Lietuvos ir Latvijos konkurencijos tarybos išdavė leidimus parduoti 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ akcijų

2026 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir 2026 m. vasario 16 d. Latvijos konkurencijos taryba išdavė leidimus bendrovei „Global Champs“, UAB (juridinio asmens kodas 307494558), įvykdyti koncentraciją – įsigyti 100 proc. RUAB „Baltic Champs“ (juridinio asmens kodas 302942064, toliau – Baltic Champs) akcijų iš restruktūrizuojamos AUGA group, AB (juridinio asmens kodas 126264360, toliau – Bendrovė).
Bendrovė ir toliau tęsia visų kitų Baltic Champs akcijų pardavimui reikalingų veiksmų įgyvendinimą ir deda maksimalias pastangas, kad akcijų pardavimo sandoris būtų užbaigtas kuo operatyviau, laikantis galiojančių teisės aktų, restruktūrizavimo plano bei preliminarios akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų.
