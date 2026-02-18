Après plusieurs années de travail, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James et la Croix-Rouge canadienne célèbrent l’aboutissement du projet Nâtimâchâukimikw – Unité de santé mobile à Chisasibi

Les soins de santé mobiles se rapprochent des communautés nordiques isolées à l’occasion d’un exercice hivernal

CHISASIBI, Québec, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (le Conseil), en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, a organisé un premier exercice conjoint afin de mettre à l’essai de nouveaux équipements adaptés à l’hiver et de renforcer les capacités du personnel dans le cadre du projet Nâtimâchâukimikw – Unité de santé mobile à Chisasibi, où l’initiative a vu le jour.

Ce projet d’unité de santé mobile existe en grande partie grâce à la précieuse contribution des Nations cries de Chisasibi et de Waswanipi, représentées lors des activités respectivement par la chef Daisy House et l’équipe de Sécurité publique.

Dans un contexte où le Conseil accorde la priorité à l’accès aux soins de santé primaires, l’unité de santé mobile agira comme un complément aux services de soins d’urgence existants. Elle contribuera ainsi à renforcer la préparation organisationnelle et à soutenir la continuité des services lors de situations d’urgence.

Cet important exercice a marqué l’aboutissement d’un partenariat innovant de plusieurs années entre les organisations, dirigé par les communautés autochtones et reposant sur la mise en commun de connaissances, l’adoption des pratiques exemplaires et la définition des priorités par les communautés.

Faits saillants de l’exercice

Expérience pratique : Les participants et participantes ont mis à l’essai le nouvel équipement hivernal de l’unité de santé mobile dans des conditions extrêmes et isolées, acquérant ainsi des compétences pratiques pour de futurs déploiements.

Les participants et participantes ont mis à l’essai le nouvel équipement hivernal de l’unité de santé mobile dans des conditions extrêmes et isolées, acquérant ainsi des compétences pratiques pour de futurs déploiements. Renforcement des capacités : En préparation à de véritables interventions sanitaires d’urgences en contexte de froid extrême, la Croix-Rouge canadienne et le Conseil responsable de l’unité de santé mobile ont appris à mieux adapter les infrastructures, l’équipement et les installations cliniques aux rigueurs de l’hiver.

En préparation à de véritables interventions sanitaires d’urgences en contexte de froid extrême, la Croix-Rouge canadienne et le Conseil responsable de l’unité de santé mobile ont appris à mieux adapter les infrastructures, l’équipement et les installations cliniques aux rigueurs de l’hiver. Intégration culturelle : L’exercice a proposé une suerie, un souper traditionnel et d’autres pratiques cries, afin que cette rencontre, comme tous les autres aspects de ce projet, soit ancrée dans les valeurs, les connaissances et les perspectives cries.



Principaux objectifs du partenariat concernant l’unité de santé mobile

Renforcer l’état de préparation et la capacité d’intervention des communautés nordiques et isolées, en intégrant les connaissances et les priorités locales.

Veiller à ce que les normes opérationnelles soient complémentaires et échanger les pratiques exemplaires avec les instances dirigeantes autochtones, ainsi qu’avec les partenaires communautaires, provinciaux et fédéraux, afin d’améliorer la préparation aux situations d’urgence et aux événements météorologiques extrêmes.

Promouvoir l’autonomie en matière de santé dans le nord du Québec grâce à des services cliniques modulaires, à la prestation de soins de santé communautaires et à un travail de préparation logistique.



Conçue pour offrir des services de santé essentiels aux communautés isolées d’Eeyou Istchee lors de situations d’urgence, y compris celles survenant en contexte météorologique extrême, l’unité de santé mobile est la première du genre à être déployée dans le nord du Canada et représente un engagement commun en faveur de l’innovation, de la collaboration culturelle et de la prestation de soins de santé locaux.

CITATIONS

« Aujourd’hui, en prenant part à cet exercice conjoint, nous réaffirmons notre engagement à favoriser la collaboration entre le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, la Croix-Rouge canadienne et nos partenaires communautaires. En travaillant ensemble, nous améliorons non seulement notre capacité à relever les défis en matière de santé, mais nous veillons aussi à ce que nos perspectives culturelles uniques se reflètent dans nos solutions de soins. Ensemble, nous construirons un avenir plus sain pour nos communautés. »

— Chef Daisy House, Nation crie de Chisasibi

« Je suis fier de voir que les années de travail acharné consacrées au projet Nâtimâchâukimikw – Unité de santé mobile ont abouti à cette étape importante d’exercice pour mettre à l’essai nos nouvelles tentes arctiques. Le partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et le soutien des Nations cries de Chisasibi et de Waswanipi nous ont permis de renforcer notre capacité à fonctionner de manière autonome et à nous déployer partout sur notre territoire, en cas de besoin. »

— Jason Coonishish, directeur des mesures d’urgence et de la planification en cas de catastrophe, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James

« Cette formation montre toutes les possibilités d’une approche collaborative en matière de préparation aux situations d’urgence dans les communautés. En collaboration avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, nous avons soutenu la création d’une unité de santé mobile dirigée localement, ancrée dans la culture et conçue pour répondre aux réalités des communautés nordiques et éloignées, en particulier en temps de crise. »

— Conrad Sauvé, président et chef de la direction, Croix-Rouge canadienne

« Grâce à cet exercice conjoint à Chisasibi, la Croix-Rouge canadienne est fière de renforcer la préparation en matière de soins d’urgence, de concert avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James. Cette collaboration nous permet de vérifier l’efficacité de l’équipement et des installations cliniques en contexte hivernal et dans un environnement contrôlé par et pour les communautés autochtones, contribuant ainsi à offrir des services de santé résilients advenant une réelle situation d’urgence dans des communautés éloignées, tant au Canada qu’à l’international. »

— Dr Ayham Alomari, directeur principal, Santé en urgence, Croix-Rouge canadienne

À PROPOS DU CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE JAMES

Le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (le Conseil) exploite un Centre communautaire Miyupimaatisiiun dans chacune des neuf communautés d’Eeyou Istchee. Ces centres offrent des services en médecine générale, en soins à domicile, en dentisterie, en services sociaux et en services paramédicaux. Le Conseil exploite également l’hôpital régional de Chisasibi, trois foyers de groupe pour jeunes à risque, un service régional de santé publique et une unité de planification des programmes, les bureaux de liaison Wiichihiituwin à Chibougamau, Val-d’Or et Montréal, et un bureau de recrutement à Montréal. Le siège social est situé à Chisasibi.

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

