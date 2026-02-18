Kreditbanken A/S: Årsrapport 2025

Regnskabsmeddelelse for 2025

Overskud på 202,2 mio. kr. før skat

Kreditbanken har i 2025 realiseret et resultat før skat på 202,2 mio. kr. Resultatet svarer til den præcisering af forventningen til resultatet, som banken meddelte Nasdaq Copenhagen A/S den 5. januar 2026. Resultatet før skat i 2024 var på 184,5 mio. kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 250 kr. pr. aktie. i udbytte.

2025 i overskrifter

Resultat før skat på 202,2 mio. kr.

Netto rente- og gebyrindtægter på 341,7 mio. kr. mod 319,5 mio. kr. i 2024

Positive kursreguleringer på 26,8 mio. kr. mod 43,9 mio. kr. i 2024

Udgifter til personale og administration på 160,7 mio. kr. mod 153,4 mio. kr. i 2024

Af- og nedskrivninger på materielle aktiver på 1,7 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 2024

Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn på 5,1 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. i 2024

Forslag om udbytte på 250 kr. pr. aktie mod 150 kr. for 2024

Indtjening pr. omkostningskrone på 2,21

Indlånsoverskud på 2.466 mio. kr. mod 2.078 mio. kr. i 2024. Indlånene (ekskl. puljeindlån) stiger med 14,1 % til 5.391 mio. kr., og udlånene stiger med 10,6 % til 2.926 mio. kr. Bankens samlede forretningsomfang er på 9.016 mio. kr.

LCR-brøk på 718 %

Kernekapitalprocent og kapitalprocent på 31,6 % og kapitalkrav på 21,1 %. Solvensoverdækning på 10,5 %-point – svarende til en kapitalmæssig overdækning på 351 mio. kr.

Fortsat markant tilgang af kunder

140-170 mio. kr. før skat i 2026

Banken forventer i 2026 at kunne realisere et resultat før skat på 140 til 170 mio. kr. I forventningen til 2026 er indarbejdet, at banken i forhold til 2025 forudser en vigende renteindtjening, vigende, positive kursreguleringer på egenbeholdningen af obligationer og øgede nedskrivninger på udlån.

Spændet i forventningen til 2026 afspejler, at banken som følge af uforudsigelige økonomiske rammebetingelser i sit forecast for 2026 har valgt at operere med 2 scenarier for henholdsvis netto renteindtægter, kursreguleringer og nedskrivninger på udlån.

Kreditbanken

Banken

har en robust egenkapital, der udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud

ligger på den pæne side af de 4 grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant

koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig Sønderjylland.

5 års resultatopgørelse og balance

(1.000 kr.) 2025 2024 2023 2022 2021 Netto rente- og gebyrindtægter 341.656 319.460 302.618 229.602 199.326 Kursreguleringer 26.815 43.902 47.784 -33.458 9.750 Udgifter til personale og administration 160.670 153.441 141.712 122.276 108.834 Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 1.741 1.624 1.723 9.884 2.069 Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv. 5.093 24.459 17.339 9.046 -17.434 Resultat før skat 202.159 184.549 190.988 55.219 116.652 Årets resultat 154.889 139.247 146.880 43.475 92.495 Egenkapital 1.210.310 1.080.093 958.209 819.739 785.315 Udlån 2.925.569 2.645.749 2.343.762 2.148.663 1.915.619 Indlån (ekskl. puljeindlån) 5.391.455 4.723.495 4.179.436 3.918.079 3.681.652 Aktiver i alt 7.649.022 6.782.788 5.938.424 5.399.964 5.101.409

Årsrapport 2025

Bankens årsrapport for 2025 er offentliggjort samtidig med denne regnskabsmeddelelse. Der henvises således til årsrapporten for yderligere information.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse eller til årsrapporten for 2025, der også kan findes på www.kreditbanken.dk, kan rettes til bankdirektør Lars Frank Jensen på telefon 7333 1721.

Henrik Meldgaard Lars Frank Jensen

bestyrelsesformand bankdirektør

Vedhæftede filer