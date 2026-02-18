Haffner Energy ouvre CORE100, un programme industriel de réservation de plus de 300 millions d’euros de ventes sur trois ans

Vitry-le-François, le 18 février 2026 – 18h00 (CET)

Haffner Energy annonce aujourd’hui l’ouverture de CORE100, un programme de réservation portant sur 100 unités industrielles standardisées C-iC, représentant un volume d’activité cible supérieur à 300 millions d’euros sur trois ans.

Ce programme devrait permettre à Haffner Energy d’atteindre un EBITDA positif dès l’exercice débutant le 1er avril 2026, avec un objectif de marge d’EBITDA supérieure à 10% dès l’exercice suivant. La Société anticipe de pouvoir annoncer les premières réservations incessamment, suite à l’intérêt suscité par le lancement de la gamme C-iC le 27 janvier dernier.

CORE100 est avant tout un programme industriel destiné à réduire les CAPEX des projets intermédiaires. Il vise également à structurer un carnet de commandes important sur trois ans, de nature à renforcer la visibilité pluriannuelle et à réaligner la Société avec la trajectoire commerciale définie en 2024.

CORE100 est indépendant du reste du pipeline de la Société et n’affecte pas le développement des projets structurants en cours, notamment dans le domaine des carburants de synthèse produits à grande échelle.

Lever le verrou économique des projets de taille intermédiaire

Dans un contexte marqué par la raréfaction des subventions et un environnement géopolitique incertain, les projets décentralisés de taille intermédiaire sont confrontés à un niveau de CAPEX trop élevé pour être compétitifs et finançables. CORE100 a été conçu pour lever ce verrou.

Le programme donne accès à divers équipements qui, à partir d’une même base technologique, permettent de produire soit 50 kg/h d’hydrogène (400 tonnes par an), soit 1 700 kWh de syngaz destiné à la production de méthanol ou de méthane, et également, dans une autre configuration, à la production d’énergie thermique. Il est réservé aux pays alignés sur les normes ISO, le système métrique et la fréquence électrique de 50 Hz (Europe, Afrique du Nord).

CORE100 repose sur la fabrication en série de 100 unités standardisées permettant :

la mutualisation complète des études et développements ;

une standardisation poussée des équipements ;

une négociation fournisseurs fondée sur des volumes garantis ;

une réduction significative des risques d’exécution.

L’effet combiné de l’industrialisation en série et de la modularité permet :

une baisse de CAPEX estimée à plus de 50% par rapport à une unité isolée – cette réduction de CAPEX vient s’ajouter aux avantages économiques liés à la modularité, telle que présentée dans le communiqué de presse du 27 janvier 2026 ;

une réduction additionnelle de 30% à 40% liée à la suppression du génie civil lourd, soit une baisse de CAPEX globale de 65% par rapport à des projets individuels ;

un raccourcissement des délais de réalisation de quatre à six mois par rapport à une unité individuelle.

Des coûts de production fortement réduits

Dans des hypothèses économiques réalistes1 et sans subvention, les niveaux de coûts2 visés par la Société sont les suivants :

Hydrogène renouvelable : environ 2,34 €/kg, en comparaison avec des coûts généralement supérieurs à 7 €/kg pour des projets décentralisés par électrolyse ;

: environ 2,34 €/kg, en comparaison avec des coûts généralement supérieurs à 7 €/kg pour des projets décentralisés par électrolyse ; Syngaz thermique : coût inférieur à celui de l’énergie produite par une chaudière biomasse conventionnelle ;

: coût inférieur à celui de l’énergie produite par une chaudière biomasse conventionnelle ; Syngaz pour conversion : compétitif pour la production de biométhanol ou biométhane par rapport aux solutions alternatives à partir de grandes unités.

Ces coûts repositionnent les projets de taille intermédiaire sur une base économique comparable à des projets d’une capacité dix fois supérieure tout en offrant une plus grande flexibilité.

Philippe Haffner, Président Directeur Général de Haffner Energy déclare : « Dans ce programme, le principe selon lequel “l’union fait la force” prend tout son sens. Les effets d’échelle bénéficient directement à chacun des participants.

Ceux qui s’engagent dès aujourd’hui bénéficient immédiatement d’un positionnement stratégique sur un marché où le coût des biocarburants et des gaz renouvelables devient proche de celui des énergies fossiles. À cette compétitivité inédite s’ajoutent les avantages liés à la sécurité, à la souveraineté énergétique et à la décarbonation.

Lorsque ces facteurs se combinent, la proposition devient, pour de nombreux acteurs, irrésistible. »

Un programme de réservation limité à 100 unités

La période de réservation s’étendra du 18 février au 30 juillet 2026 inclus.

L’objectif est de sécuriser 100 réservations assorties d’un dépôt de 10.000 euros par réservation, consigné chez un notaire indépendant en Suisse.

Les dépôts ne seront versés à Haffner Energy que si deux conditions sont réunies :

la validation des performances de la technologie par un organisme indépendant ;

la confirmation des 100 réservations, ce seuil pouvant être baissé par Haffner Energy s’il est jugé suffisant au regard de l’équilibre industriel du programme.

À défaut de ces deux conditions cumulatives, les dépôts seront intégralement restitués aux réservataires.

Lancement en production des commandes selon un calendrier industriel structuré

Une fois le programme confirmé, les réservations seront converties en commandes fermes puis lancées en production selon le calendrier suivant :

15 unités entre le 15 septembre 2026 et le 14 septembre 2027 ;

30 unités entre le 15 septembre 2027 et le 14 septembre 2028 ;

55 unités entre le 15 septembre 2028 et le 14 septembre 2029.

Plus les clients réservent tôt, plus ils pourront choisir le créneau qui leur convient.

Les capacités étant intégralement mobilisées sur trois ans, les acteurs ne participant pas au programme devront attendre au-delà de 2030 pour accéder à ce type d’unités.

CORE100 : https://www.haffner-energy.com/fr/core100/

Informations complémentaires

Communiqué de presse du 27 janvier 2026 : Haffner Energy lance la gamme C-iC, conçue pour déverrouiller le financement des projets de biocarburants de taille intermédiaire

Communiqué de presse du 17 novembre 2025 : Haffner Energy dévoile la génération H6

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise spécialisée dans les solutions résilientes de biocarburants durables. Dotée de 33 ans d’expérience, elle a développé une expertise de décarbonation de la mobilité et de l'industrie par la production de biocarburants renouvelables compétitifs. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de biomasse contribue à la souveraineté énergétique grâce à la production de gaz, d'hydrogène et de méthanol renouvelables, ainsi que de Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à la régénération de la planète grâce à la coproduction de CO 2 biogénique et de biochar.

Pour plus d’informations : http://www.haffner-energy.com

Contact presse

laetitia.mailhes@haffner-energy.com / +33 6 07 12 96 76

Contact commercial

sales@haffner-energy.com

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com





1 Biomasse diversifiée résiduelle (humidité jusqu’à 50%) à 21€/MWh PCI, électricité à 80€/MWh, vente du CO 2 biogénique à 95€/MWh

2 LCOE : levelized cost of energy. C’est la formule normalisée pour préciser qu’il s’agit d’un coût complet, intégrant le coût de l’énergie primaire, l’amortissement du CAPEX et les OPEX. Le LCOE est à distinguer du prix de vente de l’énergie, qui prend en considération le coût du financement et la rémunération du capital investi par les développeurs du projet.





