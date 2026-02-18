Address Beach Resort Dubai, 기념할 가치 있는 순간을 위한 프라이빗 자쿠지 풀 스위트 공개

보도자료 키트는 여기에서 확인할 수 있다

이미지 자료는 여기에서 확인할 수 있다

아랍에미리트공화국 두바이, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Address Beach Resort Dubai introduces a new chapter in beachfront living with the Address Beach Resort Dubai가 자쿠지 풀 스위트(Jacuzzi Pool Suites)를 새롭게 선보이며, 두바이에서 가장 상징적인 해변 목적지 중 하나에서 프라이빗한 야외 휴식과 한층 여유로운 공간을 제공하는 새로운 해변 라이프스타일을 제시했다.

특별한 순간을 기념하거나 일상에서 벗어나 휴식을 취하고 싶거나, 또는 단순히 아라비아만의 고요함을 즐기고 싶은 고객을 위해 설계된 이번 자쿠지 풀 스위트는 프라이빗한 야외 공간을 경험의 중심에 두고 있다.

발코니를 갖춘 ‘원 베드룸 자쿠지 풀 씨뷰 스위트(One Bedroom Jacuzzi Pool Sea View Suite with Balcony)’는 도시의 분주함에서 벗어나고 싶은 커플이나 친구들에게 프라이빗한 휴식처를 제공한다. 아인 두바이(Ain Dubai), 팜 주메이라(Palm Jumeirah), 아라비아만을 한눈에 담을 수 있는 탁 트인 전망을 배경으로, 스위트는 넓은 발코니로 이어진다. 이곳에는 프라이빗 자쿠지 스타일의 플런지 풀이 마련돼 있어, 커피와 함께 여유로운 아침을 시작하거나 도시의 야경이 빛나기 시작하는 저녁에 몸을 담그며 휴식을 즐기기에 이상적이다. 실내 공간 또한 야외와 자연스럽게 연결돼, 편안하고 친밀하면서도 한층 품격 있는 숙박 경험을 제공한다.

가족이나 친구와 함께 여행하는 고객을 위해, 발코니를 갖춘 ‘투 베드룸 자쿠지 풀 씨뷰 스위트(Two Bedroom Jacuzzi Pool Sea View Suite with Balcony)’는 프라이버시를 유지하면서도 함께 시간을 보낼 수 있는 넉넉한 공간을 제공한다. 중앙 거실을 중심으로 두 개의 전용 욕실이 딸린 침실이 배치되어 있어, 실내에서 여유로운 아침 식사를 즐기거나 햇살이 비치는 테라스에서 휴식을 취하는 등 함께하는 순간을 위한 공간으로 설계됐다. 프라이빗 자쿠지 스타일의 풀은 자연스러운 모임의 중심이 되며, 블루워터스 아일랜드(Bluewaters Island)와 아라비아만을 잇는 탁 트인 전망을 제공한다. 낮이 황금빛 노을로 바뀌는 시간에는 테라스가 바다를 내려다보며 여유로운 저녁 시간을 보내기에 이상적인 공간으로 변한다.

새롭게 도입된 스위트 외에도, 이 리조트에는 세계에서 가장 높은 야외 인피니티 풀과 두바이에서 가장 높은 스파, 그리고 라이프스타일 중심의 엄선된 다이닝 공간이 마련되어 있다. 이는 자신감 있고 도시적인 감각을 갖춘, Address만의 차별화된 경험 중심 럭셔리를 제공한다.

이번 자쿠지 풀 스위트 도입을 통해 Address Beach Resort Dubai는 단순한 숙박을 넘어, 진정으로 경험하고 휴식하며 모든 순간을 기념할 수 있도록 설계된 공간으로 숙박 포트폴리오를 더욱 강화했다.

Meghan Lane

meghan@empyrecommunications.com

+971 58 595 8196

본 보도자료와 관련한 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다. http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c544cc49-c4a0-48fe-be27-239a2c9585f4