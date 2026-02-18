Nanterre, le 18 février 2026

Trafics de VINCI Autoroutes et de VINCI Airports en janvier 2026

I- Évolution du trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes





Janvier % Variation 2026/2025 VINCI Autoroutes -1,9 % Véhicules légers -2,2 % Poids lourds -0,9 %

Le trafic de janvier sur les réseaux de VINCI Autoroutes a été perturbé en début d’année par un épisode neigeux et des blocages d’agriculteurs. Par ailleurs, le trafic des poids lourds a été pénalisé par un jour ouvré de moins qu’en janvier 2025.

Hors ces effets, le trafic aurait été stable, étant rappelé que le mois de janvier est traditionnellement peu représentatif de la tendance annuelle.

II- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Janvier % Variation 2026/2025 VINCI Airports +1,0 % Portugal (ANA) +4,1 % Royaume-Uni* -0,9 % France -1,9 % Serbie +6,5 % Hongrie +2,9 % Mexique (OMA) +6,5 % États-Unis -15 % République dominicaine (Aerodom) +6,6 % Costa Rica +9,4 % Chili (Nuevo Pudahuel) -2,6 % Brésil +11 % Japon (Kansai Airports) -4,7 % Cambodge (Cambodia Airports) +2,6 % Cap-Vert +16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

En janvier, le trafic passagers est resté robuste dans la plupart des plateformes du réseau (croissance de +1 % au global par rapport à janvier 2025).

Le léger repli constaté au Royaume-Uni s’explique principalement par une baisse des offres de certaines compagnies aériennes cet hiver à Londres Gatwick. Le recul au Japon est la conséquence de la contraction du trafic avec la Chine.

III- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Janvier % Variation 2026/2025 VINCI Airports -1,5 % Portugal (ANA) +2,3 % Royaume-Uni* -4,2 % France -0,6 % Serbie +4,0 % Hongrie +0,7 % Mexique (OMA) +4,9 % États-Unis -9,6 % République dominicaine (Aerodom) +0,5 % Costa Rica +25 % Chili (Nuevo Pudahuel) -5,3 % Brésil +4,4 % Japon (Kansai Airports) -11 % Cambodge (Cambodia Airports) +3,5 % Cap-Vert +14 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

* aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et Belfast International

Pièce jointe