucune donnée n'existe auparavant. Ce programme complet permettra de caractériser le matériel minéralisé, le potentiel de récupération d'or et de valider la granulométrie optimale afin de définir le schéma de traitement le plus efficace et le plus rentable. Les données générées contribueront directement à l'optimisation du développement du projet et pourraient réduire considérablement les coûts d'investissement et d'exploitation, tout en améliorant l’empreinte environnementale.

Étude économique préliminaire (2026)

Des études d’ingénierie internes ont été lancées pour valider plusieurs scénarios de développement tenant compte de l’ERM mise à jour et du contexte actuel du marché. Après la sélection du scénario le plus optimal, une ÉÉP (Étude Économique Préliminaire) sera réalisée, intégrant les résultats des essais métallurgiques et des études environnementales afin de présenter la stratégie et la vision actualisées du projet.

Tableau 2 : Coordonnées des collets de forage du Secteur Nordeau

Numéro de forage UTM Est (m) UTM Nord (m) Élévation (m) Azimuth (°) Plongée (°) Longueur de forage (m) CA25-561 336378 5319582 351 177 -44 261 CA25-565 336230 5319051 351 221 -73 141 CA25-566 336230 5319051 351 145 -64 151 CA26-570 335844 5319145 355 147 -56 81 CA26-571 335908 5319237 355 221 -51 174 CA26-572 335908 5319237 355 183 -52 186



Tableau 3 : Résultats détaillés des forages du Secteur Nordeau

Numéro de forage De (m) À (m) Longueur de carotte** (m) Au (g/t) non coupé Profondeur verticale (m) Zone CA25-561 249,9 250,9 1,0 4,9 ≈160 - CA25-565 68,0 69,0 1,0 23,2 ≈70 EN1 CA25-566 138,0 141,1 3,1 1,1 ≈120

-

Incluant 138,0 139,0 1,0 1,5 Incluant 140,0 141,1 1,1 1,1 CA26-570 26,0 27,0 1,0 2,1 ≈25

EN1

Et 33,4 34,0 1,0 11,9 Et 78,0 79,0 1,0 14,1 ≈60 EN2 CA26-571 145,0 146,0 1,0 2,4 ≈110 EN2 CA26-572 108,0 109,0 1,0 1,0 ≈90

EN1

Incluant 117,0 118,0 1,0 7,3 Et 137,0 137,5 0,5 1,0 ≈105

EN2

Et 139,5 140,5 1,0 3,0

* Des occurrences d'or visible (VG) ont été observées dans les carottes de forage à divers intervalles. ** D'après les angles d'intersection observés dans les carottes de forage, les épaisseurs réelles sont estimées à environ 70 à 95% des intervalles de longueur de carotte rapportés.

Programme d’assurance-qualité et de contrôle-qualité (QA/QC)

Les carottes de forage du projet Cadillac sont de calibre NQ et, dès leur réception de la foreuse, elles sont décrites et échantillonnées par les géologues de Cartier. La carotte est sciée en deux : une moitié est étiquetée, ensachée et soumise à l'analyse, tandis que l'autre moitié est conservée et entreposée dans les installations de Cartier, situées à Val-d'Or, au Québec, pour consultation et vérification ultérieures. Dans le cadre de ce programme, Cartier insère régulièrement des échantillons de stérile et des matériaux de référence certifiés (standards) dans le flux d'échantillons avant l'expédition, afin de surveiller la performance du laboratoire et la précision des analyses.

Les échantillons de carottes de forage sont envoyés au laboratoire d'analyses de MSALABS, situé à Val-d'Or, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon complet est séché et broyé (70 % passant au tamis de 2 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une aliquote d'environ 500 g à l'aide de la technologie Chrysos Photon Assay™, qui utilise une excitation par rayons X à haute énergie avec détection gamma pour mesurer rapidement et de manière non destructive la teneur en or.

Les échantillons sont également soumis à Activation Laboratories Ltd. ("Actlabs"), situés à Val-d'Or ou à Sainte-Germaine-Boulé, au Québec, pour préparation et analyse de l'or. L'échantillon est entièrement séché, broyé (90 % passant un tamis de 2 mm) et 250 g sont pulvérisés (90 % passant un tamis de 0,07 mm). L'analyse de l'or est réalisée sur une fusion par pyroanalyse de 50 g avec finition par spectroscopie d'absorption atomique (SAA), avec une limite de détection allant jusqu'à 10 000 ppb. Les échantillons dépassant ce seuil sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique afin de déterminer avec précision les valeurs à haute teneur.

MSALABS et Actlabs sont accrédités ISO/CEI 17025 pour les analyses de l'or et appliquent des protocoles d'assurance-qualité et de contrôle-qualité conformes aux normes du secteur. Leurs programmes internes de contrôle-qualité incluent l'utilisation de stériles, de duplicatas et de matériaux de référence certifiés à intervalles réguliers, avec des critères d'acceptation établis pour garantir l'intégrité des données et la précision analytique.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Ronan Déroff, géo., M.Sc., Vice-Président Exploration, qui est une ″ personne qualifiée ″ tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (″ NI 43-101 ″).

À propos du projet Cadillac

Le projet Cadillac, qui couvre 14 000 hectares le long de 15 kilomètres de la faille Cadillac, constitue l’un des plus importants ensembles de terrains consolidés du camp minier de Val-d’Or. Cet actif phare de Cartier intègre les projets historiques Mine Chimo et East Cadillac, créant ainsi une position dominante dans un camp minier aurifère de classe mondiale. Avec un excellent accès routier, des infrastructures disponibles toute l'année et des capacités d’usinage à proximité, le projet est idéalement positionné pour une progression rapide et une création de valeur.

La propriété Cadillac contient une ressource aurifère totale de 767 800 onces dans la catégorie mesurée et indiquée (10,0 millions de tonnes à 2,4 g/t Au) et 2 416 900 onces dans la catégorie présumée (35,2 millions de tonnes à 2,1 g/t Au) en combinant tous les secteurs. Se rapporter au ″ NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate on the Cadillac Project, Val-d’Or, Abitibi, Quebec, Canada. Pierre-Luc Richard, P.Geo. of PLR Resources Inc., Stephen Coates, P.Eng. of Evomine Consulting Inc. and Florent Baril, P.Eng. of Bumigeme Inc. ″, effectif le 27 janvier 2026.

À propos de Ressources Cartier Inc.

Ressources Cartier Inc., fondée en 2006 et dont le siège social est situé à Val-d’Or (Québec), est une société d’exploration aurifère axée sur la création de valeur pour ses actionnaires par la découverte et le développement dans l’un des camps miniers les plus prolifiques du Canada. La Société allie une solide expertise technique et un historique d’exploration reconnu pour faire progresser son projet phare Cadillac. La stratégie de Cartier est claire : démontrer pleinement le potentiel de l’un des plus grands terrains aurifères non développés au Québec.

Pour plus d’information, contacter :

Philippe Cloutier, P.Geo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

