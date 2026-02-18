Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mercredi 18 février 2026 - 17h45

ARGAN signe un nouveau bail de 10 000 m² sur son entrepôt AutOnom® d’Augny (57)

ARGAN annonce la relocation de son site logistique AutOnom® situé à Augny (57), dans la région de Metz, à la société MPM Group, acteur de référence dans le domaine des solutions professionnelles de sonorisation, d’éclairage, de vidéo et de structures scéniques.

Implanté sur le plateau de Frescaty, à Augny (57), face à l’entrepôt ARGAN loué à AMAZON de 185 000 m², cette plateforme logistique de dernière génération développe une surface d’environ 10 000 m² d’entrepôt et de bureaux. Ce site servira de hub logistique et technique à MPM Group, qui a pour objectif d’y stocker son matériel et d’assurer sa préparation.

Un entrepôt AutOnom® reloué immédiatement

Ce bâtiment AutOnom® développé par ARGAN a été reloué sans aucune période de vacance, confirmant le fort intérêt des utilisateurs pour ce type de solution. Le gaz est banni et remplacé par des pompes à chaleur électriques, le bâtiment produit et consomme sa propre énergie verte grâce à une centrale photovoltaïque couplée à des batteries de stockage. Enfin, un outil de Gestion Technique du Bâtiment permet à l’exploitant de contrôler et de piloter ses consommations énergétiques. L’ensemble de ces équipements permet une labellisation BREEAM Very Good.

Le site bénéficie également d’un potentiel d’extension d’environ 8 000 m², dont les autorisations administratives sont d’ores et déjà obtenues, permettant une livraison dans un délai de 12 mois après accord. Cette capacité d’évolution offrira à MPM Group la possibilité d’accompagner sa croissance future ou, le cas échéant, d’accueillir un second utilisateur sur le site.

ARGAN, un patrimoine PREMIUM de près de 4 millions de m²

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN précise : « Avec cette nouvelle signature, notre patrimoine, constitué d’une centaine de sites logistiques développant 4,0 millions de m², maintient un taux d’occupation de 100%. Cette performance est la traduction du savoir-faire des équipes d’ARGAN en matière de gestion locative. Cet entrepôt AutOnom® d’Augny illustre également la capacité d’ARGAN à développer des opérations en grappe : le site dispose en effet d’un potentiel d’extension d’environ 8 000 m², et ARGAN maîtrise par ailleurs un projet permettant le développement d’un nouvel entrepôt d’environ 7 000 m² au sein de la zone de Frescaty, à proximité immédiate de l’entrepôt AMAZON de 185 000 m² livré quelques années auparavant. »

Thomas Iannucci, Directeur Général Associé MPM Group conclut : « Les qualités techniques et environnementales de ce site labellisé AutOnom® répondent pleinement à nos ambitions élevées en matière de performance environnementale. Ce nouvel outil de travail moderne permettra de regrouper plusieurs sites existants, d’optimiser notre organisation logistique et d’améliorer significativement les conditions de travail de nos collaborateurs. Il constituera également une véritable vitrine du savoir-faire et des engagements de MPM Group. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir intégrer ce site structurant, conçu pour accompagner durablement notre croissance.».

Cette opération a été menée avec le concours des équipes de Dumur Immobilier et JLL, conseils des deux parties dans la transaction.

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

26 mars : Assemblée Générale 2026

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2026 23 juillet : Résultats semestriels 2026

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2026





Calendrier financier 2027 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

4 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2026

25 mars : Assemblée Générale 2027





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés AutOnom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 31 décembre 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,8 millions de m², avec plus de cent entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,1 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 214 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 31/12/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15 % des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







