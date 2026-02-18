Kreditbanken A/S: Årsrapport 2025

Regnskabsmeddelelse for 2025
Overskud på 202,2 mio. kr. før skat
Kreditbanken har i 2025 realiseret et resultat før skat på 202,2 mio. kr. Resultatet svarer til den præcisering af forventningen til resultatet, som banken meddelte Nasdaq Copenhagen A/S den 5. januar 2026. Resultatet før skat i 2024 var på 184,5 mio. kr.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 250 kr. pr. aktie. i udbytte.
2025 i overskrifter
- Resultat før skat på 202,2 mio. kr.
- Netto rente- og gebyrindtægter på 341,7 mio. kr. mod 319,5 mio. kr. i 2024
- Positive kursreguleringer på 26,8 mio. kr. mod 43,9 mio. kr. i 2024
- Udgifter til personale og administration på 160,7 mio. kr. mod 153,4 mio. kr. i 2024
- Af- og nedskrivninger på materielle aktiver på 1,7 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 2024
- Nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier og kredittilsagn på 5,1 mio. kr. mod 24,5 mio. kr. i 2024
- Forslag om udbytte på 250 kr. pr. aktie mod 150 kr. for 2024
- Indtjening pr. omkostningskrone på 2,21
- Indlånsoverskud på 2.466 mio. kr. mod 2.078 mio. kr. i 2024. Indlånene (ekskl. puljeindlån) stiger med 14,1 % til 5.391 mio. kr., og udlånene stiger med 10,6 % til 2.926 mio. kr. Bankens samlede forretningsomfang er på 9.016 mio. kr.
- LCR-brøk på 718 %
- Kernekapitalprocent og kapitalprocent på 31,6 % og kapitalkrav på 21,1 %. Solvensoverdækning på 10,5 %-point – svarende til en kapitalmæssig overdækning på 351 mio. kr.
- Fortsat markant tilgang af kunder
140-170 mio. kr. før skat i 2026
Banken forventer i 2026 at kunne realisere et resultat før skat på 140 til 170 mio. kr. I forventningen til 2026 er indarbejdet, at banken i forhold til 2025 forudser en vigende renteindtjening, vigende, positive kursreguleringer på egenbeholdningen af obligationer og øgede nedskrivninger på udlån.
Spændet i forventningen til 2026 afspejler, at banken som følge af uforudsigelige økonomiske rammebetingelser i sit forecast for 2026 har valgt at operere med 2 scenarier for henholdsvis netto renteindtægter, kursreguleringer og nedskrivninger på udlån.
Kreditbanken
Banken
- har en robust egenkapital, der udelukkende består af aktiekapital og opsparet overskud
- ligger på den pæne side af de 4 grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant
- koncentrerer sig om at drive bank i den landsdel, banken kender så godt, nemlig Sønderjylland.
5 års resultatopgørelse og balance
|(1.000 kr.)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Netto rente- og gebyrindtægter
|341.656
|319.460
|302.618
|229.602
|199.326
|Kursreguleringer
|26.815
|43.902
|47.784
|-33.458
|9.750
|Udgifter til personale og administration
|160.670
|153.441
|141.712
|122.276
|108.834
|Af- og nedskrivninger på materielle aktiver
|1.741
|1.624
|1.723
|9.884
|2.069
|Nedskrivninger på udlån og tilgodeh. mv.
|5.093
|24.459
|17.339
|9.046
|-17.434
|Resultat før skat
|202.159
|184.549
|190.988
|55.219
|116.652
|Årets resultat
|154.889
|139.247
|146.880
|43.475
|92.495
|Egenkapital
|1.210.310
|1.080.093
|958.209
|819.739
|785.315
|Udlån
|2.925.569
|2.645.749
|2.343.762
|2.148.663
|1.915.619
|Indlån (ekskl. puljeindlån)
|5.391.455
|4.723.495
|4.179.436
|3.918.079
|3.681.652
|Aktiver i alt
|7.649.022
|6.782.788
|5.938.424
|5.399.964
|5.101.409
Årsrapport 2025
Bankens årsrapport for 2025 er offentliggjort samtidig med denne regnskabsmeddelelse. Der henvises således til årsrapporten for yderligere information.
Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse eller til årsrapporten for 2025, der også kan findes på www.kreditbanken.dk, kan rettes til bankdirektør Lars Frank Jensen på telefon 7333 1721.
Henrik Meldgaard Lars Frank Jensen
bestyrelsesformand bankdirektør
Vedhæftede filer