Address Beach Resort Dubai Lança Suítes Privativas com Jacuzzi, para Momentos Inesquecíveis

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Address Beach Resort Dubai inicia um novo capítulo na vida à beira-mar com o lançamento das suas Suítes com Jacuzzi, oferecendo satisfação e espaço ao ar livre de alto nível em um dos destinos mais emblemáticos da cidade.

Criadas para hóspedes que desejam ficar um pouco mais - seja comemorando algo especial, escapando do cotidiano ou simplesmente em busca de tranquilidade no Golfo Pérsico, as novas Suítes com Jacuzzi colocam a vida privada ao ar livre no centro da experiência.

A Suíte de Um Quarto com Jacuzzi e Varanda com Vista para o Mar oferece um retiro privativo para casais ou amigos que desejam se desligar da agitação da cidade. Cercada pelas vistas deslumbrantes de Ain Dubai, Palm Jumeirah e do Golfo Pérsico, a suíte tem uma ampla varanda a céu aberto. Uma jacuzzi privativa ‘e o ponto focal ideal para um início relaxado do dia com café na mão ou para noites imersas diante das luzes da cidade que começam a brilhar. No interior, o espaço de estar conecta-se perfeitamente ao ar livre, criando uma estada relaxada, acolhedora e tranquila de alto nível.

Para famílias ou amigos que viajam juntos, a Suíte de Dois Quartos com Jacuzzi e Varanda com Vista para o Mar é espaço para conexão com privacidade. Com dois quartos privativos tendo como centro por uma área de estar central, a suíte foi criada para momentos em conjunto, como café da manhã relaxante e tardes iluminadas pelo sol na varanda. A Jacuzzi Privativa é o ponto de encontro natural, cercada pela vista da Ilha Bluewaters e do Golfo Pérsico. Ao fim do dia, a varanda se transforma no cenário perfeito para noites tranquilas com vista para o mar.

Além das suas novas suítes, o resort tem a piscina infinita ao ar livre mais alta do mundo, o spa mais alto de Dubai, experiências gastronômicas voltadas para o estilo de vida, oferecendo uma abordagem de luxo focada em uma experiência confiante, urbana e inconfundível no Address.

Com o lançamento das novas Suítes com Jacuzzi, o Address Beach Resort Dubai aprimora ainda mais seu portfólio de acomodações com espaços projetados para estadas, mas para realmente experimentar, relaxar e celebrar todos os momentos.

Meghan Lane

meghan@empyrecommunications.com

+971 58 595 8196