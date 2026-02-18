Ellis Jacob recevra le prix Legend of Cinema au congrès CinemaCon de 2026

Pionnier dans son domaine, le chef de la direction de la plus importante chaîne de cinémas au Canada recevra un prix soulignant sa carrière de leader sur plusieurs décennies et sa vision avant-gardiste du secteur mondial de l’exploitation de films.

Une figure emblématique du cinéma canadien devient le deuxième lauréat du prix le plus prestigieux de Cinema United après le cinéaste légendaire Martin Scorsese.

LOS ANGELES, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex, la plus importante société de médias et de divertissement au Canada, recevra le prix Legend of Cinema lors de la soirée d’ouverture du congrès CinemaCon de cette année, a annoncé Michael O’Leary, président et chef de la direction de Cinema United. C’est ainsi que M. Jacob recevra le prix le plus prestigieux de l’organisation, qui n’avait été décerné jusqu’ici qu’à une seule autre personne : le célèbre cinéaste Martin Scorsese.

« Depuis de nombreuses décennies, Ellis est un dirigeant à l’avant-garde du secteur mondial de l’exploitation de films, explique M. O’Leary. Bâtisseur d’un empire du divertissement inégalé, il défend sans relâche les intérêts des propriétaires de cinémas partout dans le monde. Connu et apprécié de tous, il incarne le dévouement de notre secteur, et c’est pourquoi nous sommes honorés de lui offrir cette marque de reconnaissance. »

M. Jacob a été président du conseil d’administration de Cinema United de 2018 à 2020. Dans le cadre du congrès CinemaCon de 2022, il a reçu le Marquee Award, une récompense sectorielle décernée à un dirigeant exceptionnel dont la vision stratégique, le leadership et le sens des affaires contribuent à l’essor de l’exploitation de films.

« À travers les turbulences et les incertitudes qui ont frappé notre secteur ces dernières années, Ellis a joué un rôle pivot comme personne d’autre, ajoute M. O’Leary. On ne le dira jamais assez : son apport au succès futur du secteur de l’exploitation de films est capital. En plus d’être un fier défenseur des intérêts de Cinema United, il a été un mentor formidable qui m’a accompagné dans mes fonctions de chef de la direction. Au nom de tout le secteur de l’exploitation de films, nous tenons à remercier Ellis pour l’ensemble de son œuvre. »

M. Jacob, qui partira à la retraite cette année, est président et chef de la direction de Cineplex depuis octobre 2003. Il a commencé à travailler dans le secteur de l’exploitation de films en 1987. Sa passion et son leadership ont contribué à transformer l’expérience cinéma au Canada et ailleurs dans le monde. Célébrant plus de 100 ans d’histoire au Canada, Cineplex est le quatrième réseau en importance en Amérique du Nord. Grâce au leadership visionnaire de M. Jacob, cette chaîne de cinémas est devenue un géant de l’exploitation, des jeux et des médias offrant du divertissement exceptionnel à un public de tous âges. Avant d’occuper son poste actuel, M. Jacob a été PDG de Galaxy Entertainment Inc., entreprise qu’il a cofondée en 1999.

« C’est un immense honneur pour moi de recevoir le prix Legend of Cinema. J’ai passé toute ma carrière à croire en la capacité du cinéma à rassembler les gens. L’expérience cinéma a toujours occupé une place de choix dans notre culture, et c’est avec humilité que je reçois cette distinction. J’ai eu le privilège de travailler avec des partenaires inspirants dans l’ensemble du secteur qui partagent cette volonté d’assurer la prospérité continue des salles de cinéma », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction, Cineplex.

Le prix Legend of Cinema est décerné aux personnes qui ont consacré leur carrière à protéger, voire à amplifier la magie collective et incomparable d’aller au cinéma. Ses lauréats partagent le même dévouement pour le secteur, partant du principe que les salles de cinéma jouent un rôle crucial à titre de repères culturels et de moteurs économiques dans les collectivités où elles sont présentes, partout dans le monde.

CinemaCon, le congrès officiel de Cinema United et le plus grand rassemblement d’exploitants de salles de cinéma dans le monde, se tiendra du 13 au 16 avril au Caesars Palace de Las Vegas.



À PROPOS DE CINEMA UNITED

Fondée en 1948, Cinema United est la plus importante association professionnelle du secteur de l’exploitation de films au monde. Elle représente plus de 31 000 salles dans les 50 États américains, ainsi que 30 000 autres dans 80 pays. Parmi ses membres, elle compte des cinémas de toutes tailles – des grandes chaînes jusqu’aux établissements à écran unique – répartis dans les villes et villages du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le cinemaunited.org. Suivez-nous sur Instagram, LinkedIn et X/Twitter.

À PROPOS DE CINEMACON

Le congrès CinemaCon réunit plus de 6 000 professionnels de tous les horizons – de l’exploitation et distribution jusqu’au matériel et aux comptoirs alimentaires – pour célébrer l’expérience cinéma et l’industrie du film. Le commanditaire principal officiel de CinemaCon est The Coca-Cola Company, l’un des partenaires les plus estimés du secteur du cinéma. Pour en savoir plus, visitez le cinemacon.com. Suivez CinemaCon sur Facebook, Instagram, X et TikTok.

À PROPOS DE CINEPLEX

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d’invités la possibilité de s’évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et établissements de divertissement. En plus d’être l’exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au pays, Cineplex possède aussi des entreprises à succès : destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion), médias cinématographiques (Cineplex Média), programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d’offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d’être reconnue comme possédant l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

