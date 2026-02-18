A.P. Moller Capital Morocco تستكمل الإغلاق النهائي لصندوقها الاستثماري الخاص بدعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية

كوبنهاغن، الدنمارك، والدار البيضاء، المغرب, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

أعلنت APM Capital Morocco S.A.، ("APM Capital Morocco")، الذراع المحلية لإدارة الصناديق الاستثمارية التابعة لشركة A.P. Moller Capital، عن إتمام الإغلاق النهائي لصندوق APM Capital Morocco Fund (المُشار إليه في ما يلي بـ"الصندوق")، وهو صندوق استثماري يركز على دعم وتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية في المغرب. ويأتي تأسيس الصندوق في إطار مبادرة الصندوق السيادي "محمد السادس للاستثمار" Mohammed VI Investment Fund ، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين المغاربة والدوليين. ويمثل هذا الصندوق خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز حضور A.P. Moller Capital في شمال إفريقيا، كما يوفّر قاعدة كبيرة من الاستثمارات المخصصة لدعم وتنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المغرب.

هذا وقد بلغت الالتزامات الإجمالية للصندوق عند الإغلاق نحو 1.64 مليار درهم مغربي (ما يعادل 178 مليون دولار أمريكي). وقد تعهّد صندوق A.P. Moller Capital – Emerging Markets Infrastructure Fund II K/S (EMIF II)، وهو صندوق استثمار دنماركي تديره شركة A.P. Moller Capital، بمبلغ إضافي قدره 600 مليون درهم مغربي (ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي رأس المال المتاح للاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المغرب إلى 2.24 مليار درهم مغربي (ما يعادل 243 مليون دولار أمريكي).

تتمتع A.P. Moller Capital بسجل حافل من الاستثمارات في المغرب عبر قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالطاقة. ومن أبرز إنجازاتها الناجحة، الاستثمار في شركة Mass Céréales Al Maghreb، والذي أتمّت الخروج منه بالكامل عام 2025، فضلاً عن مشاركتها في مشاريع تطوير البنية التحتية للموانىء والمشاريع الداعمة التي تساهم في تسريع تحول المغرب في قطاع الطاقة.

تتولى APM Capital Morocco S.A.، الذراع المحلية لإدارة الصناديق الاستثمارية التابعة لشركة A.P. Moller Capital، بإشراف الرئيسة التنفيذية، Ghislane Guedira. ومن المتوقع أن يستثمر الصندوق في شركات النقل والخدمات اللوجستية في المغرب، ويضمّ محفظة استثمارية واسعة ونشطة تشمل الخدمات اللوجستية السريعة الدولية، والخدمات اللوجستية للغير، ومناولة الشحن الجوي، والتخزين المبرد، لتعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، قال Kim Fejfer، الرئيس التنفيذي لشركة A.P. Moller Capital:

يُمثّل المغرب سوقاً استراتيجياً بالنسبة إلى A.P. Moller Capital، بفضل اعتماده على أسس اقتصادية كلية قوية ومستقرة، وتنامي أنشطة نقل الانتاج والخدمات إلى مواقع قريبة (near-shoring)، واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية. نحن على دراية عميقة بهذا السوق منذ فترة طويلة، حيث قمنا بالاستثمار في جميع مراحل دورة الاستثمار. وبفضل خبرتنا الصناعية والتشغيلية الراسخة، تم اختيارنا من قبل الصندوق السيادي ’محمد السادس للاستثمار‘ (FM6I) لتوجيه رأس المال طويل الأجل نحو القطاعات الواعدة والأكثر جاذبية في المملكة."

من جانبها، قالت Ghislane Guedira، الرئيسة التنفيذية لشركة APM Capital Morocco S.A:

"تهدف هذه الاستراتيجية إلى استقطاب رأس المال المحلي والدولي نحو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المغرب. وبالاستفادة من الخبرة العالمية لشركة A.P. Moller Capital ومعرفتها العميقة بالسوق المحلي، سنركز على تطوير الشركات عالية الجودة وتوسيع نطاق أعمالها، فضلاً عن تعزيز أدائها التشغيلي ودعم جهودها لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل."

لمحة عن A.P. Moller Capital:

تعدّ A.P. Moller Capital شركة دنماركية عالمية لإدارة صناديق الاستثمار المؤسسية، متخصّصة في تنمية وتوسيع مشاريع وأصول البنية التحتية الحيوية وتلبية احتياجاتها، مع تركيز خاص على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتحول الطاقة. تعمل A.P. Moller Capital على الاستثمار في الشركات وتطويرها بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الازدهار في الأسواق التي تعمل بها، مع الحرص على توفير عوائد استثمارية مستقرة ومجزية للمستثمرين. تُعتبر A.P. Moller Capital P/S جزاً من A.P. Moller Group، وتخضع لإشراف وترخيص هيئة الرقابة المالية الدنماركية.

وتعدّ APM Capital Morocco S.A. الذراع المحلية لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لـ A.P. Moller Capital في المغرب، وهي شركة مرخّصة ومنظمة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ("AMMC").

www.apmollercapital.com

ملاحظة للمحررين:

تمّ تحويل جميع المبالغ المذكورة من الدرهم المغربي إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر صرف تقريبي قدره 9.2 درهم مغربي لكل دولار أمريكي.