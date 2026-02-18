Address Beach Resort Dubai Memperkenalkan Suite Kolam Jakuzi Peribadi, Direka untuk Momen yang Wajar Diraikan

Akses kepada Kit Media DI SINI

DUBAI, United Arab Emirates, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Address Beach Resort Dubai membuka lembaran baharu dalam gaya hidup persisiran pantai dengan pelancaran Suite Kolam Jakuzi, menawarkan kemewahan luaran peribadi serta ruang yang dipertingkatkan di salah satu destinasi paling ikonik di bandar ini.

Dicipta untuk tetamu yang ingin menikmati penginapan lebih lama — sama ada untuk meraikan detik istimewa, melarikan diri daripada rutin harian, atau sekadar mencari ketenangan di pesisir Teluk Arab — Suite Kolam Jakuzi baharu ini memberikan pengalaman gaya hidup luaran peribadi sebagai teras utama pengalaman menginap.

Suite Kolam Jakuzi Satu Bilik Tidur dengan Pemandangan Laut dan Balkoni menawarkan ruang percutian peribadi untuk pasangan atau rakan-rakan yang ingin berehat daripada kesibukan kota. Dikelilingi pemandangan luas Ain Dubai, Palm Jumeirah dan Teluk Arab, suite ini menampilkan balkoni yang lapang dengan latar langit terbuka. Di sini, kolam rendam peribadi bergaya jakuzi menjadi tumpuan utama — sesuai untuk memulakan pagi dengan santai sambil menikmati secawan kopi, atau berendam pada waktu malam ketika cahaya kota mula menyinari. Di bahagian dalam, ruang tamu menyatu dengan sempurna bersama kawasan luar, mewujudkan pengalaman penginapan yang santai, intim, tenang serta berkelas.

Bagi keluarga atau rakan yang mengembara bersama, Suite Kolam Jakuzi Dua Bilik Tidur dengan Pemandangan Laut dan Balkoni menawarkan ruang untuk berhubung tanpa menjejaskan privasi. Menampilkan dua bilik tidur dengan bilik mandi en-suite yang berpusat pada ruang tamu utama, suite ini direka untuk detik kebersamaan — daripada sarapan santai di dalam hingga petang bermandikan cahaya matahari di teres. Kolam renang peribadi ala jakuzi itu menjadi titik pertemuan semula jadi, dikelilingi oleh pemandangan tanpa halangan menghadap Bluewaters Island dan Laut Arab di kejauhan. Menjelang senja, teres menawarkan suasana ideal untuk bersantai sambil menikmati pemandangan laut.

Selain pengenalan suite baharu, resort ini turut menampilkan kolam infiniti luar yang tertinggi di dunia, spa tertinggi di Dubai serta koleksi pengalaman gastronomi dan gaya hidup yang dikurasi dengan teliti, mencerminkan pendekatan kemewahan berasaskan pengalaman yang yakin, urban dan menjadi identiti tersendiri jenama Address.

Dengan pengenalan Suite Kolam Jakuzi baharu, Address Beach Resort Dubai terus memperkukuh portfolio penginapannya melalui ruang yang direka bukan sekadar untuk didiami, tetapi untuk benar-benar menikmati pengalaman, berehat dan meraikan setiap detik.

