โรงแรม Address Beach Resort Dubai เปิดตัวห้องสวีทพร้อมสระจากุซซี่ส่วนตัว ที่ออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง

เข้าถึงชุดข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน ที่นี่
เข้าถึงรูปภาพ ที่นี่
ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- โรงแรม Address Beach Resort Dubai นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตริมชายหาดรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดตัวห้องสวีทพร้อมสระจากุซซี่ส่วนตัว ที่มอบความสุขสบายกลางแจ้งและพื้นที่เหนือระดับ ณ หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นที่สุดของเมือง
ห้องสวีทพร้อมสระจากุซซี่และสระว่ายน้ำส่วนตัวแห่งใหม่นี้ สร้างขึ้นเพื่อแขกที่ต้องการพักผ่อนนานขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ การหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน หรือเพียงแค่ปรารถนาความสงบเงียบริมอ่าวอาหรับ โดยเน้นการใช้ชีวิตกลางแจ้งส่วนตัวใจกลางประสบการณ์การเข้าพัก
ห้องสวีทหนึ่งห้องนอนพร้อมอ่างจากุซซี่ สระว่ายน้ำ และวิวทะเล พร้อมระเบียง มอบความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่รักหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมือง ห้องสวีทนี้ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์อันงดงามของ Ain Dubai, Palm Jumeirah และอ่าวอาหรับ และเปิดออกสู่ระเบียงกว้างขวางที่มองเห็นท้องฟ้าโล่ง ที่นี่ สระน้ำส่วนตัวสไตล์จากุซซี่กลายเป็นจุดศูนย์กลาง เหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความผ่อนคลายพร้อมจิบกาแฟ หรือใช้เวลาช่วงเย็นแช่น้ำขณะที่แสงไฟในเมืองเริ่มส่องสว่าง ภายในตัวบ้าน พื้นที่ใช้สอยเชื่อมต่อกับภายนอกอย่างราบรื่น และสร้างบรรยากาศการพักผ่อนที่ผ่อนคลาย เป็นส่วนตัว และเงียบสงบอย่างมีระดับ
สำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่เดินทางด้วยกัน ห้องสวีทสองห้องนอนพร้อมอ่างจากุซซี่ สระว่ายน้ำ และวิวทะเล พร้อมระเบียง จะมอบพื้นที่ให้พวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันโดยไม่เสียความเป็นส่วนตัว ห้องสวีทนี้มีห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวสองห้อง โดยมีพื้นที่นั่งเล่นส่วนกลางเป็นจุดเชื่อมต่อ และออกแบบมาเพื่อช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกัน ตั้งแต่การทานอาหารเช้าอย่างผ่อนคลายภายในบ้าน ไปจนถึงช่วงบ่ายที่แสงแดดส่องถึงและได้พักผ่อนบนระเบียง สระว่ายน้ำส่วนตัวสไตล์จากุซซี่กลายเป็นจุดนัดพบที่ลงตัว โดยมีทัศนียภาพอันงดงามของเกาะบลูวอเตอร์และอ่าวอาหรับเป็นฉากหลัง เมื่อแสงแดดค่อยๆ เปลี่ยนเป็นแสงสีทอง ระเบียงแห่งนี้จะเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนยามเย็นอย่างไม่เร่งรีบ พร้อมวิวทะเล
นอกเหนือจากห้องสวีทที่เพิ่งเปิดตัวใหม่แล้ว รีสอร์ทแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ำอินฟินิตี้กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก สปาที่สูงที่สุดในดูไบ และร้านอาหารที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ มอบประสบการณ์สุดหรูที่มั่นใจ ทันสมัย และเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมแอดเดรสอย่างแท้จริง
ด้วยการเปิดตัวห้องสวีทพร้อมอ่างจากุซซี่และสระว่ายน้ำส่วนตัวใหม่ล่าสุด โรงแรม Address Beach Resort Dubai จึงยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พักให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น ด้วยพื้นที่ที่ออกแบบมาไม่เพียงแค่สำหรับการเข้าพัก แต่ยังเพื่อการสัมผัสประสบการณ์ ผ่อนคลาย และเฉลิมฉลองทุกช่วงเวลาอย่างแท้จริง
Meghan Lane
meghan@empyrecommunications.com
+971 58 595 8196
ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c544cc49-c4a0-48fe-be27-239a2c9585f4