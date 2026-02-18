Theriva™ Biologics concede la licencia de SYN-020 a Rasayana Therapeutics para numerosas indicaciones

- Theriva recibió un pago inicial de 300 000 dólares en el momento de la firma del contrato y puede optar a recibir hasta 38 millones de dólares por hitos de desarrollo, reglamentarios y de ventas, además de regalías escalonadas de un solo dígito sobre las ventas netas del producto -

ROCKVILLE, Maryland, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva™ Biologics, Inc. (NYSE American: TOVX), una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy la concesión de la licencia de SYN-020 a Rasayana Therapeutics, Inc., una empresa privada dedicada al estudio de la biología del eje intestino-órgano con el fin de descubrir y desarrollar medicamentos transformadores específicos para el intestino a pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas.

SYN-020 es una fosfatasa alcalina intestinal (FAI) bovina recombinante producida bajo condiciones de prácticas correctas de fabricación actuales y formulada para su administración oral en el intestino delgado. Está diseñado para reducir la absorción de grasas y la inflamación intestinal, reforzar la barrera intestinal para mitigar el intestino permeable y promover una microbiota intestinal saludable. Estos modos de acción implican que SYN-020 tiene la capacidad de tratar numerosos trastornos metabólicos e inflamatorios y enfermedades asociadas con el envejecimiento. SYN-020 fue bien tolerado en los estudios clínicos de fase I y ahora está listo para iniciar la fase II de pruebas clínicas con Rasayana.

«Estamos muy satisfechos de haber otorgado la licencia de SYN-020 a Rasayana, lo que permitirá el avance de este importante activo gastrointestinal de nuestra cartera mientras nos centramos en nuestro programa líder contra el cáncer de páncreas, el VCN-01», afirmó Steven A. Shallcross, director ejecutivo de Theriva Biologics. «Creemos que SYN-020 es un activo muy versátil con oportunidades terapéuticas en numerosas indicaciones de alto valor derivadas de la disfunción gastrointestinal. El equipo y los asesores de Rasayana son referentes mundiales en el campo de la fosfatasa alcalina intestinal (FAI) y sus aplicaciones clínicas, y están bien posicionados para avanzar en el desarrollo de SYN-020, lo que idealmente reportará beneficios para los pacientes y valor para los accionistas de Theriva».

«Estamos encantados de asociarnos con Theriva Biologics en el desarrollo de SYN-020», afirmó Vidisha Mohad, fundadora y directora ejecutiva de Rasayana Therapeutics. «SYN-020 ofrece un enfoque totalmente innovador para abordar la disfunción gastrointestinal y sus implicaciones sistémicas para la salud. Después de haber trabajado en la investigación de SYN-020 durante mi formación de posdoctorado en Harvard, confío plenamente en su base biológica, su rigor científico y su potencial terapéutico. Es importante destacar que su perfil en términos de rentabilidad refleja nuestro compromiso común de hacer que los tratamientos transformadores sean accesibles para los pacientes que más los necesitan. En Rasayana, nos centramos en fomentar tratamientos específicos para el eje intestino-órgano con el fin de prolongar la esperanza de vida saludable. La innovadora biología, el sólido perfil de seguridad y los convincentes datos clínicos de SYN-020 lo convierten en una opción ideal para nuestra cartera de productos. Esperamos poder seguir avanzando en el trabajo fundamental de Theriva y acelerar este programa para ofrecer resultados significativos a los pacientes de todo el mundo».

Según los términos del acuerdo, Rasayana obtiene una licencia exclusiva a nivel mundial, con derecho a conceder sublicencias, para desarrollar y comercializar SYN-020 con fines terapéuticos y diagnósticos. Theriva recibió un pago inicial de 300 000 dólares en el momento de la firma del contrato y puede optar a recibir hasta 16 millones de dólares por hitos de desarrollo y reglamentarios, regalías escalonadas de un solo dígito sobre las ventas netas del producto y hasta 22 millones de dólares en hitos pagaderos al alcanzar determinadas ventas netas anuales agregadas. Rasayana asumirá toda la responsabilidad y los costes del desarrollo y la comercialización de SYN-020.

Acerca de Theriva™ Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. La Empresa ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos de la empresa son: (1) VCN-01, un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; y (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH). Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Acerca de Rasayana Therapeutics, Inc.

Rasayana Therapeutics, Inc. es una empresa biotecnológica dedicada al estudio de la biología del eje intestino-órgano para tratar enfermedades inflamatorias crónicas. La empresa es pionera en una nueva clase de tratamientos específicos para la inflamación intestinal aplicados a enfermedades gastrointestinales, cardiometabólicas y neurodegenerativas. La labor de Rasayana es desarrollar medicamentos innovadores y asequibles que prolonguen la esperanza de vida saludable y mejoren la calidad de vida de los pacientes en todo el mundo. Para obtener más información, consulte el sitio web de Rasayana Therapeutics en www.rasayanatherapeutics.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de reforma estadounidense sobre litigios de valores privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como «puede», «debería», «posible», «continuar», «espera», «anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares, e incluyen declaraciones relativas a la capacidad de SYN-020 para tratar numerosos trastornos metabólicos e inflamatorios y enfermedades asociadas al envejecimiento; SYN-020 está a punto de entrar en la fase II de ensayos clínicos con Rasayana, lo que permitirá el avance de este importante activo gastrointestinal; SYN-020 es un activo muy versátil con oportunidades terapéuticas en numerosas indicaciones de alto valor derivadas de la disfunción gastrointestinal; y Rasayana está bien posicionada para avanzar en el desarrollo de SYN-020 y ofrecer beneficios a los pacientes y valor a los accionistas de Theriva; y el potencial terapéutico de SYN-020 acelera el programa SYN-020 para ofrecer resultados significativos a los pacientes de todo el mundo; y Theriva recibirá hasta 16 millones de dólares en hitos de desarrollo y reglamentarios, regalías escalonadas de un solo dígito sobre las ventas netas del producto y hasta 22 millones de dólares en hitos pagaderos al alcanzar determinadas ventas netas anuales agregadas. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la capacidad de Rasayana para alcanzar los hitos clínicos en el momento previsto, incluido el inicio de la fase II de los ensayos clínicos de SYN-020, la capacidad para generar datos clínicos que establezcan que SYN-020 puede aportar beneficios a los pacientes y tener capacidad terapéutica; La capacidad de Rasayana para alcanzar hitos de desarrollo y comercialización, así como ventas que den lugar a pagos a Theriva; que SYN-020 y los productos aspirantes de la empresa demuestren seguridad y eficacia, así como resultados que sean coherentes con los resultados anteriores; la capacidad de completar los ensayos clínicos a tiempo y lograr los resultados y beneficios deseados; la capacidad de obtener la aprobación reglamentaria para la comercialización de los productos aspirantes o de cumplir los requisitos reglamentarios en curso; las limitaciones reglamentarias relativas a la capacidad de la empresa y de Rasayana para promover o comercializar sus productos aspirantes para las indicaciones específicas; la aceptación de los productos aspirantes en el mercado y el éxito del desarrollo; la comercialización o la venta de los productos de la empresa y de Rasayana; los avances de los competidores que hagan que dichos productos queden obsoletos o no sean competitivos; la capacidad de la empresa y de Rasayana para mantener los acuerdos de licencia; la continuidad del mantenimiento y crecimiento del patrimonio de patentes de la empresa; la capacidad para seguir contando con una buena financiación y otros factores descritos en el informe anual de la empresa en el formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 y en sus otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los informes periódicos posteriores en los formularios 10-Q y los informes actuales en el formulario 8-K. La información contenida en este comunicado se proporciona únicamente a fecha de este comunicado y Theriva Biologics no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea a causa de una nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo, a menos que así lo estipule la ley.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Relaciones con los inversores:

Kevin Gardner

LifeSci Advisors, LLC

kgardner@lifesciadvisors.com

