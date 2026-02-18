杜拜 Address Beach Resort 全新推出私人按摩池套房，為值得慶賀的時刻而設

按此 存取新聞資料包

阿聯酋杜拜, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 杜拜 Address Beach Resort 全新按摩池套房矚目登場，為海濱度假體驗寫下新篇章，於市內最具標誌特色的度假勝地呈獻私人戶外奢華空間。

全新按摩池套房專為嚮往悠然生活的旅客而設，適合慶祝難忘時刻、暫別日常繁囂，乃至純粹嚮往阿拉伯海灣的靜謐氣氛，讓私人戶外空間成為住宿體驗的靈魂核心。

一房按摩池海景露台套房，讓情侶或朋友遠離都市喧囂，享受私密時光。套房坐擁杜拜之眼、朱美拉棕櫚島及阿拉伯海灣的遼闊景色，露台寬敞開揚，天際線盡展眼前。私人按摩式泳池成為露台焦點，清晨可手捧咖啡，悠閒展開新一天；黃昏時分則可一邊浸浴，一邊欣賞城市燈光逐漸亮起。室內空間與戶外露台無縫相連，整體氣氛舒適愜意，私密之餘更見韻味。

兩房按摩池海景露台套房，是親友同遊的理想之選，空間寬敞，既能共聚天倫，亦不失私人角落。兩間套房式睡房環繞中央起居區而設，巧妙空間佈局讓共享時光更臻美滿。於室內慢享早餐，午後在露台沐浴暖陽，每刻相聚都倍覺溫馨。私人按摩式泳池成為眾人聚集的中心，眼前是藍水島及阿拉伯海灣的遼闊全景，一覽無遺。夕陽西斜，為天地鍍上金黃，露台便成為黃昏時分俯瞰海景、慢享時光的完美之地。

除全新套房外，度假村更坐擁全球最高的戶外無邊際泳池、杜拜最高的水療中心，以及一系列以生活品味為靈感的餐飲體驗，處處呈現以體驗為先的奢華哲學，自信從容，瀰漫都市韻味，盡顯 Address 的不朽印記。

杜拜 Address Beach Resort 全新按摩池套房登場，為其住宿選擇增添矚目亮點。這些空間不僅是住宿之處，更是讓您真正體驗、放鬆身心、慶祝每個難忘時刻的場所。

Meghan Lane

meghan@empyrecommunications.com

+971 58 595 8196