La Croix-Rouge canadienne vient en aide aux personnes éprouvées par la tragédie de Tumbler Ridge

OTTAWA, Ontario, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne sollicite des dons supplémentaires dans le cadre du Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge afin de pouvoir continuer à offrir du soutien aux personnes directement touchées par la tragédie au cours des semaines et des mois à venir. Grâce au soutien du gouvernement de la Colombie-Britannique, qui assumera tous les frais administratifs associés à cette collecte de fonds, la totalité des sommes amassées servira à répondre aux besoins immédiats et émergents des personnes et des familles ainsi qu’à favoriser le rétablissement et à renforcer la résilience de la communauté.

Une équipe de la Croix-Rouge canadienne est à Tumbler Ridge et travaille en coordination avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le District de Tumbler Ridge afin d’offrir du soutien aux personnes et aux familles éprouvées par la tragédie et de cerner leurs besoins particuliers dans le cadre de rencontres confidentielles. L’appui offert par la Croix-Rouge canadienne à ces personnes peut comprendre :

Une aide financière aux familles des personnes blessées ou décédées

De l’assistance pour se prévaloir des ressources et de l’information disponibles

Des références vers des ressources pertinentes dans la communauté

Du soutien psychosocial et un soutien au bien-être

Les personnes touchées par cet événement tragique peuvent consulter les services offerts par la Croix-Rouge canadienne en consultant la page www.croixrouge.ca/tumblerridge.

Les personnes qui souhaitent montrer leur solidarité peuvent faire un don au Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge de la Croix-Rouge canadienne en ligne à la page croixrouge.ca, en composant le 1 800 418-1111 ou en textant FORT au 45678. Si vous souhaitez organiser une collecte de fonds, veuillez remplir le formulaire à l’adresse www.croixrouge.ca/financementcommunautaire.

À ce jour, plus de 670 000 $ ont été amassés au profit du Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge afin de venir en aide aux personnes touchées par ces événements inimaginables.

CITATION :

« Nous savons d’expérience que les personnes directement touchées par la tragédie de Tumbler Ridge auront besoin de beaucoup de soutien. C’est pourquoi la Croix-Rouge canadienne est présente dans la communauté pour répondre aux besoins immédiats et s’engage à continuer à épauler les personnes et les familles éprouvées au cours des semaines et des mois à venir afin de les aider à se relever de cette tragédie. »

— Pat Quealey, vice-président, Colombie-Britannique et Yukon, Croix-Rouge canadienne.

POUR EN SAVOIR PLUS

Fonds de soutien : Tragédie de Tumbler Ridge de la Croix-Rouge canadienne : croixrouge.ca

Activités de financement au profit de la Croix-Rouge : https://www.croixrouge.ca/facons-de-donner/activites-de-financement-au-profit-de-la-croix-rouge

Se relever à la suite d’une crise : https://www.croixrouge.ca/se-relever-a-la-suite-d-une-crise

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

@croixrougecanada.bsky.social | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Ligne de relations avec les médias en français et au Québec 1 888 418-9111

Ligne de relations avec les médias en anglais : 1 877 599-9602