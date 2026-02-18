Address Beach Resort Dubai presenta Suites con Jacuzzi Privado, diseñadas para momentos que valen la pena celebrar

Acceda al kit de prensa AQUÍ

Acceda a las imágenes AQUÍ

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Address Beach Resort Dubai presenta un nuevo capítulo en el estilo de vida frente al mar con el lanzamiento de sus Jacuzzi Pool Suites, incorporando exclusivos espacios exteriores privados y una experiencia elevada en uno de los destinos más icónicos de la ciudad.

Creadas para los huéspedes que desean prolongar la experiencia, ya sea para celebrar algo especial, escapar de la rutina o simplemente disfrutar de la tranquilidad junto al Golfo Arábigo, las nuevas Jacuzzi Pool Suites colocan la vida al aire libre en el corazón de la experiencia.

La Suite de Un Dormitorio con Piscina Jacuzzi y Vista al Mar con Balcón ofrece un refugio privado ideal para parejas o amigos que buscan desconectarse del ajetreo de la ciudad. Enmarcada por vistas panorámicas de Ain Dubai, Palm Jumeirah y el Golfo Arábigo, la suite se abre a un amplio balcón bajo el cielo abierto. Allí, una piscina privada estilo jacuzzi se convierte en el punto focal, perfecta para comenzar el día con calma o relajarse al atardecer mientras la ciudad se ilumina. En el interior, el área de estar se integra de manera fluida con el exterior, creando una experiencia íntima, relajada y sutilmente sofisticada.

Para familias o amigos que viajan juntos, la Suite de Dos Dormitorios con Piscina Jacuzzi y Vista al Mar con Balcón ofrece amplitud sin renunciar a la privacidad. Con dos dormitorios en suite conectados por una sala central, está diseñada para compartir momentos especiales, desde desayunos relajados en el interior hasta tardes soleadas en la terraza. La piscina privada estilo jacuzzi se convierte en el punto natural de encuentro, con vistas ininterrumpidas a Bluewaters Island y al Golfo Arábigo. Mientras la luz del día se convierte en la hora dorada, la terraza se transforma en el escenario perfecto para noches tranquilas frente al mar.

Además de sus nuevas suites, el resort alberga la piscina infinita exterior más alta del mundo, el spa más alto de Dubái y una cuidada selección de experiencias gastronómicas de estilo contemporáneo, ofreciendo un enfoque de lujo basado en vivencias, con un carácter seguro, urbano e inconfundiblemente Address.

Con la incorporación de las nuevas Jacuzzi Pool Suites, Address Beach Resort Dubai amplía su portafolio de alojamiento con espacios diseñados no solo para hospedarse, sino para vivir plenamente cada momento, desconectar y celebrar.

Meghan Lane

meghan@empyrecommunications.com

+971 58 595 8196