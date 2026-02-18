Clôture finale du fonds marocain d’A.P. Moller Capital Morocco : un coup d’accélérateur pour le transport et la logistique au Maroc

COPENHAGUE, Danemark et CASABLANCA, Maroc, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- APM Capital Morocco S.A. (« APM Capital Morocco »), société locale de gestion de fonds d’A.P. Moller Capital, a annoncé la clôture finale du APM Capital Morocco Fund (le « Fonds »), un fonds d’investissement dédié au secteur du transport et de la logistique au Maroc, créé dans le cadre de l’initiative du Mohammed VI Investment Fund visant à stimuler l’investissement, accélérer la croissance et favoriser la création d’emplois, avec la participation d’autres investisseurs institutionnels marocains et étrangers pionniers. Le Fonds renforce davantage la présence d’A.P. Moller Capital en Afrique du Nord et établit un véhicule de capital dédié aux investissements dans le secteur marocain du transport et de la logistique.

Le Fonds a réalisé une levée totale d’engagements de 1,64 milliard de dirhams marocains (environ 178 millions de dollars américains). A.P. Moller Capital – Emerging Markets Infrastructure Fund II K/S (EMIF II), un fonds danois géré par A.P. Moller Capital, a investi un montant supplémentaire de 600 millions de dirhams marocains (environ 65 millions de dollars américains) aux côtés du Fonds, portant ainsi le capital total disponible pour investissement dans le secteur du transport et de la logistique au Maroc à 2,24 milliards de dirhams marocains (environ 243 millions de dollars américains).

A.P. Moller Capital dispose d’un historique solide au Maroc dans les secteurs du transport, de la logistique et des infrastructures liées à l’énergie. Cela comprend notamment l’investissement réussi dans Mass Céréales Al Maghreb, dont la participation a été entièrement cédée en 2025, ainsi que son implication dans des infrastructures portuaires et des infrastructures habilitantes soutenant la transition énergétique du Maroc.

Le Fonds est géré par APM Capital Morocco S.A., la société locale de gestion d’A.P. Moller Capital, et est dirigé par son PDG, Ghislane Guedira. Le Fonds prévoit d’investir dans des entreprises marocaines actives dans les secteurs du transport et de la logistique et dispose d’un portefeuille d’opportunités solide et actif couvrant la logistique express internationale, la logistique tierce (3PL), la manutention du fret aérien ainsi que le stockage frigorifique.

Kim Fejfer, PDG d’A.P. Moller Capital, a déclaré : « Le Maroc est un marché prioritaire pour A.P. Moller Capital, soutenu par des fondamentaux macroéconomiques solides, une montée en puissance des activités de nearshoring et des investissements soutenus dans les infrastructures de transport et de logistique. C’est un marché que nous connaissons bien depuis longtemps, où nous avons investi sur l’ensemble d’un cycle, et où notre expertise industrielle et opérationnelle a conduit à notre sélection par FM6I pour l’Investissement afin de déployer des capitaux à long terme dans des secteurs attractifs ».

Pour sa part, Ghislane Guedira, PDG d’APM Capital Morocco S.A., a souligné : « La stratégie mobilise à la fois des capitaux nationaux et internationaux au profit du secteur marocain du transport et de la logistique. En combinant l’expérience mondiale d’A.P. Moller Capital avec une solide expertise locale sur le terrain, nous nous concentrerons sur le développement et la montée en puissance d’entreprises de haute qualité, tout en soutenant leur performance opérationnelle et leur croissance à long terme ».

À propos d’A.P. Moller Capital

A.P. Moller Capital est un gestionnaire mondial de fonds institutionnels spécialisé dans le développement et l’expansion d’infrastructures essentielles, notamment dans les secteurs du transport, de la logistique et de la transition énergétique. A.P. Moller Capital investit dans des entreprises et les développe afin de soutenir une croissance économique durable et la prospérité dans ses marchés d’intervention, tout en s’efforçant d’offrir à ses investisseurs des rendements d’investissement réguliers et attractifs. A.P. Moller Capital P/S, entité du groupe A.P. Moller Group, est agréée par l’Autorité danoise de surveillance financière.

APM Capital Morocco S.A. est la société de gestion de fonds basée au Maroc d’A.P. Moller Capital et est agréée et régulée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (« AMMC »).

Notes à l’attention des rédacteurs

Tous les montants sont convertis à partir du dirham marocain sur la base d’un taux de change d’environ 9,2 MAD pour un dollar américain.