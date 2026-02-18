Orange: Succès du plan stratégique Lead the Future 2023-2025 et objectifs 2025 pleinement atteints

Communiqué de presse

Paris, le 18 février 2026

Information financière au 31 décembre 2025

Succès du plan stratégique Lead the Future 2023-2025 et objectifs 2025 pleinement atteints

Orange enregistre de très solides résultats en 2025

Croissance de l'EBITDAaL de +3,8% et du Cash-Flow Organique de +8,3%, atteignant 3,7 milliards d’euros

Ventes nettes robustes en France, en Europe et en Afrique & Moyen-Orient : +19,6 millions de clients en un an

En Afrique & Moyen-Orient, croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et de l'EBITDAaL

Les plans d’efficacité en France et en Europe soutiennent l’atteinte des résultats

Accord engageant avec Lorca pour acquérir l’intégralité de MasOrange, étape décisive pour renforcer le leadership d’Orange en Espagne

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 550 2,2 % 1,2 % 40 396 0,9 % 0,3 % EBITDAaL 3 358 3,9 % 3,2 % 12 470 3,8 % 3,0 % Résultat net de l'ensemble consolidé 1 139 (60,7)% Résultat net ajusté 3 094 (5,7)% eCAPEX (hors licences) (1) 1 719 (12,9)% (13,2)% 6 208 (0,4)% (0,8)% EBITDAaL - eCAPEX (1) 1 639 30,2 % 28,8 % 6 262 8,3 % 7,1 % Cash-flow organique (activités télécoms) (1) 3 653 8,3 % Free cash-flow all-in (activités télécoms) (1) 2 793 (6,6)% (1) Hors Espagne.

Commentant ces bons résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« En 2025, nous clôturons avec succès notre plan stratégique Lead the Future : Orange est aujourd’hui plus simple, plus fort, plus performant. En recentrant nos efforts sur la création de valeur, nous avons renforcé notre position sur un marché numérique mondial en forte évolution. Nos objectifs 2025 sont pleinement atteints et je veux remercier l’ensemble des équipes d’Orange pour leurs réalisations et leur engagement, ainsi que nos clients pour leur confiance.

Dans un marché européen très compétitif, nous avons tenu nos positions de premier plan. Avec plus de 340 millions de clients, nos bases en Europe et en Afrique et Moyen-Orient continuent de croître. L’Afrique et Moyen-Orient confirme son rôle de moteur de croissance, enregistrant un onzième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres.

Le dernier trimestre de l’année a été décisif en termes de mouvements stratégiques : en Espagne, nous avons signé un accord engageant avec Lorca pour acquérir la pleine propriété de MasOrange. A la clôture de l’opération prévue en 2026, l’Espagne deviendra notre deuxième marché en Europe et nous pourrons bénéficier à 100 % de la création de valeur de MasOrange.

PremiumFiber, la Fiberco co-détenue avec Vodafone et GIC, a commencé ses opérations au quatrième trimestre en Espagne. Avec plus de 12 millions d’accès et près de 5 millions de clients connectés, c’est la plus grande FiberCo en Europe en termes de clients.

En France, en octobre, nous avons soumis, avec Bouygues Telecom et Free-Groupe Iliad, une offre conjointe non engageante pour acquérir une grande partie des activités d’Altice en France. Des travaux de due diligence ont été initiés en janvier 2026.

Cette opération permettrait de renforcer les investissements dans la résilience des réseaux très haut débit, dans la cybersécurité et dans les nouvelles technologies clés comme l’intelligence artificielle, de consolider la maîtrise d’infrastructures stratégiques pour le pays, tout en préservant un écosystème concurrentiel au bénéfice des consommateurs.

Il n’y a aucune certitude à ce stade qu’un accord sera trouvé et nous restons concentrés sur l’exécution de notre stratégie.

Forts de ces résultats, nous présenterons demain, 19 février, nos orientations stratégiques et nos perspectives financières pour la période 2026-2028 à l'occasion de notre Capital Markets Day. »

Le chiffre d’affaires annuel 2025 s’établit à 40 396 millions d’euros, en hausse de +0,9% sur un an1 (+374 millions d’euros) grâce à la croissance des services de détail (+2,2% ou +675 millions d'euros). La dynamique des services de détail est en partie compensée par les baisses des services aux opérateurs (-3,9% ou -229 millions d'euros).

L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 12,2% (+918 millions d’euros), tirée par la croissance de ses quatre moteurs (+18,6% pour la Data mobile, +18,4% pour le Fixe haut débit, +18,0% pour Orange Money et +10,4% pour le B2B).

est le principal contributeur de cette croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 12,2% (+918 millions d’euros), tirée par la croissance de ses quatre moteurs (+18,6% pour la Data mobile, +18,4% pour le Fixe haut débit, +18,0% pour Orange Money et +10,4% pour le B2B). En France, la performance commerciale est solide avec un trimestre record sur la fibre (meilleures ventes nettes depuis le 4 ème trimestre 2022). Dans un marché toujours concurrentiel, la croissance des services de détail hors RTC 2 sur l’année s’établit à +0,6% (68 millions d’euros). L’évolution structurelle des services aux opérateurs (-6,5% ou -286 millions d’euros) continue de peser sur le chiffre d’affaires, qui ressort à -2,1% (ou -377 millions d’euros) sur un an.

la performance commerciale est solide avec un trimestre record sur la fibre (meilleures ventes nettes depuis le 4 trimestre 2022). Dans un marché toujours concurrentiel, la croissance des services de détail hors RTC sur l’année s’établit à +0,6% (68 millions d’euros). L’évolution structurelle des services aux opérateurs (-6,5% ou -286 millions d’euros) continue de peser sur le chiffre d’affaires, qui ressort à -2,1% (ou -377 millions d’euros) sur un an. Le chiffre d’affaires de l' Europe augmente de 2,2% (+156 millions d'euros) grâce essentiellement à la hausse des services de détail (+3,0%).

augmente de 2,2% (+156 millions d'euros) grâce essentiellement à la hausse des services de détail (+3,0%). La tendance baissière du chiffre d’affaires d' Orange Business (-4,8% ou -367 millions d'euros) est toujours due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,6% ou -223 millions d'euros). La croissance des revenus d’Orange Cyberdéfense est dynamique (+6,8% ou +80 millions d’euros) alors que les services IT et d’intégration sont en décroissance (-2,3% soit -86 millions d’euros) dans un marché IT tendu.

(-4,8% ou -367 millions d'euros) est toujours due au déclin des revenus du Fixe seul (-7,6% ou -223 millions d'euros). La croissance des revenus d’Orange Cyberdéfense est dynamique (+6,8% ou +80 millions d’euros) alors que les services IT et d’intégration sont en décroissance (-2,3% soit -86 millions d’euros) dans un marché IT tendu. Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence en Europe (y compris la France) avec un total de 9,3 millions de clients convergents (+1,9%). Les services mobiles comptent 272,8 millions d’accès dans le monde (+7,8%). Les services fixes totalisent 38,1 millions d’accès dans le monde (en baisse de -0,6%), dont 16,5 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,0%).





L’EBITDAaL du Groupe progresse de +3,8% à 12 470 millions d'euros (+457 millions d'euros), totalement en ligne avec l’objectif d’au moins +3,5%, revu deux fois à la hausse en 2025. Cette performance solide a été portée par une hausse à deux chiffres de l’Afrique et Moyen-Orient (+13,9%), ainsi que par une croissance solide en Europe (+3,2%), et en France (+0,9%). Orange Business a poursuivi l'amélioration de la tendance de l'EBITDAaL (-6,3% vs -8,4% en 2024), malgré un contexte macroéconomique et de marché difficile. Au 4ème trimestre, la croissance d’EBITDAaL atteint +3,9%, sur la même dynamique que les trimestres précédents.

L’EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 12 522 millions d’euros (+3,0%), avec une amélioration de 0,6 point du taux de marge d’EBITDAaL. Cette progression est le fruit des efforts d’efficacité opérationnelle qui ont été soutenus et ont permis d’atteindre l’objectif d’efficacité de 600 millions d’euros que le groupe s’était fixé sur les trois dernières années.

Les eCAPEX sont en baisse (-0,4%, soit -23 millions d’euros) et représentent 15,4% du chiffre d’affaires, soit 6 208 millions d’euros, conformément à l'objectif de discipline. Le Groupe consolide son leadership dans la fibre avec 65,53 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde au 31 décembre 2025 (+9% sur un an) et la base clients FTTH atteint 15,4 millions (+14,0% sur un an).

Le Résultat d’exploitation s'élève à 3 422 millions d'euros (-36,0% soit -1 925 millions d’euros) du fait de l’augmentation des charges sur les dispositifs Temps Partiel Seniors, l’amortissement de l’actif de démantèlement du cuivre et la comptabilisation d’une perte de valeur des activités d’Orange Business.

L’année 2025 marque le début de la phase industrielle de la fermeture progressive des lignes de cuivre, en ligne avec le plan de décommissionnement annoncé en 2022. Dans ce cadre, une provision de 1 676 millions d'euros a été constatée en 2025. Elle correspond à la meilleure estimation des coûts actualisés liés à l'obligation de démantèlement. Cette provision sera reprise à mesure que les coûts réels se matérialisent. En contrepartie, un actif de démantèlement a été constaté et sera amorti sur la durée d’utilisation résiduelle du réseau cuivre, soit jusqu’en 2030. A ce titre, une dotation aux amortissements a été comptabilisée en 2025 pour un montant de 368 millions d'euros.

Le Résultat net ajusté4 de l'ensemble consolidé est de 3 094 millions d’euros. Ce nouvel indicateur permet de suivre la performance du Groupe en excluant les principaux impacts comptables dus à des éléments exceptionnels ou non-récurrents. Le résultat net de l'ensemble consolidé s’élève à 1 139 millions d’euros, affecté principalement par :

L’engagement lié à l'accord sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels en France (GEPP) signé en février 2025 (pour 1 244 millions d’euros nets), et relatif principalement au dispositif Temps Partiel Seniors 2025-2028 ;

L’amortissement de l’actif de démantèlement (368 millions d’euros) ;

La comptabilisation d’une perte de valeur des activités d’Orange Business (332 millions d’euros).





Le Résultat net ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère s’établit à 2 458 millions d’euros.

Le Résultat net par action ajusté, part du Groupe (ou Adjusted EPS : Earnings per share) s’élève à 0,86 euro.

Le Cash-flow organique4 s’élève au 31 décembre 2025 à 3 653 millions d'euros, en ligne avec l’objectif annuel d’atteindre au moins 3,6 milliards d’euros. Cette amélioration de génération de trésorerie de +8,3% sur un an (+281 millions d'euros) résulte principalement de l'amélioration de l’EBITDAaL des activités télécoms (+295 millions d’euros).

Le Free cash-flow all-in5 s’élève à 2 793 millions d'euros (-6,6%), impacté par l’échelonnement des paiements de licences télécoms entre 2024 et 2025.

L’Endettement financier net s’établit à 22 526 millions d’euros au 31 décembre 2025. Le ratio "endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms" diminue à 1,80x au 31 décembre 2025, en ligne avec l’objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme. La position de liquidité des activités télécoms de 21,3 milliards d'euros est très solide et le coût moyen de la dette brute est de 3,12%.

Le 6 novembre 2025, Orange a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant total de 5 milliards d'euros, suivie le 6 janvier 2026, par une émission obligataire de 6 milliards de dollars américains. Cette dernière émission a été sursouscrite jusqu'à plus de 8 fois.

Au titre de l’exercice 2025, le versement d’un dividende de 0,75 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2026.

Le titre Orange a clôturé 2025 avec un rendement total pour l'actionnaire de +56%6 sur l’année.

Durabilité

Les scores aujourd’hui attribués par les agences de notation ESG sont solides : MSCI : BBB ; Sustainalytics : risque faible ; ISS : Prime B ; EcoVadis : Platinum.

En matière d'environnement, le Groupe a dépassé son objectif de réduire ses émissions de GES des scopes 1 et 2 de -30% en 2025 par rapport à 2015 avant le terme, avec une baisse de -49,3% en 2025 ; ainsi que son objectif sur le scope 3 de -14% par rapport à 2018 avec une baisse des émissions de GES de -16,4% en 2025.

La réduction des émissions de GES totales des trois scopes sur le secteur numérique est de -24,5% par rapport à 2020, en bonne voie vers la cible de -45% qu’Orange s’est fixée pour 2030.

Pour l'inclusion numérique, le Groupe a dépassé l'objectif de bénéficiaires d’accompagnement et de formation au numérique, avec +3,3 millions de bénéficiaires entre 2021 et 2025, en bonne voie vers la cible 2030 de +6 millions.

Concernant la diversité, le Groupe a dépassé, avec un an d’avance, son objectif de proportion de femmes dans les réseaux de management de 35% en atteignant 36% en 2025.

__________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 18 février 2026 et a examiné les résultats consolidés au 31 décembre 20257.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange https://www.orange.com/fr/information-financiere-et-extra-financiere.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 563 (0,4)% (0,1)% 17 473 (2,1)% (1,8)% Services de détail (B2C+B2B) 2 820 (0,6)% (0,6)% 11 250 (0,5)% (0,5)% Convergence 1 370 2,6 % 2,6 % 5 394 2,4 % 2,4 % Mobile seul 565 (3,0)% (3,0)% 2 286 (2,6)% (2,6)% Fixe seul 886 (3,8)% (3,8)% 3 570 (3,2)% (3,2)% Services aux opérateurs 1 057 (3,4)% (2,2)% 4 103 (6,5)% (5,4)% Ventes d'équipements 478 8,8 % 8,8 % 1 416 (0,2)% (0,2)% Autres revenus 208 (0,1)% (0,2)% 704 (4,6)% (4,6)% EBITDAaL 6 429 0,9 % 0,6 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 36,8 % 1,1 pt 0,9 pt Résultat d'exploitation 1 769 (45,8)% (46,2)% eCAPEX 3 077 (1,2)% (0,8)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 17,6 % 0,2 pt 0,2 pt

Poursuite de la croissance de l’EBITDAaL tirée par une forte efficacité sur les coûts, trimestre record sur les ventes nettes fibre

Le chiffre d'affaires annuel de la France s’élève à 17 473 millions d’euros (-2,1% soit -377 millions d’euros). Les services de détail hors RTC affichent, dans un marché très concurrentiel, une croissance de +0,6% en 2025 portée par une hausse de 1,2% de l’ARPO convergent, qui atteint 78,9 euros. Cette progression est compensée par l’évolution structurelle des services aux opérateurs (-6,5% ou -286 millions d’euros), toujours impactés par la baisse des activités cuivre dans le cadre de la transition vers la fibre.

Orange démontre à nouveau l’efficacité de sa stratégie commerciale avec de solides ventes nettes et confirme son leadership avec les meilleurs taux de résiliation et NPS du marché, ainsi que la 15ème étoile consécutive sur la qualité des services mobiles (ARCEP). Au 4ème trimestre, les ventes nettes convergentes sont en croissance (+25 000), les ventes nettes sur le Mobile s'élèvent à +134 000 avec un taux de résiliation de 12,2% en forte amélioration par rapport à 2024 (-2,2 points). Celles du fixe haut débit s'élèvent à +45 000, avec un record sur la fibre (+315 000, meilleure performance depuis le 4ème trimestre 2022).

Sur l’année 2025, l’EBITDAaL s’élève à 6 429 millions d’euros, en hausse de +0,9%, conformément à l’ambition de croissance supérieure à l’an passé. Cette performance est soutenue par l’ensemble des mesures d’efficacité opérationnelle, avec plus de 400m€ de baisse des OPEX ; permettant une amélioration de la marge d’EBITDAaL de 1,1 point sur un an et la croissance de l’EBITDAaL – eCAPEX de +2,9%.

Les eCAPEX restent maîtrisés à 3 077 millions d’euros, en baisse de -1,2%.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 182 11,2 % 7,9 % 8 427 12,2 % 9,7 % Services de détail (B2C+B2B) 1 992 11,9 % 8,8 % 7 681 13,0 % 10,7 % Mobile seul 1 697 12,5 % 9,3 % 6 508 12,7 % 10,2 % Fixe seul 273 11,8 % 8,3 % 1 067 13,5 % 11,7 % IT & services d'intégration 23 (20,6)% (13,8)% 105 28,0 % 37,7 % Services aux opérateurs 153 1,8 % (1,4)% 606 2,8 % (1,0)% Ventes d'équipements 25 11,4 % (8,3)% 97 14,8 % 1,0 % Autres revenus 12 24,1 % 19,6 % 43 18,1 % 11,3 % EBITDAaL 3 306 13,9 % 11,0 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 39,2 % 0,6 pt 0,5 pt Résultat d'exploitation 2 209 15,7 % 12,4 % eCAPEX 1 428 10,5 % 7,8 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,9 % (0,3 pt) (0,3 pt)

14 millions de nouveaux clients en une année et croissance à deux chiffres de l'EBITDAaL

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires annuel de +12,2% (+918 millions d’euros), avec une croissance à deux chiffres (+11,2%) au 4ème trimestre, pour le 11ème trimestre consécutif.

Cette performance est toujours basée sur la poursuite du développement rapide des services de détail (+13,0% sur l’année). Cette dynamique est tirée par les quatre moteurs de croissance que sont la data mobile (+18,6%), le haut débit fixe (+18,4%), Orange Money (+18,0%) et en transverse le B2B (+10,4%), avec des effets volume et valeur favorables.

La base de clients mobile atteint 174 millions, en croissance sur un an de +7,9% avec une accélération de la croissance de la base de clients Mobile 4G (+17,3%), et une augmentation de l’ARPO Mobile moyen de +4,5% au 4ème trimestre. La base de clients fixe haut débit atteint 4,8 millions, en croissance de +21,8%. Enfin Orange Money compte 47 millions de clients actifs, en croissance de +18,3%.

Pour la sixième année consécutive, l’Afrique et Moyen-Orient enregistre une croissance à deux chiffres de l’EBITDAaL (+13,9%), dont le rythme continue d’être supérieur à la croissance des revenus grâce au strict contrôle des coûts. Le taux d’EBITDAaL progresse ainsi de +0,6 point à 39,2%.

Les eCAPEX sont en hausse (+10,5%, soit +136 millions d’euros) pour soutenir la forte croissance de cette zone.

Europe

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 954 4,0 % 3,5 % 7 263 2,2 % 2,3 % Services de détail (B2C+B2B) 1 374 4,1 % 4,8 % 5 269 3,0 % 3,6 % Convergence 388 5,7 % 6,7 % 1 516 5,5 % 6,5 % Mobile seul 537 (1,2)% (0,8)% 2 176 (0,6)% (0,2)% Fixe seul 243 (2,4)% (2,3)% 977 (1,5)% (1,4)% IT & services d'intégration 206 28,7 % 30,2 % 600 20,0 % 21,3 % Services aux opérateurs 212 4,4 % 5,1 % 831 1,5 % 2,1 % Ventes d'équipements 345 2,2 % 4,5 % 1 068 (1,2)% 1,8 % Autres revenus 23 21,6 % (48,4)% 95 4,8 % (36,4)% EBITDAaL 2 028 3,2 % 4,0 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 27,9 % 0,3 pt 0,5 pt Résultat d'exploitation 483 49,3 % 30,7 % eCAPEX 1 142 (2,9)% (14,5)% dont hors Espagne 1 142 (2,9)% (2,4)% eCAPEX / Chiffre d'affaires hors Espagne 15,7 % (0,8 pt) (0,8 pt)

Solide croissance de l’EBITDAaL

Le chiffre d'affaires annuel de l’Europe est en croissance de +2,2% (+156 millions d’euros) tiré essentiellement par la hausse des services de détail (+3,0% ou +152 millions d’euros).

La dynamique des services de détail est alimentée par une stratégie commerciale équilibrée entre le volume et la valeur. L’excellente performance de la Convergence (+5,5% ou +79 millions d’euros) et des services IT et d’intégration (+20,0% soit +100 millions d’euros), compensent largement un léger fléchissement des services mobile seul (-0,6% ou -13 millions d’euros) et fixe seul (-1,5% ou -15 millions d’euros).

Les revenus à plus faible marge des ventes d’équipements diminuent de -1,2% (-13 millions d’euros), alors que les autres revenus progressent de +4,8% (+4 millions d’euros).

Au 4ème trimestre le chiffre d’affaires de l’Europe est en croissance de +4,0%.

L'Europe délivre au 4ème trimestre une performance commerciale des services de détail solide avec des ventes nettes de +141 000 sur le mobile8,+68 000 sur la fibre et +32 000 sur les services convergents. Cette hausse en volume se combine à une hausse en valeur, avec notamment une croissance de l’ARPO convergent en Pologne (+4,0%).

L’EBITDAaL atteint 2 028 millions d’euros, en progression de +3,2% (soit +63 millions d’euros) conformément à l’objectif de légère croissance. La croissance d’EBITDAaL est portée par la hausse des services de détails, l’efficacité opérationnelle et les synergies de Voo en Belgique. La marge d’EBITDAaL s’élève à 27,9%, en progression de +0,3pt. Par géographie, la croissance est tirée essentiellement par la Pologne (+3,9%, soit +31 millions d’euros) et la Belgique & Luxembourg (+4,0% ou +22 millions d’euros).

Les eCAPEX sont en baisse de -2,9%.

Orange Business

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 887 (3,9)% (5,5)% 7 325 (4,8)% (5,8)% Fixe seul 662 (7,0)% (8,5)% 2 715 (7,6)% (8,2)% Voix 164 (12,1)% (12,8)% 673 (12,7)% (13,0)% Données 498 (5,2)% (7,0)% 2 042 (5,8)% (6,6)% IT & services d'intégration 984 (1,5)% (3,1)% 3 698 (2,3)% (3,4)% Mobile 242 (5,0)% (6,8)% 912 (6,1)% (7,9)% Mobile seul 170 (9,6)% (9,6)% 687 (4,0)% (4,0)% Services aux opérateurs 4 (19,0)% (57,5)% 17 (19,0)% (57,5)% Ventes d'équipements 68 10,1 % 10,1 % 209 (11,2)% (11,2)% EBITDAaL 577 (6,3)% (7,5)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 7,9 % (0,1 pt) (0,1 pt) Résultat d'exploitation (277) na na eCAPEX 279 (14,0)% (13,6)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 3,8 % (0,4 pt) (0,3 pt)

Amélioration de la tendance d’EBITDAaL malgré un environnement difficile

Le chiffre d’affaires annuel d’Orange Business s’élève à 7 325 millions d’euros, en baisse de -4,8% (-367 millions d’euros).

Les revenus d’Orange Business sont toujours impactés par la réduction du portefeuille de services, ainsi que par le marché IT difficile et le contexte macroéconomique en France.

Le chiffre d’affaires du Fixe seul est de 2 715 millions d’euros (-7,6% soit -223 millions d’euros), affecté par le déclin structurel des activités historiques fixes Voix (-12,7%) et Données (-5,8%). Le chiffre d’affaires des services IT et d’intégration est de 3 698 millions d’euros (-2,3% soit -86 millions d’euros) et celui du mobile est de 912 millions d’euros (-6,1% soit -59 millions d’euros).

Orange Cyberdefense réalise une croissance dynamique de +6,8% en 2025.

La baisse de l’EBITDAaL d’Orange Business de -6,3% est en amélioration par rapport aux -8,4% de 2024.

Les eCAPEX sont en baisse de -14% (soit -45 millions d'euros).

TOTEM

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 187 (1,1)% (1,1)% 728 2,6 % 2,6 % Services aux opérateurs 187 (1,1)% (1,1)% 728 2,6 % 2,6 % Autres revenus - - - - - - EBITDAaL 369 0,9 % 0,6 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 50,7 % (0,9 pt) (1,0 pt) Résultat d'exploitation 245 (1,3)% (1,8)% eCAPEX 165 5,1 % 5,1 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 22,6 % 0,5 pt 0,5 pt

Le chiffre d'affaires annuel de la Towerco TOTEM atteint 728 millions d'euros, en augmentation de +2,6% (+19 millions d'euros) grâce à la hausse des revenus d’hébergement de +1,6% (dont +8,1% auprès des clients tiers).

Le nombre de sites atteint 26 883 au 31 décembre 2025 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,46 colocataire par site, en augmentation sur un an de 4 points de base et en cohérence avec l’objectif de 1,5 colocataire par site en 2026.

L’EBITDAaL augmente de +0,9% (+3 millions d’euros) grâce à la croissance des activités hébergement et aux travaux engagés en matière d’efficacité opérationnelle.

L'augmentation des eCAPEX de +5,1% (+8 millions d’euros) traduit le développement de l’activité, en particulier en matière de construction de nouveaux sites et de projets de diversification des services.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T4 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2025 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 318 2,4 % 2,0 % 1 219 (5,3)% (5,7)% Services aux opérateurs 205 (1,5)% (1,9)% 797 (6,2)% (6,4)% Autres revenus 113 10,3 % 10,0 % 422 (3,6)% (4,3)% EBITDAaL (187) (216,1)% (119,4)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires (15,3)% (10,8 pt) (8,7 pt) Résultat d'exploitation (927) (99,8)% (39,3)% eCAPEX 115 (30,7)% (37,1)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 9,5 % (3,5 pt) (4,7 pt)

Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse de -6,2% sur l’année (-53 millions d’euros) et de -1,5% au 4ème trimestre du fait principalement de la baisse tendancielle du trafic de la voix et des messages (SMS).

L’EBITDAaL se dégrade sur un an (-128 millions d’euros) du fait d’éléments exceptionnels.

Services Financiers Mobiles

Le 15 décembre 2025, la Direction des autorisations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a notifié à Orange Bank le retrait de son agrément bancaire effectif à compter de cette date. Au 31 décembre 2025, la société renommée Orange OBK est une société commerciale.

MasOrange9

Le chiffre d’affaires annuel de MasOrange est de 7 601 millions d’euros, en augmentation de +2,9%, tiré par la croissance de tous les segments, avec les services de détail à +0,5%, les services aux opérateurs à +1,5% et la vente d’équipements à +17,5%.

Au 4ème trimestre, la coentreprise a conservé sa position de leader en termes d’acquisitions, avec +241 000 ventes nettes sur le Mobile et +27 000 ventes nettes sur la fibre.

En 2025, la croissance de l’EBITDA ajusté diminué des Capex récurrents est de 10,1%, conforme à l’objectif de croissance à deux chiffres.

MasOrange réalise environ 356 millions d'euros de synergies cumulées, au-dessus de l’objectif de plus de 300 millions d'euros à fin 2025 et confirme son ambition de réaliser au moins 500 millions d’euros à compter de la 4ème année.

En décembre, PremiumFiber a commencé ses activités. Le produit de 3,2 milliards d'euros reçu à la création de la co-entreprise a été utilisé pour réduire l'endettement de MasOrange, portant son levier à 3,6x à la fin de 2025, et permettant une réduction très significative des frais financiers.

L’EBITDAaL 2025 retraité de 12 mois de PremiumFiber s’élèverait à 2 284 millions d’euros10.

Calendrier des événements à venir

19 février 2026 - Capital Markets Day

23 avril 2026 - Publication des résultats du premier trimestre 2026

28 juillet 2026 - Publication des résultats du premier semestre 2026

27 octobre 2026 - Publication des résultats du troisième trimestre 2026

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T4 2025 T4 2024

à base

comparable T4 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 550 10 327 10 426 2,2 % 1,2 % France 4 563 4 580 4 567 (0,4)% (0,1)% Europe 1 954 1 880 1 888 4,0 % 3,5 % Afrique & Moyen-Orient 2 182 1 963 2 023 11,2 % 7,9 % Orange Business 1 887 1 964 1 998 (3,9)% (5,5)% Totem 187 189 189 (1,1)% (1,1)% Opérateurs Internationaux & Services partagés 318 311 312 2,4 % 2,0 % Eliminations intra-Groupe (541) (559) (550) EBITDAaL (1) 3 358 3 232 3 252 3,9 % 3,2 % dont Activités télécoms 3 371 3 264 3 284 3,3 % 2,6 % En % du chiffre d'affaires 31,9 % 31,6 % 31,5 % 0,3 pt 0,4 pt dont Services Financiers Mobiles (12) (33) (33) (61,7)% (61,7)% eCAPEX 1 719 1 973 1 979 (12,9)% (13,2)% dont Activités télécoms 1 718 1 972 1 978 (12,9)% (13,2)% En % du chiffre d'affaires 16,3 % 19,1 % 19,0 % (2,8 pt) (2,7 pt) dont Services Financiers Mobiles 1 1 1 (0,8)% (0,8)% EBITDAaL - eCAPEX 1 639 1 259 1 273 30,2 % 28,8 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 31 décembre

En millions d’euros 12M 2025 12M 2024

à base

comparable 12M 2024

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 40 396 40 022 40 260 0,9 % 0,3 % France 17 473 17 850 17 798 (2,1)% (1,8)% Europe 7 263 7 107 7 101 2,2 % 2,3 % Afrique & Moyen-Orient 8 427 7 509 7 683 12,2 % 9,7 % Orange Business 7 325 7 693 7 777 (4,8)% (5,8)% Totem 728 709 709 2,6 % 2,6 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 1 219 1 287 1 292 (5,3)% (5,7)% Eliminations intra-Groupe (2 039) (2 134) (2 100) EBITDAaL (1) 12 470 12 013 12 109 3,8 % 3,0 % dont Activités télécoms 12 522 12 162 12 227 3,0 % 2,4 % En % du chiffre d'affaires 31,0 % 30,4 % 30,4 % 0,6 pt 0,6 pt France 6 429 6 372 6 393 0,9 % 0,6 % Europe 2 028 1 965 1 950 3,2 % 4,0 % Afrique & Moyen-Orient 3 306 2 902 2 979 13,9 % 11,0 % Orange Business 577 616 624 (6,3)% (7,5)% Totem 369 366 367 0,9 % 0,6 % Opérateurs Internationaux & Services partagés (187) (59) (85) (216,1)% (119,4)% dont Services Financiers Mobiles (51) (150) (119) 66,0 % 57,2 % Résultat d'exploitation 3 422 5 347 5 116 (36,0)% (33,1)% dont Activités télécoms 3 503 5 579 5 511 (37,2)% (36,4)% dont Services Financiers Mobiles (80) (233) (396) 65,6 % 79,7 % Résultat net de l'ensemble consolidé 1 139 2 902 (60,7)% Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère 538 2 350 (77,1)% Résultat net ajusté 3 094 3 280 (5,7)% eCAPEX 6 208 6 231 6 425 (0,4)% (3,4)% dont hors Espagne 6 208 6 231 6 259 (0,4)% (0,8)% dont Activités télécoms 6 206 6 229 6 257 (0,4)% (0,8)% En % du chiffre d'affaires 15,4 % 15,6 % 15,5 % (0,2 pt) (0,2 pt) dont Services Financiers Mobiles 2 1 1 45,3 % 45,3 % dont Espagne - - 166 - na EBITDAaL - eCAPEX hors Espagne 6 262 5 782 5 850 8,3 % 7,1 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





En millions d’euros Au 31 décembre

2025 Au 31 décembre

2024 Cash-flow organique des activités télécoms (hors Espagne) 3 653 3 372 Free cash-flow all-in des activités télécoms (hors Espagne) 2 793 2 992 Rendement des capitaux employés (ROCE) des activités télécoms hors GEPP (3) (4) 5,5 % 6,9 % Endettement financier net (1) 22 526 22 482 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) 1,80 1,84 (1) L’endettement financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour laquelle ce concept n’est pas pertinent. (2) Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms est calculé sur la base de l’endettement financier net du Groupe rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms calculé sur les 12 mois précédents. (3) En 2024, ROCE des activités télécoms ajusté de la perte de contrôle exclusif d’Orange Espagne et de ses filiales le 26 mars 2024 (calculé avec un NOA ajusté (i) excluant le NOA d’Orange Espagne et de ses filiales au 31 décembre 2023 et (ii) intégrant le NOA de MasOrange à 50 % au 31 décembre 2024).

(4) En 2025, ROCE excluant l’effet de la GEPP pour 1 211m€. En incluant l’effet de la GEPP, le ROCE est de 3,3%.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T4 2025 T4 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 550 - 10 550 10 426 - 10 426 Achats externes (4 424) (0) (4 424) (4 504) (2) (4 506) Autres produits opérationnels 297 - 297 292 (0) 292 Autres charges opérationnelles (227) (6) (234) (94) (58) (152) Charges de personnel (2 038) 60 (1 978) (2 089) (24) (2 112) Impôts et taxes d'exploitation (348) 4 (344) (313) 3 (309) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 121 121 na 40 40 Coûts des restructurations na (144) (144) na (10) (10) Dotations aux amortissements des actifs financés (28) - (28) (42) - (42) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (356) 0 (356) (355) (0) (356) Pertes de valeur des droits d'utilisation (4) (24) (28) - (16) (16) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (2) 2 na (4) 4 na Intérêts sur les dettes locatives (62) 62 na (65) 65 na EBITDAaL 3 358 75 na 3 252 3 na Principaux litiges 3 (3) na (46) 46 na Charges spécifiques de personnel 66 (66) na (24) 24 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 120 (120) na 40 (40) na Coûts des programmes de restructuration (173) 173 na (35) 35 na Coûts d'acquisition et d'intégration (4) 4 na (2) 2 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (2) (2) na (4) (4) Intérêts sur les dettes locatives na (62) (62) na (65) (65)

Données au 31 décembre

12M 2025 12M 2024

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 40 396 - 40 396 40 260 - 40 260 Achats externes (16 389) 1 (16 388) (16 644) (5) (16 649) Autres produits opérationnels 930 - 930 944 26 970 Autres charges opérationnelles (488) (29) (517) (453) (67) (519) Charges de personnel (8 302) (1 538) (9 840) (8 417) (40) (8 458) Impôts et taxes d'exploitation (1 873) 5 (1 868) (1 770) (1) (1 771) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 184 184 na (279) (279) Coûts des restructurations na (327) (327) na (134) (134) Dotations aux amortissements des actifs financés (116) - (116) (160) - (160) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1 430) 2 (1 428) (1 383) (0) (1 383) Pertes de valeur des droits d'utilisation (4) (61) (65) 1 (49) (48) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (11) 11 na (17) 17 na Intérêts sur les dettes locatives (243) 243 na (252) 252 na EBITDAaL 12 470 (1 509) na 12 109 (281) na Principaux litiges (7) 7 na (24) 24 na Charges spécifiques de personnel (1 540) 1 540 na (40) 40 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 183 (183) na (279) 279 na Coûts des programmes de restructuration (382) 382 na (193) 193 na Coûts d'acquisition et d'intégration (18) 18 na (13) 13 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (11) (11) na (17) (17) Intérêts sur les dettes locatives na (243) (243) na (252) (252)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

Données trimestrielles

T4 2025 T4 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 2 081 - 2 081 2 130 - 2 130 Actifs financés (2) - (2) (39) - (39) Prix de cession des actifs immobilisés (299) - (299) (83) - (83) Licences de télécommunication (62) - (62) (28) - (28) eCAPEX 1 719 - 1 719 1 979 - 1 979

Données au 31 décembre

12M 2025 12M 2024

en données

historiques En millions d’euros Hors Espagne Espagne Total Groupe Hors Espagne Espagne Total Groupe Investissements incorporels et corporels 7 343 - 7 343 6 663 168 6 830 Actifs financés (21) - (21) (120) - (120) Prix de cession des actifs immobilisés (522) - (522) (251) - (251) Licences de télécommunication (593) - (593) (33) (2) (35) eCAPEX 6 208 - 6 208 6 259 166 6 425

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 décembre

2025 Au 31 décembre

2024 Nombre de clients des services convergents 9 312 9 135 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 272 801 253 004 dont Accès mobiles de clients convergents 16 309 15 836 Accès mobiles seuls 256 492 237 169 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 103 103 94 626 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 169 698 158 378 Nombre d'accès fixes (2) 38 095 38 314 Accès fixes Retail 26 898 26 569 Accès fixes Haut débit 22 933 21 896 dont Accès fixes Très haut débit 16 499 14 594 Accès fixes des clients convergents 9 312 9 135 Accès fixes seuls 13 621 12 761 Accès fixes Bas débit 3 965 4 673 Accès fixes Wholesale 11 197 11 745 Total des accès Groupe (1+2) 310 896 291 318 Les données 2024 sont à base comparable.

Incluant MasOrange, le nombre total d’accès Groupe serait de 340 millions.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q4 2025" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : investissements incorporels et corporels hors licences de télécommunication, hors actifs de démantèlement, hors actifs financés et hors actifs acquis via le rachat d'une entreprise, diminués du prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net ajusté de l'ensemble consolidé : le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé correspond au résultat net de l'ensemble consolidé (i) avant effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, et des coûts d'acquisition et d'intégration, (ii) avant effets liés aux prises de contrôle, (iii) avant pertes de valeur comptabilisées dans le cadre de tests de dépréciation des actifs, (iv) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur des autres actifs incorporels et corporels liés aux regroupements d'entreprises, (v) avant dotations aux amortissements et pertes de valeur de l'actif de démantèlement du réseau cuivre en France, (vi) avant résultat net des activités cédées et, (vii) le cas échéant, avant d'autres éléments spécifiques significatifs systématiquement précisés, qu'il s'agisse de produits ou de charges, (viii) retraités des effets de ces ajustements sur le résultat financier et sur les impôts sur les sociétés. Le résultat net ajusté de l'ensemble consolidé ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.

Résultat net ajusté par action de base : le résultat net ajusté par action correspond (i) au résultat net ajusté attribuable aux propriétaires de la société mère, complété de l'effet des coupons sur titres subordonnés tel qu’utilisé pour le calcul du résultat net par action, (ii) divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation. Le résultat net ajusté par action ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d'autres groupes.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE (ou "Return On Capital Employed") des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe, satellite et autres), et d’autre part, les accès bas débit (principalement les accès RTC).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (FTTx, câble, xDSL, 4G-fixe / 5G-fixe avec verrouillage cellulaire…) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, de la publicité en ligne et d'activités transverses du Groupe, (iii) les revenus issus de la dépose des câbles en cuivre, et (iv) divers autres revenus.

1 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 31 décembre 2024 et à base comparable.

2 Réseau téléphonique commuté

3 En incluant MasOrange et les FiberCos, les foyers raccordables FTTH sont de c. 100m

4 Résultat net ajusté : voir glossaire en annexe 5

5 Activités télécoms

6 Source Bloomberg

7 Les procédures d'audit sont en cours de finalisation et le rapport d'audit sera émis en mars

8 Contrats mobiles hors M2M

9 MasOrange est consolidé selon la méthode de mise en équivalence depuis le 2ème trimestre 2024

10 Estimation pro-forma ne reflétant pas la base comparable finale après harmonisation des méthodes comptables

