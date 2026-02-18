迪拜 Address Beach Resort 推出私人按摩池套房，专为欢庆时刻而生

点击 此处 下载新闻资料包

点击 此处 下载图片素材

阿联酋迪拜, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 迪拜 Address Beach Resort 隆重推出按摩池套房，开启海滨生活美好新篇，私享户外空间与奢华格调完美交融，令这座城市最具标志性的目的地之一更添魅力。

酒店全新推出的按摩池套房将私享户外生活置于体验核心，无论是庆祝特别时刻、逃离日常喧嚣，抑或只是想在阿拉伯湾畔寻觅一方静谧，皆为放慢脚步、纵享悠长假期的理想之选。

独卧带阳台按摩池海景套房是与爱侣或好友逃离都市喧嚣、享受私密时光的理想居所。套房以迪拜之眼、朱拉美棕榈岛和阿拉伯湾的壮丽景致为幕，通向开阔阳台，与无垠天际浑然相接。阳台上，私人按摩式浸泡池成为当仁不让的视觉焦点，是手捧咖啡开启慵懒晨间，或于华灯初上时享受泡浴之乐的绝佳之选。室内起居空间与室外美景无缝衔接，营造出轻松惬意、私密温馨、低调奢华的入住体验。

双卧带阳台按摩池海景套房在注重私密性的同时，为相聚共欢打造宽裕空间，非常适合携家人或好友出游的住客。套房设有两间带独立卫浴的卧室，以中央起居区相连，从在室内悠闲享用早餐，到午后踏上露台舒适沐浴阳光，皆不负与挚爱亲朋共度的美好时光。私人按摩式浸泡池自然成为欢聚的不二之选，蓝水岛及远处阿拉伯湾的壮丽美景一览无余。当夕阳西下，金色余晖洒落，露台顷刻化身俯瞰迷人海景、尽享傍晚悠然时光的理想去处。

除了新近推出的套房外，该度假酒店还坐拥全球最高的室外无边际泳池、迪拜最高的水疗中心，并提供一系列匠心独运、以生活方式为导向的餐饮体验——秉持体验至上的奢华理念，彰显自信都市格调，诠释独树一帜的 Address 风范。

通过推出全新按摩池套房，迪拜 Address Beach Resort 进一步丰富了旅客的住宿选择。这里不仅是落脚休憩之所，更是深度体验生活、尽情放松身心、享受当下每一刻的绝佳胜地。

Meghan Lane

meghan@empyrecommunications.com

+971 58 595 8196