Síminn hf. - Aðalfundur Símans hf. verður haldinn 12. mars 2026

Aðalfundur Símans hf. verður haldinn fimmtudaginn 12. mars 2026 kl. 16:00 að Hilton Reykjavík Nordica (Vox Club), Suðurlandsbraut 2, Reykjavík.
Meðfylgjandi er fundarboð með dagskrá fundarins, tillögur stjórnar félagsins til aðalfundar, starfskjarastefna ásamt skýrslum tilnefningarnefndar og starfskjaranefndar.
Allar frekari upplýsingar varðandi aðalfundinn er að finna á vef félagsins https://www.siminn.is/fjarfestar/hluthafafundir.
Viðhengi
- Síminn hf. - Fundarboð - Aðalfundur 2026
- Síminn hf. - Skýrsla tilnefningarnefndar - Aðalfundur 2026
- Síminn hf. - Starfskjarastefna 2026
- Síminn hf. - Skýrsla starfskjaranefndar 2025-2026
- Síminn hf. - Tillögur stjórnar til aðalfundar 2026