Paris, le 18 février 2026, 18h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : mesures structurantes pour renforcer le bilan et préparer l’avenir, après une année 2025 difficile

Sécurité, priorité absolue du Groupe : mise en œuvre d'actions ciblées sur le site de la JV PT Weda Bay Nickel en Indonésie

: mise en œuvre d'actions ciblées sur le site de la JV PT Weda Bay Nickel en Indonésie Des jalons opérationnels décisifs Succès de la montée en cadence de la production de lithium à Centenario en Argentine, avec une capacité nominale de près de 75 % atteinte en décembre Eramet Grand Côte, 1 er site minier d’Eramet à atteindre le niveau de performance IRMA 50

Une performance financière dégradée dans un contexte difficile : EBITDA ajusté 1 à 372 M€ en baisse de 54 % par rapport à 2024 : Un impact prix et taux de change défavorable (- 285 M€ au niveau Groupe) qui a pesé très fortement sur le manganèse Des contraintes de permis, conjuguées au démarrage de nouveaux sites de production minière qui ont impacté la performance à Weda Bay en Indonésie,



Résultat Net part du Groupe (hors SLN) 1 de - 370 M€, incluant une dépréciation des actifs de l’activité Sables minéralisés (-171 M€)

de incluant une dépréciation des actifs de l’activité Sables minéralisés (-171 M€) Free Cash-Flow ajusté1 de - 481 M€, incluant la finalisation des investissements de construction de l’usine de lithium. Levier ajusté1 de 5,5x soutenu par un niveau de liquidité élevé (1,5 Md€)

Mise en œuvre d’un plan d’amélioration de la génération de cash et de renforcement du bilan, approuvé par le conseil d’administration : Focalisation sur la génération de cash , portée par ReSolution , programme d’amélioration de la performance d’Eramet, ainsi que par d’autres mesures, notamment la rationalisation des capex



Revue stratégique d’actifs avec des options de monétisation en 2026

avec des options de monétisation en 2026 Projet de renforcement des fonds propres à hauteur d’environ 500 M€ en 2026, dont le principe est convenu avec les actionnaires de référence

Environnement de prix plus favorable en ce début d’année , excepté pour les sables minéralisés

, excepté pour les sables minéralisés Objectifs 2026 Minerai de manganèse transporté : entre 6,4 et 6,8 Mt ; cash cost FOB 2 compris entre 2,4 et 2,6 $/ dmtu 3 , en hausse du fait de l’impact défavorable du taux de change Minerai de nickel vendu à l’externe : 9 Mth sur la base de la notification des autorités indonésiennes pour un dépôt de RKAB initial de 12 Mth avec l’intention de demander une révision à la hausse dès que possible Carbonate de lithium produit entre 17 et 20 kt-LCE , avec une capacité nominale proche de 100% fin 2026



Maitrise des capex : entre 250 et 290 M€4 en 2026, en baisse de 30 à 40 % vs 2025

Christel Bories, Présidente Directrice Générale :

En 2025, le contexte macroéconomique défavorable et un bas de cycle des matières premières conjugué à la baisse du dollar ont pesé sur la rentabilité et la génération de cash du Groupe, tandis que notre performance opérationnelle n’a pas été partout à la hauteur de nos objectifs.

Nous avons cependant franchi plusieurs jalons décisifs de notre feuille de route stratégique, notamment la montée en cadence de notre production de lithium à Centenario. C’est une réussite dont les équipes d’Eramet peuvent être très fières, et qui positionne Eramet au cœur de la transition énergétique avec un actif de classe mondiale. L’obtention du score IRMA 50, début 2026, par notre mine de sables minéralisés au Sénégal, marque également une étape clé dans la stratégie de mine responsable du Groupe.

En 2026, notre priorité est de rester concentrés sur l’amélioration de notre performance opérationnelle, la maîtrise de nos coûts et de nos investissements, avec une attention particulière portée à la sécurité. Le programme ReSolution apporte un cadre d’exécution rigoureux à ces actions, en s’appuyant sur la qualité premium de nos actifs.

Nous avons également lancé d’autres actions structurantes visant à renforcer notre bilan, avec le plein soutien du Conseil d’administration, dont une revue stratégique avec des options de monétisation de nos actifs en 2026, ainsi qu’un projet de renforcement de nos fonds propres.

Pendant cette période de transition, je sais que je peux compter sur l’engagement de toutes nos équipes.

Plan d’amélioration de la génération de cash et de renforcement du bilan

Face à une situation financière dégradée, et avec le soutien de son Conseil d'administration, Eramet a mis en place un plan de financement détaillé visant à améliorer la génération de cash et à renforcer son bilan.

Ce plan vise à permettre au Groupe de normaliser ses ratios de crédit (gearing et leverage), tout en sécurisant sa liquidité et son accès au marché obligataire.

À moyen terme, cette flexibilité financière renforcée donnera à Eramet les moyens de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Le plan de financement comprend trois volets :

Focalisation sur l’amélioration de la performance et la génération de cash avec notamment la mise en œuvre du programme ReSolution lancé fin 2025 ;

Revue stratégique d’actifs avec des options de monétisation en 2026 ;

Projet de renforcement des fonds propres à hauteur d’environ 500 M€ en 2026, dont le principe est convenu avec les actionnaires de référence ; les résolutions nécessaires seront votées à la prochaine Assemblée Générale et les modalités seront précisées à l’approche de l’opération.





Le plan s’accompagne de mesures prises pour préserver la liquidité pendant sa mise en œuvre :

Maintien de l’accès au RCF 5 ( Revolving Credit Facility ) de 935 M€ ( waiver obtenu sur le covenant de gearing de décembre 2025 auprès de son pool de banques, garantissant sa disponibilité). Celui-ci a été entièrement tiré en début d’année à titre de précaution. Un waiver sera demandé pour 2026 ;

( ) de 935 M€ ( obtenu sur le covenant de de décembre 2025 auprès de son pool de banques, garantissant sa disponibilité). Celui-ci a été entièrement tiré en début d’année à titre de précaution. Un sera demandé pour 2026 ; Recours éventuel au marché obligataire si des conditions favorables se présentent.

Le Groupe suivra une approche stricte en matière d’allocation du capital, avec le désendettement comme priorité, des investissements ciblés et une suspension du versement de dividendes sur les deux prochaines années.

Les représentants des actionnaires de référence ont approuvé ce plan lors du Conseil d’administration du 18 février 2026 et se sont engagés à voter en faveur des résolutions qui seraient nécessaires à sa mise en œuvre.

Eramet soumettra les résolutions appropriées à sa prochaine Assemblée Générale, en mai 2026.

Focus sur ReSolution, programme d’amélioration de la performance du Groupe

En décembre 2025, Eramet a annoncé le lancement de « ReSolution », un programme d’actions pour améliorer sa performance et réaliser pleinement le potentiel de son portefeuille d’actifs de 1er rang.

Ce programme fournit un cadre clair et une méthodologie rigoureuse pour piloter la mise en œuvre des initiatives d’amélioration de la performance du groupe et s’assurer de leur bonne exécution. Il s’articule autour de trois axes principaux :

Sécurité et mine responsable,

Amélioration de la performance opérationnelle, avec des priorités spécifiques définies pour chaque actif et plus de 50 initiatives déjà lancées. Elles couvrent la fiabilisation de la montée en volume des actifs sur lesquels le Groupe a investi sur les dernières années (le minerai de manganèse au Gabon et les sables minéralisés au Sénégal). Le programme comprend également des actions de performance commerciale,

Renforcement de la génération de cash, avec notamment la rationalisation des capex.





Le programme ReSolution vise à générer un potentiel initial d’amélioration de l’EBITDA en année pleine de 130-170 M€ d’ici deux ans (aux conditions économiques de 2025), avec un plein impact attendu en 2028.

Le programme vise également une stricte discipline en matière de capex, avec un impact positif sur le FCF du Groupe. Les capex sont ainsi attendus en baisse de l’ordre de 30 à 40% en 2026 (vs. 2025).

Engagements RSE

Sécurité

La performance en matière de sécurité reste en ligne avec la feuille de route RSE avec un TF26 s'établissant à 0,8 sur l'année, en dessous de la limite fixée pour 2025 (< 1,0).

Eramet déplore cependant trois accidents mortels survenus à PT Weda Bay Nickel (« PT WBN ») sur l’année, mais également le décès d'un sous-traitant de PT WBN survenu en janvier 2026 lors d'une opération de maintenance. Le Groupe a immédiatement mis en œuvre des plans d'action ciblés, avec le partenaire majoritaire de la JV indonésienne.

La sécurité de l'ensemble des collaborateurs et sous-traitants demeure la priorité absolue d'Eramet et l'Axe 1 du programme ReSolution, « Sécurité et mine responsable » est crucial. Il vise à atteindre le « zéro accidents et incidents à potentiel élevé (« HPI ») » et à améliorer les processus de gestion des risques.

Act for Positive Mining

En 2025, la performance globale de la feuille de route « Act for Positive Mining », s'établit à 105 % par rapport à l’objectif annuel (cf. Annexe 8), malgré une performance sécurité à 0 induite par PT WBN.

Plusieurs avancées significatives sont à souligner :

Diversité & Inclusion : 1 386 opportunités « early careers » proposées (objectif 2026 : 1 000) et 28,2 % de femmes managers (objectif 2026 : 30 %)

1 386 opportunités « » proposées (objectif 2026 : 1 000) et 28,2 % de femmes managers (objectif 2026 : 30 %) Eramet Beyond : soutien à 1 846 emplois supplémentaires et accompagnement de 323 jeunes depuis 2023 (dont 63 en 2025) via des bourses d'études dans les territoires d'implantation

soutien à 1 846 emplois supplémentaires et accompagnement de 323 jeunes depuis 2023 (dont 63 en 2025) via des bourses d'études dans les territoires d'implantation Environnement : poursuite du déploiement des plans d'action (eau, biodiversité, poussières diffuses) en ligne avec les meilleures pratiques du secteur

poursuite du déploiement des plans d'action (eau, biodiversité, poussières diffuses) en ligne avec les meilleures pratiques du secteur Décarbonation : construction de l'unité pilote de capture de carbone sur le site de Sauda (Norvège), premiers tests effectués

construction de l'unité pilote de capture de carbone sur le site de Sauda (Norvège), premiers tests effectués Scope 3 : dépassement de l'objectif avec 72 % de la chaîne de valeur engagée sur des trajectoires compatibles avec l'accord de Paris





IRMA7

L'obtention du score IRMA 50 pour Eramet Grande Côte (« EGC ») et la publication du premier rapport d'audit externe indépendant du site en février 2026 marquent une étape clé dans la stratégie de Mine Responsable du Groupe. Cela confirme la pertinence du standard IRMA comme cadre de progrès et de transparence, ainsi que sa crédibilité auprès des parties prenantes.

EGC devient ainsi la 1ère mine de sables minéralisés à atteindre ce score et rejoint les 14 sites miniers dans le monde qui ont réalisé un audit indépendant IRMA8.

Trois autres sites du Groupe sont actuellement engagés dans le processus d’auto-évaluation IRMA. Les sites de PT WBN, Eramine et Comilog préparent leur entrée dans le processus d'audit indépendant, qui devrait commencer pour certains d’ici fin 2026.

SLB (« Sustainability-Linked Bonds »)

Le SLB à échéance 2028 comprend deux objectifs de décarbonation, avec une majoration du coupon annuel en cas de non-atteinte des objectifs intermédiaires.

Dans ce cadre, l’objectif intermédiaire d’intensité carbone (scope 1 et scope 2) du Groupe n’a pas été atteint en 2025 (0,267 tCO₂/t mesuré vs. 0,227 tCO₂/t attendu). Ceci s’explique par l’augmentation de la part relative des volumes d’alliages, qui portent l’essentiel des émissions de CO2, dans la production totale du Groupe. L’objectif intermédiaire lié à l’engagement de la chaîne de valeur a quant à lui été dépassé (72 % mesuré vs. 67 % attendu). En conséquence, une pénalité de 5 points de base sera payée sur le coupon 2027 et 2028.

Notations extra-financières

Eramet maintient son score de A- pour le CDP Climate Change et obtient A- pour le CDP Water Security en 2025, en nette progression par rapport à 2024 (B). Ce résultat reflète les efforts menés sur l'ensemble des sites du Groupe en matière de gestion de l'eau : renforcement de la fiabilité des données, élaboration de bilans hydriques pour tous les sites, et alignement progressif des plans de gestion de l'eau sur les principaux standards internationaux (IRMA, ICMM9).

Cette reconnaissance place Eramet parmi les entreprises les plus avancées en matière de transparence environnementale, au sein d'un panel de près de 20 000 entreprises évaluées dans le monde en 2025.

Notations financières

Les notations de crédit long-terme d'Eramet sont B1 chez Moody's et B chez Fitch, assorties de perspectives négatives. Ces notations reflétent l'environnement de marché défavorable, les difficultés opérationnelles et les tensions sur le bilan du Groupe ainsi que les plafonds de notation liés aux risques pays.

Chiffres clés du groupe Eramet

Le Conseil d’Administration d’Eramet, réuni le 18 février 2026 sous la présidence de Christel Bories, a arrêté les comptes de l’exercice 202510 qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 27 mai 2026.





Millions d’euros1 2025 2024 Var. (M€) Var.1 (%) Chiffre d’affaires ajusté2 3 155 3 377 - 222 - 7 % Chiffre d’affaires 2 753 2 933 - 180 - 6 % EBITDA ajusté2 372 814 - 442 - 54% EBITDA 130 371 - 241 - 65 % Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)2 11 281 - 270 - 96 % Résultat Net part du Groupe - 477 14 - 491 n.a Résultat Net part du Groupe (hors SLN)2 - 370 144 - 514 n.a Free Cash-Flow du Groupe - 723 - 669 - 54 n.a Free Cash-Flow ajusté2,3 - 481 - 308 - 173 n.a Millions d’euros1 31/12/25 31/12/24 Var. (M€) Var.1 (%) Endettement net (Trésorerie nette) 1 935 1 297 + 638 + 49 % Capitaux propres 1 495 2 139 - 644 - 30 % Levier ajusté2 (Endettement net retraité4 / EBITDA ajusté) 5,5x 1,8x n.a. 3,7 pts Levier (Endettement net / EBITDA) 14,9x 3,5x n.a. 11,4 pts Gearing (Endettement net / capitaux propres) 129 % 61 % n.a. 68 pts Gearing au sens des covenants bancaires5 125 % 57 % n.a. 68 pts ROCE (ROC / capitaux employés6 de l’année n-1) - 4 % 3 % n.a. - 7 pts

1 Données arrondies au million le plus proche ou au % supérieur ou inférieur.

2 A compter de 2024, les indicateurs clés de performance du Groupe sont présentés en excluant la SLN, car l'entité calédonienne n'a plus d'impact sur la performance financière et économique du Groupe. Les tableaux de réconciliation avec les comptes IFRS sont présentés en Annexe 1. Les définitions figurent dans le glossaire financier en Annexe 10.

3 Net des apports en capital de Tsingshan pour le projet Centenario (104 M€ en 2024) et des financements accordés par l’Etat français à la SLN en quasi-fonds propres (257 M€ en 2024, incluant les intérêts échus sur la période, et 242 M€ en 2025).

4 Retraité de la trésorerie nette de la SLN au 31 décembre 2025 (111 M€) ; la dette nette consolidée s’établit ainsi à 2 046 M€ pour le calcul du levier ajusté.

5 Ratio endettement net sur capitaux propres, hors impact IFRS 16.

6 Somme des capitaux propres, de l’endettement financier net, des provisions pour remise en état des sites, pour restructuration et autres risques sociaux, diminuée des immobilisations financières, hors capitaux employés PT WBN.

Nota : l’ensemble des variations commentées de l’exercice 2025 sont commentés par rapport à l’exercice 2024, sauf indication contraire. « S1 » correspond au 1er semestre de l’année, « S2 » au 2nd semestre et « T1, T2, T3, T4 » aux trimestres.

Le chiffre d’affaires ajusté1 du Groupe s’élève à 3 155 M€ en 2025, en recul de 7 % par rapport à 2024. Corrigée d’un effet change défavorable (- 3 %), la variation à périmètre et change constants11 ressort à - 3 %12, sous l’effet principalement d’un impact prix défavorable (- 4 %)13, en partie compensé par un impact volume positif (+ 2 %)14.

L’EBITDA ajusté1 s’élève à 372 M€, en baisse de 54 %, reflétant :

Une performance intrinsèque négative de - 82 M€ , principalement liée aux difficultés logistiques et opérationnelles qui ont pesé sur l’activité minerai de manganèse (- 37 M€), à la perturbation du plan minier à PT WBN (- 31 M€), et au ramp-up de Centenario (- 21 M€). Ces impacts ont été en partie compensés par une amélioration de la performance opérationnelle de l’activité sables minéralisés (+ 17 M€).

de , principalement liée aux difficultés logistiques et opérationnelles qui ont pesé sur l’activité minerai de manganèse (- 37 M€), à la perturbation du plan minier à PT WBN (- 31 M€), et au ramp-up de Centenario (- 21 M€). Ces impacts ont été en partie compensés par une amélioration de la performance opérationnelle de l’activité sables minéralisés (+ 17 M€). Un impact négatif des facteurs externes de - 359 M€, compte tenu d’un effet prix défavorable (- 193 M€) en particulier sur le marché du manganèse, des contraintes de permis de PT WBN (- 126 M€), ainsi que d’un effet change négatif (- 92 M€). Ces impacts ont été partiellement atténués par la vente de quotas d’émission de CO 2 dans le cadre du programme « Cash boost » (+ 46 M€) et la baisse du coût du fret (+ 23 M€).

Le résultat net part du Groupe s’établit à - 477 M€ en 2025, incluant la quote-part de résultat de PT WBN (58 M€) et les pertes liées à la SLN (- 107 M€). Le résultat net part du Groupe (hors SLN)1 s’établit à - 370 M€, compte tenu principalement de la baisse de l’EBITDA et de la contribution limitée de PT WBN, ainsi que d’une charge pour dépréciation d’actifs de l’activité Sables minéralisés (171 M€) principalement liée à la baisse des perspectives de prix long terme sur ce marché.

Les investissements financés par le Groupe15 s’élèvent à 412 M€, en baisse de 17 % par rapport à 2024 et comprennent 235 M€ d’investissements non courants, principalement en Argentine (96 M€) et au Gabon (99 M€).

Le Free Cash-Flow ajusté1 (« FCF ajusté ») s’établit à - 481 M€. Il inclut les dividendes reçus de PT WBN à hauteur de 34 M€ (en ligne avec la forte baisse de l’EBITDA), ainsi que des décaissements d’impôt de 137 M€, dont 80 M€ versés à l’Etat gabonais, correspondant, d’une part, au versement du solde d’IS de l’année 2024 et, d’autre part, à un redressement fiscal au titre de la période 2019-2022.

Le programme de « Cash Boost », axé essentiellement sur la réduction des capex, l’optimisation du besoin en fonds de roulement, et la monétisation des quotas CO 2 en Norvège a généré un impact non récurrent de 103 M€ sur le FCF en 2025.

Dans le cadre de l’accord de financement de la SLN signé avec Eramet, l’État français avait souscrit à 138 M€ de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (« TSDI ») fin 2024 pour couvrir les besoins de la SLN sur l’année 2025. Depuis, l’État français a souscrit à 215 M€ de TSDI supplémentaires (dont 115 M€ en décembre 2025) portant le total des financements reçus à 353 M€ afin d’assurer le financement de la SLN pour 2025 mais également pour la 1ère partie de 2026.

La dette nette du Groupe s’élève à 1 935 M€ au 31 décembre 2025, après décaissement lié au versement de dividendes au titre de l’année 2024 aux actionnaires d’Eramet (- 43 M€) ainsi qu’aux actionnaires minoritaires de Comilog (- 55 M€). Retraitée de la trésorerie nette de la SLN au 31 décembre 2025 (111 M€), la dette nette du Groupe s’élève à 2 046 M€. Le ratio de levier ajusté1 affiche ainsi 5,5x.

La liquidité du Groupe, y compris les lignes de financement entièrement tirées fin janvier 2026 s’établit à 1,5 Mds€ au 31 décembre 2025.

Aucun versement de dividende ne sera proposé au titre de 2025.

Alors que les besoins financiers de la SLN seront à nouveau couverts par l’État français en 2026, un actionnaire minoritaire a fait part de sa volonté de sortir du capital de la SLN et a sollicité Eramet pour acquérir sa participation de 10 % pour un montant symbolique dans les prochaines semaines. Eramet a répondu favorablement à cette demande qui n’impacte pas l’exposition économique du Groupe. Cette opération est destinée à préserver le maximum de flexibilité dans le cadre des travaux sur l’avenir de la SLN.

Chiffres clés par activité16

Millions d’euros1 2025 2024 Var.

(M€) Var.1

(%) Manganèse



CA 1 843 2 025 - 182 - 9% EBITDA 357 563 - 206 - 37% Nickel (hors SLN)



CA ajusté (hors SLN)2 618 636 - 18 - 3% EBITDA ajusté (hors SLN)2 95 266 - 171 - 64% Sables minéralisés



CA 241 311 - 70 - 23% EBITDA 78 120 - 42 - 35% Lithium



CA 41 0 + 41 n.a. EBITDA - 51 - 26 - 25 n.a.

1 Données arrondies au million le plus proche et au % supérieur ou inférieur.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 10.

Manganèse

L’EBITDA de l’activité Manganèse s’établit à 357 M€ en 2025 (- 37 % par rapport à 2024) :

Minerai : EBITDA à 271 M€ (- 40 %), impacté par la baisse du prix de vente moyen (- 11 %), la hausse des coûts et un effet change défavorable,

Alliages : EBITDA à 86 M€ (- 20 %), pénalisé par la baisse des prix de vente (notamment aux États-Unis), un mix produit moins favorable et la légère hausse du coût des réducteurs. Ces impacts ont été partiellement compensés par la vente ponctuelle de quotas carbone (+ 46 M€) dans le cadre du programme « Cash Boost ».





Minerai de manganèse 2025 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€1 1 009 1 124 - 115 - 10 % EBITDA - M€2 271 455 - 184 - 40 % Transport de minerai et aggloméré - Mt 6 148 6 115 + 33 + 1 % Ventes externes de minerai - Mt 5 489 5 481 + 8 + 0 % Cash cost FOB (nouvelle définition) - $/dmtu3 2,4 2,2 + 0,2 + 9 % Alliages de manganèse 2025 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 834 901 - 67 - 7 % EBITDA - M€ 86 108 - 22 - 20 % Ventes d’alliages - kt 639 632 + 7 + 1 % Dont affinés - % 52 54 - 2 - 4 %

1 Chiffre d’affaires lié aux ventes externes de minerai de manganèse uniquement, y compris 72 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (vs. 66 M€ en 2024).

2 Dont 52 M€ liés à l’activité de transport de Setrag autre que celui du minerai de Comilog (43 M€ en 2024).

3 Définition mise à jour (cf. Glossaire financier en Annexe 10), excluant désormais les taxes et les redevances minières (non-contrôlables) qui représentent 6 % du chiffre d’affaires FOB.

Tendances de marché17 & prix18

La production mondiale d’acier au carbone, principal débouché du manganèse, s’établit à 1 849 Mt en 2025, en baisse de 2 % par rapport à 2024.

La Chine, qui représente plus de la moitié de la production mondiale d’acier, affiche une baisse de 4 % par rapport à 2024, et atteint son plus bas depuis 2018. A l’inverse, l’Inde continue de voir sa production augmenter (+ 10 %), de même que la production en Amérique du Nord (+ 2 %), bénéficiant des mesures commerciales mises en place. L’Europe est de nouveau en recul (- 4 %), face à une demande toujours en baisse et une pression continue des imports.

La consommation de minerai de manganèse progresse de 7 % pour s’établir à 20,6 Mt-Mn en 2025, tirée par la demande liée à la production mondiale d’alliages de manganèse, notamment en Chine. Cependant, compte tenu d’une production locale d’acier au plus bas, le niveau de stocks d’alliages de manganèse est élevé chez les producteurs chinois.

La production de minerai de manganèse est en hausse de 7 % à 20,8 Mt-Mn, avec une forte progression au S2 (+ 12 % vs. S1 2025). La production sudafricaine (qui représente toujours près de 50 % de la production seaborne) est en forte hausse sur l’année (+ 7 %), tandis que les volumes sont stables au Gabon. En Australie, les volumes, en forte hausse, se sont normalisés sur le S2 (x4 vs. S1 2025) à la suite de la reprise des exports d’un producteur majeur.

Le bilan offre / demande affiche ainsi un léger excédent sur l’année. Les stocks de minerai aux ports chinois se maintiennent à 4,6 Mt fin décembre, équivalent à environ 8 semaines de consommation.

En 2025, l’indice de prix (CRU) du minerai de manganèse CIF Chine 44 % a atteint 4,5 $/dmtu en moyenne, en baisse de 18 % par rapport à 2024. Cette évolution reflète une base de comparaison défavorable compte tenu de la forte hausse du prix entre avril et juin 2024. Les prix ont légèrement rebondi au T4 2025, reflétant une demande plus soutenue de la production d’alliages de manganèse en Chine.

En Europe, l’indice de prix (CRU) des alliages affinés (MC Ferromanganèse) est en baisse de 10 %, tandis que l’indice de prix des alliages standards (Silico-manganèse) est en recul de 8 %. Les prix des alliages ont néanmoins rebondi en décembre suite à l’entrée en vigueur des mesures de sauvegardes par l’Union Européenne.

Activités

Au Gabon, la performance opérationnelle a été fortement impactée en 2025 par des difficultés logistiques et opérationnelles au port d’Owendo au S1 et sur le réseau ferroviaire.

Dans ce contexte, les volumes de minerai de manganèse transportés et vendus à l’externe s’établissent respectivement à 6,1 Mt et 5,5 Mt, soit des niveaux stables par rapport à 2024, année marquée par des volumes historiquement bas. Le transport ferroviaire demeure l’un des principaux goulots d'étranglement de la chaîne logistique, soulignant l'importance stratégique du programme d'investissement en cours pour rénover et moderniser le Transgabonais.

En parallèle, la production de la mine de Moanda affiche une hausse de 4 % à 7,1 Mt.

Le cash cost FOB2 de l’activité minerai s’établit à 2,4 $/dmtu sur l’année (+ 9 % vs. 2024). Cette augmentation reflète principalement la hausse des coûts de production, liée notamment au recours accru à un partenaire logistique local, à des coûts de maintenance plus élevés, ainsi qu'un taux de change €/$ défavorable. Les taxes et redevances minières (versées à l’État gabonais) s’établissent à 0,2 $/dmtu en 2025 (stable vs. 2024). En revanche, les coûts de transport maritime à la tonne sont en baisse à 0,7 $/dmtu (- 31 %).

La production d'alliages s'établit à 653 kt sur 2025, en hausse de 3 %, reflétant le redémarrage de la production à Dunkerque suite à la réfection du four. Les ventes progressent légèrement (+ 1 %) mais avec un mix produit moins favorable (52 % d'affinés).

La marge des alliages s'est fortement détériorée sur l'année en raison de la forte baisse des prix de vente (en particulier aux USA) et d’une hausse du coût des réducteurs, tandis que la baisse du prix du minerai de manganèse consommé n'a apporté qu'un allègement limité.

En juillet 2025, le ministère norvégien du Climat et de l'Environnement a statué en faveur des producteurs d'alliages de manganèse norvégiens, dont Eramet Norway, concernant le traitement inéquitable, par rapport aux producteurs de l'Union européenne, dans l'allocation de quotas d'émission gratuits au titre de l'EU ETS pour la période 2021-2025. Des quotas d'émission de CO 2 supplémentaires ont ainsi été attribués à Eramet Norway pour cette période, permettant la vente ponctuelle de quotas avec un impact positif de 46 M€ sur l'EBITDA des alliages en 2025, dans le cadre du programme « Cash Boost ».

Perspectives

La production mondiale d'acier carbone devrait légèrement progresser en 2026, avec une baisse de la production en Chine moins forte qu’en 2025, compensée par une hausse dans le reste du monde, notamment en Inde, où Eramet est bien implanté.

La demande de minerai devrait baisser en 2026, la forte production d'alliages en Inde ne compensant pas une probable baisse en Chine. L’offre devrait quant à elle augmenter par rapport à une base de comparaison plus faible en 2025 (compte tenu de l’absence d’exports d’un producteur majeur jusque début mai).

Le consensus de marché se positionne actuellement à environ 4,8 $/dmtu19 en moyenne pour 2026, avec un S1 légèrement inférieur au S2, traduisant une hausse de près de 6 % de l’indice de prix du minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) par rapport à 2025.

La demande d'alliages devrait légèrement progresser en dehors de la Chine, en ligne avec la croissance de la production d'acier.

Après une année perturbée par des difficultés logistiques, les volumes de minerai transporté devraient se situer entre 6,4 et 6,8 Mt en 2026. Cette progression sera soutenue par la poursuite des travaux de rénovation du chemin de fer et des actions d’amélioration de la performance opérationnelle menées dans le cadre du programme ReSolution. Celles-ci visent à dégoulotter la capacité de transport en optimisant le trafic, en augmentant le nombre de wagons par train et optimisant la maintenance. Ces initiatives seront soutenues par des investissements estimés à environ 160 M€ en 2026, dont environ 70 M€ liés à l’amélioration de la logistique.

Le cash cost FOB2 est attendu entre 2,4 et 2,6 $/dmtu en 2026, l'effet favorable de l'augmentation des volumes étant largement compensé par un effet change défavorable20.

Suite à l'annonce en 2025 par les autorités gabonaises de la volonté de transformer davantage de minerai localement, Eramet poursuit avec celles-ci la conduite des études et des discussions relatives aux options de transformation et valorisation du minerai, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant robuste. L’objectif du Groupe est d'établir rapidement avec les autorités une feuille de route conjointe qui permette de créer de la valeur en contribuant au développement industriel du Gabon ainsi qu'à la vitalité de l'écosystème économique associé.

Les ventes d’alliages devraient être stable sur l’année.

Nickel – PT Weda Bay Nickel (« PT WBN »)

L’EBITDA ajusté (hors SLN)1 de l’activité Nickel s’élève à 95 M€ en 2025 (- 64 % vs. 2024).

La quote-part d'EBITDA de PT WBN (hors contrat d'off-take) atteint 102 M€ (- 62 %), pénalisée par un mix produit moins favorable, la forte baisse de la teneur moyenne du minerai (- 20 %) et la hausse des coûts de production. Cette dégradation a été partiellement compensée par les primes significatives sur le prix de référence (supérieures à 70 % pour les saprolites).

Minerai de nickel 2025 2024 Var. Var. (%) Quote-part du chiffre d’affaires de PT WBN (38,7%)1 - M€ 449 498 - 49 - 10 % Quote-part de l’EBITDA de PT WBN (38.7%) - M€ 102 271 - 169 - 62 % Ventes externes de minerai de nickel (100%) - Mth 38,5 30,3 + 8,2 + 27 % Dont saprolites – Mth 25,5 28,5 - 3,0 - 11 % Dont latérites – Mth 13,1 1,8 + 11,3 + 627 % Nickel Pig Iron (NPI) 2025 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires de l’offtake - M€ 169 138 + 31 + 22 % EBITDA de l’offtake - M€ 3 5 - 2 - 34 % Production de NPI (100%) – kt 35,8 30,5 + 5,3 + 17 % Ventes de NPI (43% offtake) – kt 15,8 12,4 + 3,4 + 27 % Fonctions supports 2025 2024 Var. Var. (%) EBITDA2 - 10 - 10 - 0 n.a

1 Hors offtake de NPI.

2 Coûts de supervision de l’entité indonésienne.

Tendances de marché21 & prix

La production mondiale d’acier inoxydable, principal débouché du nickel, est en hausse de 2 %, s’établissant à 62,6 Mt en 2025.

La production en Chine, qui représente plus de 60 % de l’offre mondiale, affiche également une progression de 2 % par rapport à 2024, toujours tirée par les exportations et par la consommation domestique. En Indonésie et dans le reste du monde, la production est en hausse de 1 %.

La demande mondiale de nickel primaire progresse de 4 %, s’établissant à 3,5 Mt-Ni en 2025, tirée à la fois par le secteur de l’acier inoxydable (65% de la demande actuelle) et par celui des batteries.

La production mondiale de nickel primaire a augmenté de 6 %, pour atteindre 3,7 Mt-Ni. La croissance de l’offre de NPI22 (+ 14 %) et la montée en puissance des nouveaux projets, notamment HPAL23 (+ 50 %) en Indonésie, ont été partiellement compensées par la baisse de la production de NPI en Chine (- 19 %) et de la production traditionnelle de ferronickel (- 5 %).

Le bilan offre / demande (classes I et II24) reste excédentaire en 2025. Les stocks visibles de nickel au LME et SHFE25 ont augmenté au T4 pour atteindre 301 kt-Ni à fin décembre, équivalents à environ 5 semaines de consommation.

En 2025, la moyenne des cours au LME (cotation d’une partie du nickel de classe I) s’est établie à 15 159 $/t-Ni, en baisse de 10 % par rapport à 2024, reflétant un marché toujours excédentaire. En revanche, les prix ont fortement rebondi fin décembre en lien avec l’annonce d’une potentielle limitation des permis de production et de vente pour 2026 en Indonésie, premier producteur mondial de nickel.

La moyenne de l’indice pour le prix du NPI26 tel que vendu à Weda Bay s’est établie à 11 663 $/t en 2025, en baisse de 3 %.

En Indonésie, l’indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel haute teneur (« HPM Nickel »27) s’établit en moyenne à 27 $/th pour une teneur de 1,6 %28 en 2025, en recul de 10 % (en ligne avec la tendance du prix du nickel au LME). Compte tenu de la limitation des permis par le gouvernement indonésien, l’offre domestique de minerai reste sous pression. Les primes sur le HPM se sont ainsi maintenues à des niveaux élevés pour les saprolites (au-dessus de 70 % sur l’année).

Activités

En Indonésie, suite à la révision en hausse du RKAB29 en juillet 2025, les ventes externes de minerai30 ont pu atteindre 38,5 Mth sur l'année, en progression de 27 %. Cette progression s'accompagne toutefois d'un mix produit moins favorable. Les volumes vendus de saprolites ont représenté 64 % du total à 25,5 Mth, en baisse de 11 % sur un an. Afin de commercialiser rapidement les volumes autorisés par le RKAB révisé, des saprolites basse teneur ont été vendues en complément des saprolites haute teneur, pesant ainsi sur la teneur moyenne (- 13 % en moyenne). Les volumes de limonites ont représenté 34 % du total à 13,1 Mth (x7 vs. 2024), portés par la demande croissante des usines HPAL sur le parc industriel d'IWIP. La consommation interne de l'usine de NPI de PT WBN a atteint 3,4 Mth sur l'année.

PT WBN a continué de bénéficier de primes significatives (supérieures à 70 % sur l’année par rapport à l’indice HPM Nickel) pour ses prix de ventes de saprolites haute teneur, dans le contexte de limitation de l’offre domestique.

En parallèle, les coûts de production de la mine ont augmenté, reflétant une dégradation de la productivité (augmentation du taux de décapage minier en particulier) et l'allongement des distances de roulage. À cela s'ajoute l'impact de la hausse des royalties, entrée en vigueur en avril 2025.

La production de NPI de l’usine est en hausse de 17 % sur l’année à 35,8 kt-Ni. Dans le cadre du contrat d’off-take (activité de négoce), les ventes de NPI s’établissent à 15,8 kt-Ni, en hausse de 27 %.

La contribution de PT WBN au free cash-flow du Groupe s'est limitée à 34 M€ de dividendes versés en 2025. Cette faible contribution s'explique par la baisse marquée de l'EBITDA, amplifiée par un effet de calendrier lié aux ventes de fin d'année (14,3 Mth en novembre-décembre, soit 37 % des volumes annuels) dont l'encaissement aura lieu début 2026.

Perspectives

La demande de nickel primaire devrait croître à un rythme plus soutenu en 2026 (+ 5 %), portée notamment par le développement de la production d’acier inoxydable en Chine, en Inde et en Indonésie. La consommation de nickel par le secteur des batteries devrait également s’intensifier.

La production de nickel primaire devrait poursuivre sa progression (+ 4 %), notamment avec l’augmentation de la production de NPI en Indonésie, de ferronickel et l’intensification de la production de MHP des projets HPAL. Cependant, la potentielle limitation des permis miniers en Indonésie pourrait inverser cette tendance et impacter fortement le niveau de production en 2026.

Le marché du nickel démarre l’exercice 2026 en excédent mais pourrait ainsi progressivement se rééquilibrer.

Le consensus de marché du LME pour l’année 2026 s’établit actuellement à environ 15 750 $/t-Ni19, soit une hausse d’environ 4 % par rapport à 2025.

Début février, PT WBN a reçu une notification initiale des autorités indonésiennes de procéder à une demande pour l’obtention d’un RKAB pour un volume annuel de production et de ventes de 12 Mth de minerai de nickel en 2026 (dont 3 Mth de ventes internes). Tout en restant en support de la politique de rééquilibrage du marché voulu par les autorités indonésiennes, PT WBN prévoit de soumettre dès que possible une demande de révision à la hausse de ce quota qui représente une réduction disproportionnée pour PT WBN. Le RKAB initial accordé en 2025 s’élevait à 32 Mth avant d’être révisé à la hausse à 42 Mth courant juillet.

PT WBN va pour le moment engager la préparation de ce nouveau RKAB et évaluer, avec les autorités locales, ses sous-traitants, ses clients et les autres parties prenantes locales, les adaptations nécessaires de ses opérations minières face à ce niveau de production sensiblement réduit.

Les coûts de production à la tonne de minerai pourraient afficher une hausse par rapport à 2025, en fonction des volumes autorisés et des coûts d’ajustement du plan minier.

Dans ce contexte de tension croissante sur l'offre locale de minerai, les primes sur le prix du minerai dont bénéficie PT WBN par rapport à l'indice de prix de référence HPM, ainsi que ce dernier, devraient encore augmenter par rapport à 2025, en particulier sur le S1 si un déficit structurel de minerai venait à se matérialiser.

Sables Minéralisés

Malgré une production en hausse, l'EBITDA de l'activité Sables Minéralisés s'élève à 78 M€ en 2025 (- 35 % vs. 2024), pénalisé par la baisse des prix, particulièrement forte sur le S2.

Sables minéralisés 2025 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 241 311 - 70 - 23 % EBITDA - M€ 78 120 - 42 - 35 % Production de sables minéralisés – kt 983 883 + 100 + 11 % Ventes d’ilménite – kt 584 561 + 23 + 4 % Ventes de zircon - kt 65 66 - 1 - 2 %

Tendances de marché & prix31

Le marché du zircon est resté en suroffre en 2025. La demande mondiale a diminué tout au long de l’année, impactée par l’incertitude macroéconomique et la faiblesse de l’activité immobilière dans le monde, notamment en Chine. En parallèle, la production ne s’est pas suffisamment ajustée, du fait notamment de la hausse des volumes de concentrés de minéraux lourds importés en Chine.

Dans ce contexte et en l’absence de perspectives de reprise de la demande à court terme, les prix ont continué de baisser au T4, conduisant certains acteurs à réduire ou couper leur production.

Le prix du zircon premium s’établit ainsi à 1 668 $/t FOB en moyenne, en baisse de 12 % par rapport à 2024 (- 8 % au T4 par rapport au T3 2025).

La demande mondiale de pigments TiO 2 32, principal débouché de produits titanifères33, est en baisse sur l’année, également pénalisée par l’incertitude macroéconomique et le ralentissement généralisé de la consommation. En parallèle, l’offre ne s’est que partiellement ajustée à la baisse, maintenant une situation excédentaire qui a pesé sur les prix.

Le prix de l’ilménite (voie chlorure) telle que produite par Eramet Grande Côte (« EGC ») s’établit à 274 $/t FOB en 2025, en baisse de 8 %, compte tenu d’une augmentation de l’offre d’ilménite en Chine.

Activités

Au Sénégal, les opérations d'Eramet Grande Côte ont affiché une solide performance opérationnelle sur l'année 2025. La production de sables minéralisés a atteint un niveau record, s'établissant à 983 kt-HMC34, en hausse de 11 % par rapport à 2024, soutenue par la forte amélioration de la teneur moyenne dans la zone exploitée ainsi que par les gains de productivité apportés par l'unité complémentaire d'extraction à sec.

En conséquence, les volumes produits d’ilménite ont augmenté de 8 % sur l’année, à 617 kt, et les ventes d’ilménite sont en hausse de 4 %, à 584 kt.

De même, la production de zircon progresse de 5 % à 71 kt par rapport à 2024. Les ventes s'établissent à 65 kt, en léger retrait de 2 %, du fait du décalage de certaines expéditions sur 2026.

Perspectives

La demande pour le zircon et l’ilménite ne devrait au mieux que légèrement se redresser en 2026. Les réductions et coupures de production du zircon engagées fin 2025 pourraient permettre une stabilisation des prix de ce produit en 2026 au niveau du T4 2025. En parallèle, l’offre d'ilménite resterait excédentaire compte tenu de la montée en puissance de nouveaux projets, avec un niveau de prix moyen plus faible en 2026 par rapport à 2025.

Au Sénégal, la production de sables minéralisés en 2026 est attendue à plus de 900 kt-HMC. L’augmentation du volume de sable traité et les gains de productivité réalisés dans le cadre du programme ReSolution grâce à l’optimisation du rendement de l’usine de séparation devraient compenser la baisse anticipée de la teneur en 2026, en ligne avec le plan minier.

Des investissements sont en cours afin de finaliser l’augmentation de la capacité de production et d'accompagner la décarbonation des opérations. Une dernière tranche d’environ 30 M€ est attendue en 2026.

Lithium

L'EBITDA de l'activité Lithium s'établit à - 51 M€ en 2025, dans le cadre d’une montée en cadence retardée au S1, avant d’atteindre une capacité nominale de près de 75 % en décembre en seulement sept mois de ramp-up.

L'année a permis de franchir deux jalons clés : la confirmation de l'efficacité industrielle de la technologie d’extraction directe de lithium (« DLE ») développée par Eramet et la mise en service de l'ensemble du procédé de production de carbonate de lithium.

Lithium 2025 2024 Var. Var. (%) Chiffre d’affaires - M€ 41 0 + 41 n.a EBITDA - M€ - 51 - 26 - 25 n.a Production de carbonate de lithium - t-LCE 6 690 0 + 6 690 n.a Ventes de carbonate de lithium - t-LCE 5 420 0 + 5 420 n.a

Tendances de marché & prix35

En 2025, les ventes mondiales de véhicules électriques (« VE ») ont progressé de 20 % par rapport à 2024. En Chine, les ventes ont augmenté de 17 % avec un taux de pénétration de 49 % (+ 6 pts). L’Europe enregistre également une bonne performance avec une croissance des ventes de 33 % et un taux de pénétration annuel de 28 % (+ 6 pts). Les États-Unis affichent une progression limitée à 1 % sur l’année, avec un taux de pénétration stable (10 %), imputable à la suppression du crédit d’impôt pour l’achat de véhicules électriques, qui s’est traduit par un effondrement des ventes au quatrième trimestre. Les installations de systèmes de stockage d’énergie stationnaire (« ESS ») sont en forte hausse en 2025 (+ 49 %), et tirent la production de cellules.

En conséquence, la demande de lithium est en forte hausse sur l’année, s’établissant à 1 533 kt-LCE en 2025 (+ 31 %).

En parallèle, l’offre de lithium s’est établie à 1 558 kt-LCE (+ 18 % vs. 2024), portée par la montée en puissance de nouvelles mines de spodumène (notamment en Australie et au Mali) et l’augmentation de la production en Argentine. En Chine, à l’exception notable de la mine de Jianxiawo appartenant à CATL, l’ensemble des acteurs concernés par les problèmes de conformité de permis miniers semblent continuer à opérer normalement.

Le marché du Lithium est ainsi passé d’une situation de net surplus à un quasi-équilibre en 2025, du fait de la forte accélération de la demande en fin d’année.

L’indice SMM qualité batterie (Ex-Works, Chine) s’est établi à 9 342 $/t-LCE en moyenne en 2025, en baisse de 17 %. L’indice a toutefois progressé de 20 % au T4 par rapport au T3 2025, reflétant le rééquilibrage du marché fin 2025.

Activités

En Argentine, l’usine de Centenario a réalisé la montée en cadence de sa production de carbonate de lithium.

Après un S1 pénalisé par un problème technique dans la mise en service de l’équipement d’Evaporation Forcée, la production a pu effectivement démarrer fin mai 2025 et a fortement progressé tout au long du S2 pour atteindre près de 75 % de sa capacité nominale quotidienne en décembre, contre 10 % en juin.

Les volumes produits de carbonate de lithium en 2025 s’établissent à 6 690 t-LCE (dont 5 980 t-LCE au S2). Compte tenu de la priorité donnée à la montée en charge de la production et du faible premium de prix observé sur le marché, Eramet a décidé de ne produire aujourd’hui que des quantités limitées de qualité batterie, la décote restant faible par rapport aux gains de coûts. Les volumes vendus ont atteint 5 420 t-LCE (dont 4 900 t-LCE au S2) et ont été réalisés principalement auprès de producteurs de CAM en Chine.

Le montant des capex de fin de construction de l’usine s’est élevé à 96 M€ en 2025.

Perspectives

La croissance de la demande de lithium devrait être portée par la poursuite de l’adoption des véhicules électriques dans le monde. En Chine, le taux de pénétration devrait atteindre 60% en 2026, malgré la réduction progressive des subventions. En Europe, le seuil de 30% devrait être franchi.

La croissance de la demande de lithium devrait également être tirée par le déploiement massif des ESS, dont la Chine devrait rester le premier marché. Le fort développement de cette technologie devrait soutenir la demande de cathodes de chimie LFP.

La chute des prix observée jusqu’à fin juin 2025 a poussé plusieurs producteurs de concentrés de lithium rocheux à réduire voire cesser leur production, réduisant temporairement l’offre sur le

marché.

Le consensus de marché (carbonate de lithium qualité batterie, CIF Asie) se positionne actuellement à environ 15 700 $/t-LCE19 en moyenne en 2026, en hausse de près de 70 % par rapport à 2025.

En 2026, l'usine de Centenario poursuivra sa montée en cadence pour atteindre un niveau proche de 100 % d'ici fin d'année (24 kt-LCE par an). En conséquence, les volumes produits de carbonate de lithium devraient s’élever entre 17 et 20 kt-LCE sur l’année.

En parallèle, et dans le cadre du programme ReSolution, des mesures ont été prises pour optimiser le cash cost, notamment en limitant le coût des intrants grâce à l’amélioration de la consommation de réactifs. D’ici deux ans (2026-2027), le cash cost (Ex-Works, à capacité nominale) devrait s’établir entre 5 400 et 5 800 $/t-LCE (aux conditions économiques de 2025), restant bien positionné dans le premier quartile de la courbe des coûts.

Eramet continue d’explorer les options de développement de Centenario, dont le potentiel de production du salar est estimé à plus de 75 kt-LCE par an. Eramet étudie actuellement les options d'expansion de l'usine existante, située à l’extrémité sud du salar, et conserve l’option future de construire une nouvelle usine à l’extrémité nord du salar. Le Groupe évalue également de potentiels partenariats et projets stratégiques ciblés qui permettraient de capitaliser sur son expertise technique, désormais démontrée. Cette stratégie de croissance disciplinée est en ligne avec la priorité du Groupe, à savoir poursuivre une trajectoire de désendettement tout en rétablissant une génération de cash positive.

Perspectives

En ce début d’année 2026, les incertitudes du contexte macroéconomique qui ont pesé sur la demande de nos marchés en 2025, sont atténuées par des conditions de prix favorables, à l’exception des sables minéralisés.

En Chine, les exportations devraient continuer à jouer un rôle clé dans le soutien de l'activité industrielle face à la faiblesse de la consommation intérieure,

Aux États-Unis, la croissance devrait rester solide, portée par une consommation intérieure robuste et un impact modéré des mesures douanières,

En Europe, malgré les baisses successives de taux d'intérêt, la perspective d'un rebond en 2026 apparaît limitée,

En Inde, malgré des droits de douane américains élevés et un léger recul des dépenses publiques, la demande demeure robuste et pourrait être soutenue en 2026 par la conclusion d'accords commerciaux avec les États-Unis et l'Europe.

Les consensus de prix36 et de taux de change37 pour 2026 s’élèvent actuellement à :

c.4,8 $/dmtu en moyenne pour le minerai de manganèse ;

c. 15 750 $/t-Ni pour le nickel au LME ;

pour le nickel au LME ; c. 15 700 $/t-LCE pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ; 1,20 pour le taux de change Euro/USD

pour le carbonate de lithium (qualité batterie, CIF Asie) ;

Afin de réduire son exposition au risque de change, le Groupe a mis en place une couverture sur son exposition EUR/USD. Celle-ci porte sur environ 2/3 de son exposition annuelle et est en ligne avec le consensus Bloomberg actuel pour 2026.

Les prix de vente des alliages de Mn devraient être soumis à une forte volatilité en 2026 compte tenu des mesures de Sauvegardes de l’Union Européenne et des mesures protectionnistes aux Etats-Unis.

Les prix domestiques du minerai de nickel vendu en Indonésie, indexés sur le LME, évoluent en fonction de celui-ci et devraient bénéficier de primes en augmentation par rapport à 2025, soutenues par le contexte de tension sur l’offre de minerai indonésien.

Les sensibilités de l’EBITDA ajusté (hors SLN) aux prix des métaux et au taux de change sont présentées en annexe 6.

En 2026, les taux de fret devraient se situer à des niveaux comparables ou légèrement supérieurs à ceux observés en 2025, sous l’effet d’une hausse de la demande combinée à une progression limitée de l’offre. Le coût de l’énergie est attendu en baisse en 2026, alors que les réducteurs devraient légèrement augmenter.

Guidance

Le programme ReSolution met en place un cadre visant à générer un potentiel d’amélioration d’EBITDA de 130-170 M€ en année pleine d’ici deux ans (aux conditions économiques de 2025), avec un plein impact attendu en 2028. L’essentiel de ce potentiel provient de l’activité minerai de manganèse, notamment de la croissance attendue des volumes. Il n’inclut pas la montée en puissance de la production de lithium, et ne couvre pas Weda Bay.

Objectifs pour 2026

Activités Indicateur Guidance 2026 Manganèse







Volumes transportés 6,4 - 6,8 Mt Cash cost FOB1,2 2,4 - 2,6 $/dmtu Ventes d'alliages Stable vs. 2025 Minerai de nickel



Volumes vendus à l’externe (Mth)



Notification reçue pour le dépôt d’un RKAB initial pour 12 Mth, dont 9 Mth de ventes externes avec l’intention de demander une révision à la hausse dès que possible. Sables minéralisés Production d'HMC > 900 kt-HMC Lithium Volumes produits 17 - 20 kt-LCE

1 Définitions dans glossaire financier en Annexe 10.

2 Pour un taux de change $/€ de 1,20.

Le montant des investissements4 est attendu entre 250 et 290 M€ en 2026.

Capex Activité Guidance 2026 Maintenance Groupe 150 - 190 M€ Dégoulottage







Groupe, dont : environ 100 M€ Manganèse - Amélioration de la chaine logistique au Gabon environ 70 M€ Sables minéralisés - Fin du projet d’augmentation de la capacité de production et décarbonation des opérations environ 30 M€

Calendrier

19.02.2026 : Présentation des résultats annuels 2025

Une retransmission en direct de la présentation des résultats annuels 2025 aura lieu le jeudi 19 février 2026 à 9h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles lors de la retransmission.

23.04.26 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2026

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi



T. +33 1 45 38 37 02



sandrine.nourrydabi@eramet.com CONTACT PRESSE



Directeur de la Communication Groupe



Laurent Cicolella



+33 1 45 38 41 38



laurent.cicolella@eramet.com Responsable relations presse



Nedjma Amrani



+33 7 65 65 44 49



nedjma.amrani@eramet.com





Annexe 1 : Tableaux de réconciliation

Millions d’euros 2025 2024 Var. (M€) Var. (%) Chiffre d’affaires – comptes publiés 2 753 2 933 - 180 - 6 % Quote-part de PT WBN (38,7% hors contrat d’off-take) 449 498 - 49 - 10 % Chiffre d’affaires ajusté 3 202 3 431 - 229 - 7 % Chiffre d'affaires exclu de la SLN1 47 54 - 7 - 14 % Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)2 3 155 3 377 - 222 - 7 %

1 Chiffre d’affaires lié à la vente de minerai de nickel et autres ; le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN étant comptabilisé au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2025 2024 Var. (M€) Var. (%) EBITDA 130 371 - 241 - 65% Quote-part de PT WBN (38.7%) 102 271 - 169 - 62% EBITDA ajusté 232 642 - 410 - 64% EBITDA exclu de la SLN1 - 140 - 171 + 31 n.a EBITDA ajusté (hors SLN)2 372 814 - 442 - 54%

1 EBITDA généré au niveau de la SLN correspondant à la vente de ferronickel à Eramet S.A. et à la vente externe de minerai et autres ; la marge de commercialisation sur la vente du ferronickel de la SLN étant comptabilisée au niveau d’Eramet S.A.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2025 2024 Var. (M€) Var. (%) Résultat Opérationnel Courant - 132 97 - 229 n.a Dont SLN - 143 - 184 + 41 n.a Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)1 11 281 - 270 - 96%

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2025 2024 Var. (M€) Var. (%) Résultat Net part du Groupe - 477 14 - 491 n.a Dont SLN - 107 - 130 + 23 n.a Résultat Net part du Groupe (hors SLN)1 - 370 144 - 514 n.a

1 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Millions d’euros 2025 2024 Free Cash-Flow - 723 - 521 Retraité des éléments suivants : (+) Injection de capital de Tsingshan dans le projet Centenario 0 104 (+) Financements accordés par l'État français à la SLN (TSDI) pour l’année1 242 257 Free Cash-Flow ajusté2 - 481 - 308

1 Financement apporté pour couvrir en cash les besoins de l’année en cours.

2 Définition dans glossaire financier en Annexe 10.

Annexe 2 : Chiffre d’affaires trimestriel

En millions d’euros1 T4

2025 T3

2025 T2

2025 T1

2025 T4

2024 T3

2024 T2

2024 T1

2024 Manganèse 474 421 492 457 460 569 548 448 Activité minerai de Mn2 264 221 275 250 224 338 308 254 Activité alliages de Mn2 210 200 217 207 236 231 241 193 Nickel ajusté (hors SLN)2 245 142 117 114 287 64 147 138 Sables Minéralisés 55 51 67 68 95 75 89 52 Lithium 30 7 4 0 0 0 0 0 Holding, éliminations & autres3 105 98 105 104 93 96 113 105 Groupe Eramet ajusté (hors SLN) 907 720 786 742 935 804 897 743 Chiffre d’affaires SLN4 7 9 13 19 14 5 16 18 Groupe Eramet comptes publiés 708 641 716 688 697 784 797 655

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 10.

3 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

4 Chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres.

Annexe 3 : Productions et ventes

S2

2025 T4

2025 T3 2025 S1 2025 T2 2025 T1 2025 FY 2025 FY 2024 Manganèse Production de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 3 554 1 680 1 874 3 549 1 764 1 785 7 103 6 803 Transport de minerai et aggloméré de manganèse (Mt) 3 103 1 517 1 586 3 045 1 659 1 386 6 148 6 115 Ventes externes de minerai de manganèse (Mt) 2 817 1 572 1 245 2 672 1 432 1 240 5 489 5 481 Production d’alliages de manganèse (kt) 331 157 174 322 160 162 653 635 Ventes d’alliages de manganèse (kt) 329 174 156 310 161 149 639 632 Nickel Production de minerai de nickel commercialisable – PT WBN à 100 % (kth)1 25 626 13 303 12 323 16 249 7 080 9 169 41 875 32 032 Ventes externes de minerai de nickel – PT WBN à 100 % (kth) 27 505 18 233 9 271 11 038 5 639 5 399 38 542 30 294 Dont saprolites (kth) 17 150 10 907 6 243 8 331 4 574 3 757 25 481 28 498 Dont latérites (kth) 10 355 7 327 3 028 2 707 1 065 1 642 13 061 1 796 Production de NPI – PT WBN à 100 % (kt-Ni contenu) 18,8 9,4 9,4 17,0 7,9 9,1 35,8 30,5 Ventes de NPI – PT WBN – Off-take 43 % Eramet (kt-Ni contenu) 8,4 4,4 4,1 7,4 3,5 3,9 15,8 12,4 Sables minéralisés Production de sables minéralisés (kt) 494 254 239 489 253 236 983 883 Production d’ilménite (kt) 313 168 145 304 174 130 617 570 Production de zircon (kt) 36 19 17 35 19 16 71 68 Ventes d’ilménite (kt) 292 177 115 292 166 126 584 561 Ventes de zircon (kt) 32 15 17 33 16 17 65 66 Lithium Production de carbonate de lithium

(t-LCE) 5 980 3 900 2 080 710 270 440 6 690 0 Ventes de carbonate de lithium

(t-LCE) 4 900 3 900 1 000 520 480 40 5 420 0

1 Avec l’approbation d’une nouvelle étude de faisabilité (plan minier long terme) à l’été 2024, certains minerais pauvres en nickel, qui étaient considérés comme des stériles et non comptabilisés dans la production de minerai officielle, sont désormais classés comme minerais et enregistrés en production.



Annexe 4 : Prix, index et change

T4

2025 S2

2025 S1

2025 FY

2025 T4

2024 S2

2024 S1

2024 FY

2024 Var S2 2025 – S1 2025 Var 2025 – 2024 Manganèse Mn CIF China 44 % ($/dmtu)1 4,53 4,43 4,64 4,54 4,08 5,68 5,38 5,53 - 4 % - 18 % Ferromanganèse MC – Europe (€/t)1 1 330 1 333 1 460 1 397 1 499 1 597 1 523 1 560 - 9 % - 10 % Silico-manganèse – Europe (€/t)1 1 014 1 020 1 078 1 049 1 000 1 113 1 171 1 142 - 5 % - 8 % Nickel Ni LME ($/t)2 14 879 14 945 15 372 15 159 16 005 16 130 17 506 16 818 - 3 % - 10 % Ni LME ($/lb)2 6,75 6,78 6,97 6,88 7,26 7,32 7,94 7,63 - 3 % - 10 % NPI SMM Index ($/t)3 11 381 11 451 11 876 11 663 12 178 12 243 11 858 12 051 - 4 % - 3 % HPM4 Nickel prices 1,6 %/35 % ($/wmt) 26 26 27 27 29 30 30 30 - 3 % - 10 % HPM4 Nickel prices 1,8 %/35 % ($/wmt) 33 33 34 34 36 37 38 38 - 3 % - 10 % Sables minéralisés Zircon ($/t)5 1 500 1 565 1 770 1 668 1 850 1 870 1 915 1 893 - 12 % - 12 % Ilménite voie chlorure (USD/t)6 262 266 283 274 295 298 300 299 - 6 % - 8 % Lithium Carbonate de Lithium, qualité batteries, CIF Chine hors TVA ($/t LCE)7 10 877 9 969 8 657 9 342 9 419 9 688 12 929 11 262 + 15 % - 17 % Change EUR/USD ($/€)8 1,16 1,17 1,09 1,13 1,07 1,08 1,08 1,08 7% 4%

1 Moyenne des prix de marché (sur base prix mensuels Index CRU), calcul et analyse Eramet.

2 Prix LME (London Metal Exchange).

3 NPI SMM (Shanghai Metals Market) 8-12 %.

4 Indice officiel pour les prix domestiques du minerai de nickel en Indonésie.

5 Analyse marché et Eramet (zircon premium).

6 Analyse marché et Eramet.

7 SMM (Shanghai Metals Market) : carbonate de lithium CIF Chine qualité batterie spot price, hors TVA.

8 Bloomberg.

Prix plancher (HPM) = HMA x Teneur nickel du minerai (%Ni) x Facteur de correction x

[1 – humidité du minerai (%H 2 O)] en $/th

HPM : prix plancher du minerai, venant de « Harga Patokan Mineral » en indonésien

» en indonésien HMA : prix étalon du minerai, venant de « Harga Mineral Acuan » en indonésien, équivalent à la moyenne du cours nickel du LME cash avec un décalage d’environ un mois, exprimé en $/tonne nickel

» en indonésien, équivalent à la moyenne du cours nickel du LME cash avec un décalage d’environ un mois, exprimé en $/tonne nickel Facteur de correction = [Teneur nickel du minerai (%Ni) x 1 000 + 1] / 100





Annexe 5 : Indicateurs de performance

Millions d’euros1 2025 2024 Var. (M€) Var.2 (%) Manganèse CA 1 843 2 025 - 182 - 9 % EBITDA 357 563 - 206 - 37 % FCF 46 101 - 55 - 54 % Activité minerai de Mn3 CA 1 009 1 124 - 115 - 10 % EBITDA 271 455 - 184 - 40 % FCF - 27 94 - 121 n.a Activité alliages de Mn3 CA 834 901 - 67 - 7 % EBITDA 86 108 - 22 - 20 % FCF 73 7 + 66 + 943 % Nickel (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 618 636 - 18 - 3 % CA 629 597 + 32 + 5 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 95 266 - 171 - 64 % EBITDA - 140 - 163 + 23 n.a FCF ajusté3 38 111 - 73 - 66 % Sables minéralisés CA 241 311 - 70 - 23 % EBITDA 78 120 - 42 - 35 % FCF - 69 40 - 109 n.a Lithium CA 41 0 + 41 n.a EBITDA - 51 - 26 - 25 n.a FCF ajusté3 - 226 - 216 - 10 n.a Holding, élim. et autres CA ajusté3,4 (hors SLN) 413 405 + 8 + 2 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) - 106 - 110 + 4 n.a FCF - 270 - 344 + 74 n.a Total Groupe (hors SLN) CA ajusté3 (hors SLN) 3 155 3 377 - 222 - 7 % CA 2 753 2 933 - 180 - 6 % EBITDA ajusté3 (hors SLN) 372 814 - 441 - 54 % EBITDA 130 371 - 241 - 65 % FCF ajusté3 - 481 - 308 - 173 n.a

1 Données arrondies au million le plus proche.

2 Données arrondies au % supérieur ou inférieur.

3 Cf. définition dans le glossaire financier en Annexe 10.

4 Inclut principalement le chiffre d’affaires provenant de la commercialisation du ferronickel de la SLN car comptabilisé au niveau d’Eramet S.A. ; le chiffre d’affaires de la SLN lié à la vente de minerai de nickel et autres a été exclu des chiffres présentés.

Annexe 6 : Sensibilités de l’EBITDA ajusté du Groupe (hors SLN)

Sensibilités Variation Impact EBITDA ajusté (hors SLN)1



Prix du minerai de manganèse

(CIF Chine 44 %) + 1 $/dmtu c.210 M€ Prix des alliages de manganèse + 100 $/t c.55 M€ Prix du minerai de nickel (HPM nickel) – Weda Bay + 10 $/th c.70 M€ Prix du Lithium (carbonate de Lithium, qualité batterie, CIF Asie) + 1 000 $/t LCE c.15 M€ Taux de change2 - 0,1 $/€ c.60 M€

1 Pour un taux de change $/€ de 1,20

2 Sensibilité calculée en prenant en compte la couverture de change Euro/USD mise en place en 2026

Annexe 7 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des divisions

Millions d'euros Mn Ni Sm Li Holding, élim. & autres Total (hors SLN) SLN Total Exercice 2025 Chiffre d'affaires 1 843 169 241 41 412 2 706 47 2 753 EBITDA 357 - 7 78 - 51 - 106 270 - 140 130 Résultat opérationnel courant 161 -8 46 - 66 - 121 11 - 143 -132 Flux net de trésorerie généré par l'activité 264 - 12 - 4 - 103 - 248 - 103 - 210 - 313 Inv. industriels (incorp. & corp.) 237 1 70 135 10 454 19 473 Free Cash-Flow 46 22 - 69 - 226 - 268 - 495 -228 - 723 Exercice 2024 Chiffre d'affaires 2 025 138 311 0 405 2 879 54 2 933 EBITDA 563 - 5 120 - 26 - 110 542 - 171 371 Résultat opérationnel courant 354 - 5 87 - 26 - 128 281 - 184 97 Flux net de trésorerie généré par l'activité 364 - 202 110 - 99 - 293 - 121 - 4 - 125 Inv. industriels (incorp. & corp.) 273 28 59 327 11 698 - 12 687 Free Cash-Flow 101 98 40 - 320 - 371 - 453 - 216 - 669

Chiffre d’affaires et investissements par zone géographique

Millions d'euros France Europe Am. du Nord Chine Autres Asie Océanie Afrique Am. du Sud Total Chiffre d'affaires (destination des ventes) Exercice 2025 25 680 422 657 846 16 87 21 2 753 Exercice 2024 34 764 408 696 855 24 100 52 2 933 Inv. Industriels (incorp. & corp.) Exercice 2025 13 40 5 0 0 20 260 135 473 Exercice 2024 32 34 3 0 1 15 274 328 687

Indicateurs de performance consolidés – Compte de résultat

Millions d'euros 2025 2024 Chiffre d'affaires 2 753 2 933 EBITDA 130 371 Amortissement sur actif immobilisé - 270 - 248 Provisions pour risques et charges 8 - 27 Résultat Opérationnel Courant - 132 97 (Dépréciations d'actifs) / Reprises - 183 - 13 Autres produits et charges opérationnels - 57 - 32 Résultat opérationnel - 372 51 Résultat financier1 - 213 - 175 Quote-part dans les résultats des entreprises associées 58 166 Impôts sur les résultats -43 - 94 Résultat Net de la période - 570 - 52 - part des minoritaires - 93 - 66 - part du Groupe - 477 14 Résultat de base par action (en euros) - 16,67 0,50

Indicateurs de performance consolidés – Tableau de flux de l’endettement financier net

Millions d'euros 2025 2024 Activités opérationnelles EBITDA 130 102 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA - 331 - 150 Marge brute d'autofinancement - 201 - 48 Variation de BFR - 112 - 146 Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles (A) - 313 - 194 Opérations d'investissement Investissements industriels - 473 - 289 Autres flux d'investissements 63 - 38 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (B) - 410 - 327 Flux de trésorerie nets liés aux opérations sur fonds propres 119 418 Incidence des variations de cours des devises et autres - 12 8 Acquisition de droits d'utilisation IFRS 16 - 23 - 1 (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net - 638 - 97 (Endettement financier net) d'ouverture - 1 297 - 614 (Endettement financier net) de clôture - 1 935 - 711 Free Cash-Flow (A) + (B) - 723 - 521



Indicateurs de performance consolidés – Bilan

Millions d'euros 31/12/2025 31/12/2024 Actif immobilisé 3 808 3 943 Stocks 648 692 Clients 225 217 Fournisseurs - 371 - 320 BFR simplifié 502 525 Autres éléments de BFR 5 - 78 BFR total 507 447 Instruments financiers dérivés - 5 - 8 Total actif 4 310 4 382 Millions d'euros 31/12/2025 31/12/2024 Capitaux propres - part du Groupe 718 1 441 Minoritaires 777 698 Capitaux propres 1 495 2 139 Trésorerie et équivalents de trésorerie et autres actifs financiers courants - 591 - 927 Emprunts 2 526 2 224 Endettement financier net 1 935 1 297 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 129% 61 % Provisions et engagements liés au personnel 783 789 Impôts différés nets 97 157 Total passif 4 310 4 382

Annexe 8 : Objectifs de la nouvelle feuille de route RSE « Act for Positive Mining »

Objectifs 2026 Réalisé 2025 PRENDRE SOIN DES PERSONNES



























Objectif 2035 :



Toutes nos

filiales ont

obtenu un

label D&I



























Prendre soin de la santé & la sécurité de tous sur nos sites







TF2 < 1,0 et aucun accident mortel TF2 = 0,8 et 3 accidents mortels 100 % de nos employés bénéficient d’un socle commun de protection sociale ~100 % des employés couverts par 2/3 du socle 90 % de nos sites ont mis en place un programme Bien-Être 100% des sites ont déployé des actions Promouvoir un environnement inclusif dans lequel chacun peut s'épanouir







30 % des managers sont des femmes 28,2 % 1 000 opportunités de « contrat pré-carrière » 1 386 90 % des employés ont une discussion formelle sur leur développement professionnel 85 % Au-delà de nos activités, accélérer le développement local durable des communautés et régions hôtes



6 000 emplois créés et soutenus dans la durée (hors activités du groupe) +1 846 emplois par rapport à 2024 500 jeunes soutenus et accompagnés dans une formation qualifiante dans le secondaire ou au-delà, dont 50 % issus des communautés locales et 50 % de filles 323 jeunes soutenus depuis 2023 (dont 63 en 2025) PARTENAIRE DE

CONFIANCE POUR LA

NATURE























Objectif 2035 :



Vers un

impact

net-positif sur la Biodiversité























Contrôler et optimiser la consommation de l’eau afin de préserver une ressource de qualité accessible à tous



Recycler dans les zones de stress hydrique pour les projets actuels et futurs : 80 % pour Eramine et 60 % pour EGC Etudes réalisées et équipements installés à Eramine ;

55% à EGC 100 % des sites ont mis en place un plan de gestion de l’eau et des cibles de réduction 55 % ont un plan de gestion de l’eau Intégrer la préservation de la biodiversité à toutes nos activités et développer des plans visant une contribution nette positive à la biodiversité



Taux de réhabilitation ≥ 1 0,7 100 % de nos sites miniers ont mis en place un plan d’action biodiversité aligné sur les standards de performance IFC 66 % Atténuer les risques de pollution et Réduire notre impact environnemental







100 % des sites disposent d’une cartographie et d’un plan d’action de réduction des sources de poussières diffuses 84 % 100 % des sites identifiés comme sensibles, ont une gestion de la qualité de l’air dans les communautés voisines et partagent leurs données 60 % 100 % des sites ont mis en place une surveillance des rejets aqueux et partagent leurs données 100 % usines et ~80 % sites miniers TRANSFORMER NOTRE CHAÎNE DE VALEUR







































Objectif 2035 :



-40% sur nos émissions

absolues de CO2 de scope 1&2 par

rapport à 2019



































Réduire l’empreinte CO 2 de notre chaîne de valeur











Réduire les émissions par tonne produite sur les scopes 1 et 2 à 0,221 tCO2/t 0,267 tCO2/t1 Métallurgie (>80 % des scopes 1 & 2) : Construire et valider la transition vers des alliages « net-zéro » Installation pilote CCUS & premiers tests à Sauda Mine : réduire de 10 % l'empreinte carbone dans nos activités d’extraction Réduction de 5,7 % (hors SLN) Mener 67 % de nos fournisseurs et nos clients à s'engager à réduire leur empreinte CO2 conformément aux Accords de Paris 72 % Optimiser la consommation des ressources minérales et contribuer à l’économie circulaire







Gestion optimale et valorisation des ressources & produits des usines Amélioration de 10% vs. 2023 Surveiller et améliorer en continu le taux de valorisation des ressources minières Amélioration du processus de suivi et plans d’actions définis Développer un modèle technique et économique robuste pour le recyclage industriel des batteries en Europe Décision de geler le projet (octobre 2024) Construire une chaîne de valeur responsable qui respecte nos engagements en Droits Humains et RSE







90 % de nos fournisseurs considérés à risque évalués par un organisme tiers sur leurs pratiques en matière de RSE 82 % 100 % de nos clients évalués chaque année sur leur conformité RSE & leur engagement éthique 100 % 100 % des nouveaux membres des équipes de vente et d’achats formés à l’éthique chaque année 100 % Être conforme au standard IRMA et auditer tous les sites miniers y compris les JVs 100 % de nos sites miniers ont lancé un audit de certification EGC : audit terminé IRMA 50

Poursuite à Eramine, Comilog et PT WBN

1 Suite à la non-atteinte de la cible 2024 d'intensité carbone (due au mix produit défavorable), une cible intermédiaire 2025 a été établie en performance intrinsèque (hors volume) pour maintenir la dynamique. Résultat : amélioration de 6,3 % de l'efficacité intrinsèque par rapport à 2024 sur l'ensemble des BU (hors SLN).

Annexe 9 : Société Le Nickel (SLN)

S2

2025 T4

2025 T3

2025 S1

2025 T2

2025 T1

2025 FY

2025 FY

2024 Production de minerai de nickel – (Mth) 1 571 762 809 1 394 694 700 2 965 2 910 Ventes externes de minerai de nickel – (Mth) 170 54 115,8 398 169 230 568 647 Production de ferronickel – (kt-Ni contenu) 18,8 9,6 9,2 17,5 8,8 8,7 36,3 32,9 Ventes de ferronickel – (kt-Ni contenu) 18,7 9,8 8,9 17,5 9,3 8,2 36,2 32,9 Ni ore CIF China 1,8 % ($/wmt)1 79,5 79,2 79,7 78,1 81,3 75,0 78,8 72,7

1 CNFEOL (China FerroAlloy Online), « Autres pays miniers ».

En Nouvelle-Calédonie, la production minière de la SLN s’est établie à 3,0 Mth en 2025, en hausse de 2% par rapport à l’année dernière. L’activité minière de la SLN reste fortement impactée par la fermeture de certains sites miniers suite aux émeutes du S1 2024.

De la même manière, les exports de minerai de nickel de la SLN restent également contraints en 2025, s’établissant à 0,6 Mth, en baisse de 12 % par rapport à 2024.

Le prix du minerai de nickel (1,8 % CIF Chine), tel qu’exporté par la SLN, s’établit en moyenne à 79 $/th en 2025, en hausse de 8 % par rapport à 2024.

La production de ferronickel s’établit à 36,3 kt-Ni (+ 10 % vs. 2024). Les volumes vendus s’établissent à 36,2 kt-Ni (+ 10 % vs. 2024).

Le cash cost1 de la production de ferronickel s’est élevé à 7,9 $/lb en moyenne en 2025, en baisse par rapport à 2024 (8,8 $/lb). Cette amélioration s’explique la hausse des volumes ainsi que par une baisse du coût de l’énergie, malgré un effet change défavorable.

Le prix spot du ferronickel tel que produit par la SLN (nickel de classe II également) s’est situé au-dessus du prix du NPI.

Annexe 10 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté (hors SLN)

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 31 décembre 2025, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43 % dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43 % pour Eramet et 57 % pour Tsingshan.

Le chiffre d’affaires ajusté exclut également le chiffre d'affaires lié aux ventes de minerai de nickel et autres de la SLN, en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français en 2024 et en 2025, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, le chiffre d'affaires lié au négoce du ferronickel reste comptabilisé dans le chiffre d’affaires ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et d’un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec le chiffre d’affaires du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté (hors SLN)

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du Groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 31 décembre 2025, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7 %. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90 % de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Par ailleurs, L’EBITDA ajusté exclut l’EBITDA de la SLN en tant que société standalone, car les pertes de l’entité sont intégralement financées par l'État français en 2024 et en 2025, suite à l’accord conclu avec Eramet. Toutefois, l’EBITDA lié à l’activité de négoce de ferronickel reste comptabilisé dans l’EBITDA ajusté (au niveau de la Holding), compte tenu de l’existence d’un contrat d’achat entre la SLN et Eramet S.A., et un contrat de commercialisation entre Eramet S.A. et les clients finaux.

Une réconciliation avec l'EBITDA du Groupe est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Potentiel d’amélioration de l’EBITDA 2026-2027

Le potentiel d’amélioration de l'EBITDA correspond à une augmentation de l’EBITDA et de l’EBITDA ajusté du Groupe calculé sur 2026-2027 avec un impact en année pleine attendu en 2028. Ce potentiel est calculé aux conditions économiques de 2025, sur la base des prix de ventes réalisés par Eramet et des volumes produits et vendus en 2025.

Résultat Opérationnel Courant (hors SLN)

Le résultat opérationnel courant (hors SLN) est défini comme le résultat opérationnel courant, retraité du résultat opérationnel de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat opérationnel courant du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Résultat Net (hors SLN) / Résultat Net (hors SLN), part du Groupe

Le résultat net (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité du résultat net de la SLN.

Le résultat net part du Groupe (hors SLN) est défini comme le résultat net, retraité de la part du Groupe dans le résultat net de la SLN.

Une réconciliation avec le résultat net du Groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Free Cash-Flow ajusté

Le Free Cash-Flow ajusté est présenté afin permettre une meilleure compréhension de la génération de trésorerie sous-jacente des activités du Groupe. Le Free Cash-Flow ajusté correspond au Free Cash-Flow net de (i) l’injection de capital de Tsingshan dans le projet Centenario pour l’année 2024 et (ii) du financement accordé par l'État français à la SLN (sous forme de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée, « TSDI ») pour neutraliser la consommation de trésorerie de l'entité calédonienne.

Une réconciliation avec le Free Cash-Flow est fournie dans la note 5 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette consolidée, retraitée de la trésorerie disponible apportée par l’Etat français (via TSDI) pour financer les pertes futures de la SLN, et rapportée à l’EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus).

Néanmoins, à l’avenir, dans le cas où d’autres joint-ventures significatives retraitées dans l’EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d’Eramet dans la dette externe des joint-ventures (« dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l’EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l’endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash cost FOB du minerai de manganèse (nouvelle définition)

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut pas les coûts du transport maritime, les coûts de marketing et désormais les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash cost Ex-Works du carbonate de lithium

Le cash cost Ex-Works du carbonate de lithium produit par Eramine est défini comme l’ensemble de coûts de production et de structure qui couvrent toutes les étapes d’extraction et de raffinage nécessaires afin d’obtenir le produit final en sortie d’usine, et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash cost n’inclut ni les coûts du transport terrestre et du transport maritime, ni les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat argentin, ni les coûts de marketing.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 11 : Notes de bas de page

1 Définitions présentées dans le glossaire financier en Annexe 10

2 Cf. Glossaire financier en Annexe 10. Cash cost calculé hors coûts non contrôlables : coûts du transport maritime, coûts marketing, taxes et redevances minières

3 Sur la base d’un consensus de Taux €/USD à 1,20 pour 2026

4 Hors capex de la SLN, financés par l’État français

5 Facilité de crédit renouvelable

6 TF2 : Taux de fréquence des accidents du travail des employés d’Eramet, du personnel intérimaire et des sous-traitants (accidents mortels, accidents avec et sans arrêt), exprimé en nombre d’accidents par million d’heures travaillées

7 IRMA : Initiative for Responsible Mining Assurance

8 EGC et Eramet font partie du système d'évaluation IRMA qui regroupe 109 sociétés minières ayant enregistré 132 sites miniers, répartis dans 36 pays et couvrant 55 matériaux miniers différents.

9 ICMM : International Council on Mining & Metals

10 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2025 et les travaux de vérification des informations en matière de durabilité sont en cours. Le rapport de certification sera émis à l’issue du Conseil d’Administration du 19 mars 2026 qui arrêtera les projets de résolutions

11 Cf. Glossaire financier en Annexe 10

12 Dont - 1 % d’effet périmètre, suite à la fin, en septembre 2024, du contrat signé avec INEOS concernant la commercialisation de la fonte produite par Eramet Titanium & Iron (ETI), dans le cadre de la cession de la filiale norvégienne en septembre 2023

13 Repli des prix de vente du manganèse et des sables minéralisés, en partie compensé par des primes plus élevées du minerai de nickel en Indonésie

14 Hausse des volumes de lithium vendus en 2025 notamment, partiellement compensés par un effet mix moins favorable pour le minerai de nickel en Indonésie

15 Net de l’apport de l’Etat français pour les capex de la SLN (17 M€ en 2025 et en 2024) et de Tsingshan pour les capex de Centenario (88 M€ en 2024)

16 Le tableau de réconciliation du chiffre d’affaires et de l’EBITDA ajustés par activité avec le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajustés du Groupe est présenté en Annexe 5

17 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet sur la base des données de production World Steel Association

18 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix minerai de manganèse : CRU CIF Chine 44 % spot price ; indices de prix des alliages de manganèse : CRU Western Europe spot price

19 A février 2026

20 1,20 $/€ selon Bloomberg pour 2026 début février, vs. 1,13 $/€ en 2025

21 Sauf indication contraire, les données marché correspondent aux estimations Eramet

22 Nickel Pig Iron (« NPI »), fonte de nickel

23 High Pressure Acid Leach : lixiviation par acide à haute pression

24 Classe I : produit avec un contenu nickel supérieur ou égal à 99 % ; classe II : produit avec un contenu nickel inférieur à 99%

25 LME : London Metal Exchange ; SHFE : Shanghai Futures Exchange

26 Indice SMM NPI 8-12 %

27 Prix plancher mensuel FOB tel que défini par le gouvernement et indexé sur le prix du nickel au LME – cf. annexe 4

28 Pour un minerai à 35 % de taux d’humidité. Les prix indonésiens sont définis en fonction des conditions du marché domestique, mais avec un prix plancher mensuel basé sur le LME, conformément à une réglementation gouvernementale publiée en avril 2020

29 RKAB : « Rencana Kerja dan Anggaran Biaya » (permis d’exploitation annuel)

30 Aux usines présentes sur le parc industriel, autre que l’usine de NPI de la JV

31 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; Source Zircon premium (prix FOB) : analyse marché et Eramet ; Source Ilménite voie chlorure (prix FOB) : analyse marché et Eramet

32 Environ 90 % des débouchés des produits titanifères

33 Laitier de titane, ilménite, leucoxène, rutile et rutile synthétique

34 Heavy Mineral Concentrate

35 Sauf indication contraire, les données de prix correspondent à la moyenne des prix de marché, calculs et analyses Eramet ; indice de prix Lithium carbonate : SMM - battery-grade spot price Ex-Works Chine

36 Analyse Eramet sur la base d’un panel des principaux analystes sell-side et marché

37 Consensus des prévisions Bloomberg début février pour l’année 2026

Pièce jointe