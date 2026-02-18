Address Beach Resort Dubai lance ses suites avec piscine jacuzzi privée, pensées pour des moments à célébrer

Accès au dossier de presse ICI

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Address Beach Resort Dubai ouvre un nouveau chapitre dans l’art de vivre en bord de mer avec le lancement de ses Jacuzzi Pool Suites (suites avec piscine jacuzzi), offrant un espace privé extérieur luxueux et raffiné dans l’un des lieux les plus emblématiques de la ville.

Conçues pour les hôtes souhaitant prolonger l’instant — qu’il s’agisse de célébrer une occasion particulière, de s’évader du quotidien ou simplement de savourer un moment de calme face au golfe Persique — ces nouvelles Jacuzzi Pool Suites (suites avec piscine jacuzzi) placent l’art de vivre en extérieur au cœur du séjour.

La One Bedroom Jacuzzi Pool Sea View Suite with Balcony (suite une chambre avec piscine jacuzzi, vue sur mer et balcon) offre un refuge privé idéal pour les couples ou les amis en quête d’une parenthèse loin de l’effervescence urbaine. Offrant une vue imprenable sur Ain Dubai, Palm Jumeirah et le golfe Persique, la suite s’ouvre sur un vaste balcon à ciel ouvert. Une piscine de type jacuzzi privative en constitue le point central, parfaite pour commencer la journée en douceur autour d’un café ou pour se détendre en soirée en admirant les lumières de la ville. À l’intérieur, l’espace de vie se prolonge naturellement vers l’extérieur, créant une atmosphère intime, apaisante et élégante.

Pour les familles ou les groupes d’amis, la Two Bedroom Jacuzzi Pool Sea View Suite with Balcony (suite deux chambres avec piscine jacuzzi, vue sur mer et balcon) offre un équilibre entre convivialité et intimité. Elle dispose de deux chambres avec salles de bains attenantes, organisées autour d’un espace de vie central propice aux moments partagés, des petits-déjeuners en toute décontraction en intérieur aux après-midis ensoleillés sur la terrasse. La piscine de type jacuzzi privative devient un lieu de rassemblement idéal, offrant une vue imprenable sur Bluewaters Island et le golfe Persique. Lorsque le jour laisse place au crépuscule, la terrasse se transforme en un cadre idyllique propice aux soirées paisibles avec vue sur la mer.

Outre ses nouvelles suites, le complexe abrite la plus haute piscine à débordement extérieure du monde, le spa le plus élevé de Dubaï ainsi qu’une sélection de concepts de restauration immersifs, illustrant une approche du luxe à la fois contemporaine, urbaine et résolument Address.

Avec l’introduction des Jacuzzi Pool Suites (suites avec piscine jacuzzi), Address Beach Resort Dubai enrichit son portefeuille d’hébergements avec des espaces conçus non seulement pour séjourner, mais aussi pour vivre pleinement le moment présent, se détendre et célébrer chaque instant.

