Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier lance une bande dessinée numérique inspirante sur la persévérance et l’innovation québécoise!

VALCOURT, Québec, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier est fier d’annoncer le lancement officiel de L’homme qui voulait flotter sur la neige, une BD numérique originale qui retrace le parcours inspirant de Joseph-Armand Bombardier, inventeur de la motoneige Ski-Doo® et figure marquante de l’innovation québécoise.

À travers un univers immersif, cette BD numérique plonge le public dans le Québec du début du XXe siècle et raconte les épreuves, les échecs et la persévérance d’un jeune inventeur animé par un rêve plus grand que lui. L’œuvre met en lumière une histoire profondément humaine, ancrée dans notre mémoire collective, mais jamais racontée de cette manière.

« On connaît l’inventeur, mais beaucoup moins l’homme derrière le parcourt. Cette BD permet de revisiter notre histoire autrement, en mettant en lumière la persévérance, les doutes et la détermination qui ont façonné Joseph-Armand Bombardier. C’est un récit qui parle autant aux jeunes qu’aux adultes, parce qu’il nous ramène à l’essentiel : croire en ses idées et ne pas abandonner. » souligne Raphaël Bourgeois, Codirecteur du Musée, conservation et diffusion.

Le projet a bénéficié d’un soutien financier dans le cadre du programme d’investissement Musées numériques Canada, permettant au Musée de développer une œuvre numérique accessible, innovante et cohérente avec sa mission de diffusion du patrimoine et de l’ingéniosité québécoise.

C’est l'agence créative Akufen qui a assuré la conception interactive, la mise en récit et le développement de la BD.

« L’idée de faire une œuvre interactive illustrée nous a plu dès le départ. La prémisse de valoriser l’ingéniosité chez les jeunes et de les inspirer à inventer des choses nous a touchés droit au cœur, comme c’est un public curieux et brillant pour qui nous adorons créer. Plusieurs membres de notre équipe se sont relayés en gestion, en conception, en design et en développement, en plus des collaborateurs d’exception qui ont travaillé avec nous à la scénarisation (Pascal Henrard) et aux illustrations (Simon Leclerc). C’est un honneur de pouvoir contribuer à faire connaître ce personnage mythique de l’histoire du Québec par cette œuvre interactive, et nous sommes très fiers du résultat! » partage Anne-Marie Archambault, directrice du storytelling et de la stratégie.

Présentée en avant-première lors de la journée des Mordus de l’Hiver, un événement hivernal organisé par le Musée, la BD est maintenant offerte gratuitement au grand public en version numérique. Elle se veut également un outil éducatif pertinent pour les écoles, notamment en lien avec la persévérance scolaire, l’histoire du Québec et l’entrepreneuriat.

La BD numérique est accessible dès maintenant au flottersurlaneige.com .

À propos du Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier

Situé à Valcourt, dans les Cantons‐de‐l’Est, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier démontre aux visiteurs que la créativité, l’ingéniosité, l’invention et l’innovation sont à la portée de tous! Le Musée s’active à inspirer les générations futures et à remplir une mission culturelle et éducative. Pour obtenir tous les renseignements (tarifs, horaires, etc.), consultez le site Web de l’institution : museebombardier.com

À propos de Musées numériques Canada

Administré par le Musée canadien de l’histoire, Musées numériques Canada est un programme d’investissement visant à renforcer la capacité numérique des musées et organisations patrimoniales, culturelles et autochtones partout au Canada, et à offrir à la population un accès unique à des histoires et expériences diverses.

À propos d'Akufen

Akufen est un studio montréalais d’artistes numériques, de stratèges et de développeur·euse·s qui roule sa bosse depuis près de 20 ans en créativité. L’équipe accompagne les marques et les organisations dans le développement et l’évolution de leur identité, et crée des expériences numériques percutantes.

