Meddelelse om foreløbigt resultat af det pligtsmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 18. februar 2026 Selskabsmeddelelse nr. 5/2026





Meddelelse om foreløbigt resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S

DENNE MEDDELELSE MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

SKAKO A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Frederik2 ApS ("Tilbudsgiver").

Meddelelsen indeholder information til aktionærerne i SKAKO A/S om det foreløbige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S ("Tilbuddet"). Tilbudsgiver har meddelt at det endelige resultat af Tilbuddet vil blive offentliggjort senest den 23. februar.

Tilbudsgiver har meddelt, at Tilbuddet vil blive gennemført. Tilbuddet forventes afviklet den 23. februar 2026.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33

Vedhæftet fil