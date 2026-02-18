Coventry kündigt nächste Phase der Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte auf der SFVegas an

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, nimmt an der SFVegas® 2026 teil, um sich mit führenden Vertretern der strukturierten Finanzwirtschaft auszutauschen, während der institutionelle Markt für langlebigkeitsgebundene Asset-Backed Securities weiter wächst.

Über seine LILY-Plattform strukturiert Coventry langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zu Investment-Grade Asset-Backed Securities, die sich durch nachhaltige Sicherheiten, vorhersehbare Cashflows und eine weitgehende Unabhängigkeit von traditionellen Finanzmärkten auszeichnen. Seit April 2025 hat das LILY-Programm im Rahmen von drei Verbriefungen Asset-Backed Notes im Wert von 750 Millionen US-Dollar abgeschlossen und damit eine wiederholbare, programmatische Emissionsplattform für institutionelle Anleger geschaffen.

Die Präsenz von Coventry auf der SFVegas® spiegelt die kontinuierliche Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte als eigenständiges Segment innerhalb des Marktes für strukturierte Kredite wider. Das Unternehmen vereint skalierte Lebensversicherungsgeschäfte, versicherungsmathematische Analysen und eine institutionelle Verbriefungsinfrastruktur zur Unterstützung der laufenden Expansion von LILY.

„Die durch Lebensversicherungen besicherte Anlageklasse tritt in eine neue Phase der institutionellen Reife ein“, so Reid Buerger, CEO von Coventry. „Mit LILY haben wir eine programmatische Verbriefungsplattform geschaffen, die auf diszipliniertem Underwriting, versicherungsmathematischer Präzision und einer konsistenten Umsetzung auf den Kapitalmärkten basiert. Unser Ziel ist der Aufbau einer dauerhaften Infrastruktur, die nachhaltige Emissionen und eine langfristige Marktentwicklung unterstützt. SFVegas® bietet ein wichtiges Forum für den Austausch mit führenden Akteuren im Bereich strukturierter Finanzierungen, da langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte zunehmend zu einem festen Bestandteil institutioneller Portfolios werden.“

Mit der weiter steigenden Nachfrage institutioneller Anleger nach differenzierten, unkorrelierten Vermögenswerten wird Coventry mit Kapitalgebern, Ratingagenturen und Vertriebspartnern zusammenkommen, um die weitere Expansion der LILY-Plattform und die allgemeine Entwicklung langlebigkeitsgebundener ABS-Produkte zu diskutieren.

Konferenzteilnehmer, die mehr über LILY und die umfassenderen Kapitalmarktinitiativen von Coventry erfahren möchten, werden gebeten, sich während der SFVegas® an das Coventry-Team zu wenden oder weitere Informationen unter https://www.coventry.com/LILY anzufordern.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren. Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.