OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 18.2.2025 KLO 16.00, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT



Oma Säästöpankki Oyj on ostanut takaisin ja mitätöinyt ulkona olevia katettuja joukkovelkakirjalainojaan

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) on ostanut takaisin ulkona olevia, vuonna 2026 erääntyviä katettuja joukkovelkakirjalainojaan nimellisarvoltaan yhteensä 50 000 000 euroa. Toimenpiteen tavoitteena on Yhtiön rahoitusrakenteen optimointi.

Yhtiö on mitätöinyt takaisinostetut velkakirjat. Takaisinostot laskevat OmaSp:n korkokustannuksia ja rahoitusriskiä sekä vahvistavat rahoitusrakennetta. Markkinatilanteen salliessa yhtiö jatkaa mahdollisesti takaisinostoja, kuitenkin siten, että velkakirjan koko on nimellisarvoltaan vähintään 500 000 000 euroa.

Joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000522974) maksamatta oleva summa on hankittujen joukkovelkakirjojen mitätöinnin jälkeen nimellisarvoltaan 550 000 000 euroa.

