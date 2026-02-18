אתר הנופש אדרס ביץ' דובאי מציג סוויטות פרטיות עם ג'קוזי, שעוצבו לרגעים ששווה לחגוג

גישה לערכת העיתונות כאן

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- אתר הנופש אדרס ביץ' דובאי - Address Beach Resort Dubai - מציג פרק חדש בחיים על חוף הים עם השקת סוויטות הג'קוזי והבריכה שלו, המביאות פינוק חיצוני פרטי ומרחב מוגבה לאחד היעדים האייקוניים ביותר בעיר.

סוויטות הג'קוזי החדשות עם בריכת שחייה, שנוצרו עבור אורחים המעוניינים להתעכב קצת יותר זמן - בין אם הם חוגגים משהו מיוחד, בורחים מהיומיום או פשוט משתוקקים לשקט ליד המפרץ הערבי, מציבות את החיים הפרטיים בחיק הטבע בלב החוויה.

סוויטת חדר שינה אחד עם ג'קוזי, בריכת שחייה ונוף לים ומרפסת מציעה מקום מפלט פרטי לזוגות או חברים המעוניינים להירגע מהמולת העיר. הסוויטה, המוקפת בנופים מרהיבים של עין דובאי, פאלם ג'ומיירה והמפרץ הערבי, נפתחת אל מרפסת רחבת ידיים הניצבת מול שמיים פתוחים. כאן, בריכת טבילה פרטית בסגנון ג'קוזי הופכת למוקד העניין האידיאלי להתחלות רגועים של היום עם קפה ביד או ערבים של צלילה עם אורות העיר מתחילים לזהור. בפנים, חלל המגורים מתחבר בצורה חלקה לחוץ, ויוצרת שהייה שמרגישה נינוחה, אינטימית ורגועה.

עבור משפחות או חברים המטיילים יחד, סוויטת שני חדרי שינה עם ג'קוזי, בריכת שחייה ונוף לים ומרפסת מציעה מרחב להתחבר מבלי להתפשר על פרטיות. הסוויטה, הכוללת שני חדרי שינה עם חדרי רחצה צמודים המקושרים לאזור מגורים מרכזי, עוצבה לרגעים משותפים, החל מארוחות בוקר רגועות בתוך הבית ועד אחר צהריים שטופי שמש הפרושים על המרפסת. בריכת השחייה הפרטית בסגנון ג'קוזי הופכת לנקודת מפגש טבעית, ממוסגרת בנופים ללא הפרעה של האי בלווטרס והמפרץ הערבי שמעבר. כאשר אור היום עובר לשעת הזהב, המרפסת הופכת לתפאורה מושלמת לערבים נינוחים עם נוף לים.

מעבר לסוויטות החדשות שהוצגו, אתר הנופש כולל את בריכת האינסוף החיצונית הגבוהה בעולם, את הספא הגבוה ביותר בדובאי ואוסף מאוזן של חוויות קולינריות המונעות על ידי סגנון חיים, המספקות גישה מונחית חוויה למותרות שהיא בטוחה בעצמה, אורבנית וברורה מובהקת.

עם השקת סוויטות הבריכה החדשות עם ג'קוזי, Address Beach Resort Dubai משפר עוד יותר את תיק האירוח שלו עם חללים שנועדו לא רק לשהות בפנים אלא גם לחוות, להירגע ולחגוג באמת כל רגע.

