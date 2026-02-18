Meddelelse om foreløbigt resultat af det pligtsmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S

 | Source: SKAKO A/S SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 18. februar 2026                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 5/2026
                
        
Meddelelse om foreløbigt resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S

DENNE MEDDELELSE MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

SKAKO A/S meddeler herved, at selskabet i dag har modtaget den vedhæftede meddelelse fra Frederik2 ApS ("Tilbudsgiver").

Meddelelsen indeholder information til aktionærerne i SKAKO A/S om det foreløbige resultat af det pligtmæssige tilbud til aktionærerne i SKAKO A/S ("Tilbuddet"). Tilbudsgiver har meddelt at det endelige resultat af Tilbuddet vil blive offentliggjort senest den 23. februar.

Tilbudsgiver har meddelt, at Tilbuddet vil blive gennemført. Tilbuddet forventes afviklet den 23. februar 2026.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33

Vedhæftet fil


Attachments

Offentliggørelse af det foreløbige resultat af Frederik2s pligtmæssige tilbud
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • February 18, 2026 09:43 ET | Source: SKAKO A/S
    Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 18. februar 2026                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner med SKAKO aktier
  • February 09, 2026 09:08 ET | Source: SKAKO A/S
    Storaktionærmeddelelse

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 9. februar 2026                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Storaktionærmeddelelse