Address Beach Resort Dubai Memperkenalkan Suite dengan Kolam Renang Jakuzi Pribadi yang Didesain untuk Berbagai Momen yang Layak Dirayakan

DUBAI, Uni Emirat Arab, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Address Beach Resort Dubai memperkenalkan babak baru dalam hunian tepi pantai dengan peluncuran Suite dengan Kolam Renang Jakuzi yang dimilikinya. Suite ini menghadirkan kemewahan ruang outdoor pribadi dan ruang eksklusif di salah satu destinasi paling ikonik di kota tersebut.

Dirancang untuk para tamu yang ingin sedikit berlama-lama - entah itu merayakan hal spesial, sejenak melepaskan diri dari rutinitas, atau sekadar menginginkan ketenangan di tepi Teluk Arab, Suite dengan Kolam Renang Jakuzi baru menempatkan hunian outdoor pribadi sebagai inti dari keseluruhan pengalaman menginap.

Suite Satu Kamar Tidur dengan Kolam Renang Jakuzi, Pemandangan Laut, dan Balkon menawarkan tempat liburan pribadi bagi pasangan atau sahabat yang ingin sejenak melepaskan diri dari hiruk-pikuk kota. Dikelilingi panorama luas Ain Dubai, Palm Jumeirah, serta Teluk Arab, suite ini menghadap ke balkon yang luas dengan latar langit terbentang lepas. Di sini, kolam renang pribadi bergaya Jakuzi menjadi pusat perhatian, sempurna untuk memulai hari dengan santai sambil menikmati secangkir kopi atau menghabiskan malam dengan berendam saat lampu-lampu kota mulai bersinar. Di bagian dalam, ruang hunian menyatu secara harmonis dengan area luar, menghadirkan pengalaman menginap yang terasa tenang, hangat, dan berkelas dengan sentuhan elegan yang tidak mencolok.

Bagi keluarga atau sahabat yang bepergian bersama, Suite Dua Kamar Tidur dengan Kolam Renang Jakuzi, Pemandangan Laut, dan Balkon menghadirkan ruang untuk tetap terhubung satu sama lain tanpa mengorbankan privasi. Menghadirkan dua kamar tidur dengan kamar mandi dalam yang terhubung melalui ruang keluarga di bagian tengah, suite ini dirancang untuk menghadirkan momen kebersamaan, mulai sarapan santai di dalam ruangan hingga sore yang cerah bersantai di teras. Kolam renang pribadi bergaya Jakuzi menjadi tempat berkumpul yang alami, dengan latar pemandangan lepas langsung ke arah Bluewaters Island serta hamparan Teluk Arab yang membentang di kejauhan. Saat cahaya siang perlahan meredup menuju senja keemasan, teras pun berubah menjadi ruang yang sempurna untuk menikmati malam santai yang dinikmati secara perlahan, dengan hamparan laut sebagai pemandangan utamanya.

Selain suite-suite terbaru yang diperkenalkan, Address Beach Resort Dubai juga menjadi rumah bagi kolam renang infinity outdoor tertinggi di dunia, spa tertinggi di Dubai, serta pilihan pengalaman bersantap berkonsep gaya hidup yang dikurasi secara khusus. Semua ini menghadirkan pendekatan kemewahan yang berfokus pada pengalaman yaitu percaya diri, bernuansa urban, dan dengan karakter khas Address yang tak tertandingi.

Dengan diperkenalkannya Suite dengan Kolam Renang Jakuzi yang baru, Address Beach Resort Dubai semakin memperkaya portofolio akomodasinya melalui ruang-ruang yang dirancang untuk tidak sekadar menjadi hunian, melainkan benar-benar dirasakan, dinikmati, dan menjadi tempat merayakan setiap momen.

Meghan Lane

meghan@empyrecommunications.com

+971 58 595 8196