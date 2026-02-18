Tilkynning um útboð ríkisbréfa - RIKB 28 1115 - RIKB 38 0215

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

FlokkurRIKB 28 1115RIKB 38 0215
ISINIS0000028249IS0000037265
Gjalddagi15.11.202815.02.2038
Útboðsdagur20.02.202620.02.2026
Uppgjörsdagur25.02.202625.02.2026
10% viðbót24.02.202624.02.2026

Á útboðsdegi, milli kl. 10:30 og 11:00, fer fram útboð hjá Lánamálum ríkisins á ríkisbréfum í þeim flokkum, með þeim ISIN númerum og með þeim gjalddögum sem fram koma í töflunni hér að ofan. Greiðslur fyrir ríkisbréfin þurfa að berast Seðlabankanum fyrir kl. 14:00 á uppgjörsdegi og verða bréfin afhent rafrænt sama dag. Um 10% viðbótarkaupréttinn gildir 6. gr. í almennum útboðsskilmálum ríkisbréfa.

Að öðru leyti er vísað til lýsingar skuldabréfaflokksins og almennra útboðsskilmála ríkisbréfa á heimasíðu Lánamála ríkisins.

Nánari upplýsingar veitir Oddgeir Gunnarsson, Lánamálum ríkisins í síma 569 9635.


GlobeNewswire

Recommended Reading