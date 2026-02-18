Sjóvá - Aðalfundur 12. mars 2026

 | Source: Sjóvá-Almennar tryggingar hf. Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

Stjórn Sjóvá-Almennra trygginga hf. boðar til aðalfundar sem haldinn verður í fundarsal félagsins Kringlunni 5, Reykjavík, fimmtudaginn 12. mars 2026 kl. 15:00. 

Fundarboð með drögum að dagskrá fundarins og nánari upplýsingum um aðalfundarstörf er að finna í meðfylgjandi viðhengi ásamt tillögum stjórnar og skýrslu tilnefningarnefndar.

Allar frekari upplýsingar varðandi aðalfundinn er að finna á vef félagsins https://www.sjova.is/adalfundur-2026/


Nánari upplýsingar veitir Davíð Scheving Thorsteinsson í síma 869-8109 eða fjarfestar@sjova.is.

Viðhengi


Attachments

Sjóvá - Aðalfundarboð 2026 Sjóvá - Skýrsla tilnefningarnefndar 2026 Sjóvá - Tillögur stjórnar fyrir aðalfund
