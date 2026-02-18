CIRA MDR offre un service canadien de cybersécurité de détection et de réponse gérées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

OTTAWA, Ontario, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRA lance aujourd’hui CIRA MDR, un service de détection et de réponse entièrement gérées (managed detection and response, MDR). Ce service aide les organisations à renforcer leur cyberrésilience grâce à une surveillance continue, une chasse proactive aux cybermenaces et une réponse rapide aux incidents. Cette nouvelle offre élargit l’écosystème de cybersécurité de CIRA, faisant évoluer sa plateforme XDR vers un service de sécurité fluide et sans intervention.

Lancé initialement avec Calian, une cheffe de file de la cybersécurité qui compte plus de dix ans d’expérience dans le soutien d’environnements complexes et à haut risque dans des secteurs névralgiques, CIRA MDR offre aux organisations une approche de la cybersécurité axée sur la souveraineté. Lorsqu’un cyberincident perturbe une infrastructure névralgique, l’impact peut être immédiat et considérable, touchant les services et les opérations essentiels. Selon le sondage sur la cybersécurité 2025 de CIRA, plus d’un quart des professionnel·les de la cybersécurité ont répondu que les cyberattaques avaient nui à la réputation de leur organisation (27 pour cent) et leur avaient fait perdre des client·es (20 pour cent).

CIRA MDR associe une technologie de détection avancée à un service de réponse surveillée 24 heures sur 24. En combinant sa puissante technologie XDR au centre d’opérations de sécurité (COS) de Calian basé au Canada, MDR offre une approche étroitement intégrée qui améliore la cyberrésilience tout en simplifiant les opérations pour les équipes internes des TI et de la sécurité.

Caractéristiques principales

Surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des expert·es canadien·nes en cybersécurité

Prise en charge complète de l’escalade et du confinement, réduisant ainsi la charge de travail des équipes internes

Chasse proactive aux cybermenaces pour détecter les attaques furtives et cachées

Enquête et conseils offerts par des expert·es pour une réponse plus rapide et plus sûre en cas d’incident

Protection de niveau entreprise sans le coût et la complexité d’un COS interne





CIRA MDR est conçu pour s’intégrer de manière fluide aux services de cybersécurité existants de CIRA tout en soutenant les organisations de toutes tailles, des institutions du secteur public aux entreprises du secteur privé. Entièrement exploité et pris en charge au Canada, ce service accorde la priorité à la résidence des données, à la protection de la vie privée et à l’expertise nationale de confiance, tout en reflétant l’approche communautaire de CIRA et son rôle de longue date en tant que fournisseuse de confiance d’infrastructures DNS et de cybersécurité pour les Canadien·nes. Il démontre également l’engagement de CIRA à faire progresser la capacité nationale en matière de cybersécurité et ouvre la porte à des possibilités de partenariat pour les organisations disposant de leurs propres capacités concernant un COS.

Citations de la direction

« La cybersécurité repose essentiellement sur la confiance; pour de nombreuses organisations au Canada, cette confiance commence par la certitude que leurs données et leurs opérations de sécurité restent ici, chez elles. CIRA MDR offre un service canadien qui combine une technologie de pointe et l’expertise opérationnelle nécessaire pour se défendre contre les menaces actuelles. » – Jon Ferguson, vice-président des services de cybersécurité et de DNS chez CIRA.

« Cette collaboration réunit une technologie avancée en matière de cybersécurité mise au point au Canada et les services gérés nécessaires à son exploitation efficace dans des environnements à haut risque. En combinant la solution XDR de CIRA à une surveillance et une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, basées au Canada, nous aidons les organisations qui fournissent des services essentiels à renforcer leur résilience, à protéger les données sensibles et à réduire l’impact des cybermenaces sur les systèmes dont dépendent les Canadien·nes au quotidien. » – Eric Barkman, vice-président, Cyber ​​Solutions, Calian.

À propos de CIRA

CIRA est l’organisme national à but non lucratif le plus connu pour sa gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA représente le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour la population canadienne en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.