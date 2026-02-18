La Société canadienne des relations publiques annonce 25 membres nouvellement agréés

TORONTO, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne des relations publiques (SCRP) a décerné le titre Agréé en relations publiques (ARP) à 25 de ses membres après qu’ils eurent réussi le programme d’agrément 2025 de la Société.

La SCRP nationale félicite les membres suivants qui ont mérité le titre Agréé en relations publiques (ARP) : ·

Kylie A. Adams, ARP, MSCRP, Société locale d’Edmonton Lesley A. Dickson, ARP, MSCRP, Société locale de l’Atlantique Erin Brandt Filliter, M.A., ARP, MSCRP, Société locale de l’Atlantique Tracey Burkhardt, ARP, MSCRP, Conseil de l’Atlantique Sarah Bustard, ARP, MSCRP, Société locale de l’Atlantique Pascale Cyr, M.A., ARP, MSCRP, SQPRP et Société locale de Vancouver Pamela Daoust, CM, ARP, MSCRP, Société locale de l’île de Vancouver Kevin Floether, MCM, CM, ARP, MSCRP, Société locale de Hamilton Danielle Friest, MCM, ARP, MSCRP, Société locale de Hamilton Stephanie Harnett, ARP, MSCRP, Société locale de Toronto Alesha Hayes, ARP, MSCRP, Société locale de l’île de Vancouver Becky Hayton, MAPC, ARP, MSCRP, Société locale de Vancouver Melanie Heemeryck, M.A., ARP, MSCRP, Société locale de Calgary Olivia Hung, MCM, ARP, MSCRP, Société locale de Vancouver Onyinye Ijeoma Oyedele, BSc, MCM, ARP, MSCRP, Société locale de Hamilton Cameron James Orr, ARP, MSCRP, Société locale de Northern Lights Christie Jensen, BMgt, ARP, MSCRP, Société locale de Calgary Neil Kirkland Henderson, ARP, MSCRP, Société locale de Vancouver Kelsey MacDonald, ARP, MSCRP, Société locale d’Ottawa-Gatineau Jay Makwana, ARP, MSCRP, Société locale du Manitoba Kelly Noseworthy, ARP, MSCRP, Société locale de Hamilton Sandrine Perion, PRP, ARP, MSCRP, Société locale d’Ottawa-Gatineau Priscilla Popp, ARP, MSCRP, Société locale d’Edmonton Andrea Tavchar, Ph.D., ARP, MSCRP, Société locale de Toronto Lucas Warren, ARP, MSCRP, Société locale d’Edmonton



« Les candidats et candidates 2025 ayant réussi à obtenir le titre ARP seront félicités pour avoir complété un des programmes d’agrément professionnel en relations publiques jugé par les pairs les plus complets et les plus rigoureux dans le monde à l’heure actuelle, déclare Tom Ormsby, ARP, FSCRP, MSCRP, président du Conseil national d’agrément, Ces nouveaux membres agréés se joignent à un groupe distingué qui se démarque dans notre domaine professionnel par leurs connaissances, leur expertise et leur fort engagement envers l’éthique qui profitent à leurs organisations de même qu’à l’ensemble de la profession des relations publiques. »

« Je remercie sincèrement les membres du Conseil national d’agrément ainsi que les nombreux bénévoles agréés de partout au pays qui ont consacré des centaines d’heures de leur temps personnel afin que le programme ARP 2025 soit un succès », ajoute M. Ormsby.

« Toutes mes félicitations à nos candidats à l’agrément. Ce fut un plaisir que de travailler avec la cohorte de cette année, déclare Dr Alex Sévigny, ARP, FCPRP, MSCRP examinateur en chef national de l’agrément ARP. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers notre équipe nationale composée du personnel de la SCRP et des évaluateurs bénévoles de partout au Canada. L’agrément ARP est un titre impressionnant qui met à l’épreuve les capacités des candidats à traiter de façon éthique les défis des entreprises des secteurs public, privé et à but non-lucratif. La SCRP a fait évoluer le programme ARP afin de faire face aux défis imminents et aux possibilités offertes aux communicateurs, tel que l’intelligence artificielle. Le titre ARP est la véritable mesure des professionnels de la communication moderne. Je le recommande à tous les communicateurs des quatre coins du pays. »

« Au nom du Conseil national de la SCRP, je tiens à féliciter les nouveaux titulaires de l’ARP! J’adresse également nos plus sincères remerciements à Tom Ormsby, ARP, FCPRP, MSCRP pour son leadership exceptionnel à titre de président du Conseil d’accréditation. Tom a guidé le programme d’ARP avec intégrité, rigueur et engagement. Nous sommes tout aussi heureux d’accueillir le Dr Alex Sévigny, Ph. D., ARP, FCPRP, MSCRP, à titre de nouveau président du Conseil, à la suite de son apport marquant comme examinateur en chef. Je souhaite également souligner l’entrée en fonction de Peter Ryan, Ph. D., ARP, MSCRP, à titre d’examinateur en chef, ainsi que celle d’Alyssa Lai, ARP, MSCRP, qui assume désormais un rôle bénévole national à titre d’instructrice principale du programme d’ARP », déclare Jane Antoniak, ARP, MCM, MSCRP, présidente du Conseil national de la SCRP.

« Cette évolution du leadership représente bien plus qu’une transition. Elle témoigne du renouvellement continu du programme d’ARP. Alors que notre profession continue d’élever les attentes, d’intégrer de nouvelles technologies et de répondre à des normes accrues de reddition de comptes, la SCRP renforce et modernise activement le parcours d’accréditation afin de mieux soutenir les praticiens à toutes les étapes de leur carrière. L’ARP demeure la norme d’excellence au Canada, et cette structure renouvelée nous positionne pour promouvoir l’excellence, le mentorat et un perfectionnement professionnel tourné vers l’avenir pour les années à venir. »

À propos de l’agrément ARP

Accordé pour la première fois en 1969 à titre de mesure de compétence et de réalisations professionnelles dans le domaine des relations publiques, le titre ARP est maintenant un symbole internationalement reconnu d’excellence professionnelle en relations publiques. Afin d’obtenir ce titre, les candidats doivent se soumettre à un rigoureux processus d’évaluation d’une durée d’un an, où sont jugées leurs compétences, leur expérience et leur pensée stratégique nécessaires à la pratique des relations publiques au plus haut niveau. Ils doivent également démontrer leur compréhension approfondie de la pratique éthique des relations publiques et se conformer au Code de conduite professionnelle de la SCRP.

Les membres nouvellement agréés ARP de cette année seront formellement reconnus par leurs pairs dans le cadre de ÉLEVER 2026, la Conférence nationale de la SCRP qui se tiendra à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick, du 24 au 26 mai 2026.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association professionnelle à but non-lucratif consacrée à la pratique, la gestion et l’enseignement des relations publiques et des communications. Avec ses 13 Sociétés membres, la mission de la SCRP consiste à développer une communauté nationale des relations publiques et de la gestion des communications par l’entremise du développement professionnel et de l’agrément, la collaboration avec les chefs de file, l’engagement envers l’éthique et un Code de conduite professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

