GROUPE PARTOUCHE : Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025

Mise à disposition du document d’enregistrement universel 2025

Paris, le 18 février 2026, à 18h

Le document d’enregistrement universel 2025 de Groupe Partouche a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ce jour, sous le numéro D.26-0031.

Ce document en version française est disponible sur le site internet de la société à l’adresse www.groupepartouche.com. Des exemplaires du document d’enregistrement universel sont également disponibles au siège de la société : 141 bis, rue de Saussure – 75017 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :

le rapport financier annuel 2025 ;

le Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur l’organisation et les procédures de contrôle interne ;

les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires de ces derniers.





