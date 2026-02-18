アドレス・ビーチ・リゾート・ドバイ、記念すべきひとときのために設計された空間である専用ジャグジープール・スイートを発表

プレスキットは こちら からアクセス可能

アラブ首長国連邦ドバイ発, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- アドレス・ビーチ・リゾート・ドバイ (Address Beach Resort Dubai) は、ジャグジープール・スイートの導入により、ビーチフロントの生活に新たな章を開き、市内で最も象徴的なデスティネーションの一つに、屋外でのプライベートな贅沢と格調高い空間をもたらす。

特別なお祝い、日常逃避、単にアラビア湾のほとりで静寂を求めている場合など、どのようなシーンでも、もう少し長く滞在したいゲストのために作られた新しいジャグジープール・スイートは、屋外でのプライベートライフをその体験の中心に据えている。

バルコニー付きワンベッドルーム・ジャグジープール・シービュースイート (One Bedroom Jacuzzi Pool Sea View Suite with Balcony) は、都会の喧騒から離れてくつろぎを求めるカップルや友人同士のプライベートな隠れ家である。 アイン・ドバイ (Ain Dubai)、パーム・ジュメイラ (Palm Jumeirah)、アラビア湾の雄大な景色に囲まれたこのスイートは、開放的な空を背景にした、広いバルコニーへの扉を開く。 ここでは専用のジャグジー型プランジプールが中心となっており、コーヒーを片手にゆっくりと一日を始めたり、街の灯りが輝き始める夕暮れ時にジャグジーに浸かりながら過ごしたりするのにも理想的である。 室内では、リビングスペースが屋外とシームレスにつながり、リラックスした雰囲気で親密感のある、静かに格上げされた滞在を実現する。

家族や友人同士での旅行に最適な「バルコニー付きツーベッドルーム・ジャグジープール・シービュースイート (Two Bedroom Jacuzzi Pool Sea View Suite with Balcony)」は、プライバシーを大切にしながらも、交流のための空間を提供する。 リビングエリアを中央に構え、専用バスルーム付きベッドルームを2室備えたこのスイートは、屋内でくつろぎながら朝食を楽しんだり、テラスで日光浴をしながら過ごしたりする午後まで、共有のひとときを想定して設計されている。 ジャグジースタイルの専用プールでは、ブルーウォーターズ島とその向こうに広がるアラビア湾を見渡すことができ、自然な集いの場となる。 日が沈み黄金の時間帯になると、テラスは海を見渡すゆったりとした夕べに最適な空間へと変わる。

新たに導入されたスイートに加え、同リゾートには世界で一番高い場所にある屋外インフィニティプール、ドバイで一番高い場所にあるスパ、そしてライフスタイルを重視した厳選されたダイニング体験が揃っており、都会的で、紛れもなくアドレスらしい、体験重視の気兼ねないラグジュアリーを提供する。

ジャグジープール・スイートの新規導入により、アドレス・ビーチ・リゾート・ドバイは宿泊施設ポートフォリオをさらに強化し、単に宿泊するだけの空間ではなく、あらゆる瞬間を真に体験し、くつろぎ、祝うための空間を提供している。

