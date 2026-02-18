Coventry señala la próxima fase del desarrollo de ABS vinculados a la longevidad en SFVegas

FORT WASHINGTON, Pensilvania, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, líder y creador del mercado secundario de seguros de vida y pionero en la clase de activos respaldados por seguros de vida, participará en SFVegas® 2026 para interactuar con líderes de finanzas estructuradas, a medida que el mercado institucional de valores respaldados por activos vinculados a la longevidad continúa madurando.

A través de su plataforma LILY, Coventry estructura activos vinculados a la longevidad en valores respaldados por activos (ABS) con calificación de inversión, diseñados para ofrecer colateral duradero y flujos de efectivo predecibles, generalmente no correlacionados con los mercados tradicionales. Desde abril de 2025, el programa LILY ha completado $750 millones en notas respaldadas por activos a través de tres titulizaciones, estableciendo una plataforma de emisión programática y repetible, diseñada para escala institucional.

La presencia de Coventry en SFVegas® refleja el desarrollo continuo de los ABS vinculados a la longevidad como un segmento diferenciado dentro del crédito estructurado. La firma integra la originación de pólizas de seguros de vida a escala, análisis actuarial y una infraestructura de titulización de nivel institucional para respaldar la expansión continua de LILY.

"La clase de activos respaldados por seguros de vida está entrando en una nueva fase de madurez institucional," afirmó Reid Buerger, director ejecutivo de Coventry. "A través de LILY, hemos establecido una plataforma de titulización programática basada en una suscripción disciplinada, rigor actuarial y ejecución consistente en los mercados de capital. Nuestro objetivo es establecer una infraestructura duradera que respalde emisiones sostenidas y el desarrollo del mercado a largo plazo. SFVegas® proporciona un foro clave para interactuar con líderes de finanzas estructuradas a medida que los activos vinculados a la longevidad se convierten en un componente cada vez más consolidado de las carteras institucionales".

A medida que la demanda institucional de activos diferenciados y no correlacionados continúa creciendo, Coventry se reunirá con proveedores de capital, agencias de calificación y socios de distribución para discutir la expansión continua de la plataforma LILY y la evolución general de los ABS vinculados a la longevidad.

Los asistentes a la conferencia interesados en conocer más sobre LILY y las iniciativas de mercados de capital de Coventry pueden conectarse con el equipo de Coventry durante SFVegas® o solicitar información adicional en https://www.coventry.com/LILY .

Acerca de Coventry

Coventry es el líder y creador del mercado secundario de seguros de vida y pionero en la clase de activos respaldados por seguros de vida, operando una plataforma integrada en cuatro verticales complementarias: el mercado secundario de seguros de vida, préstamos vinculados a la longevidad, distribución de seguros de vida y anualidades, y tecnología aplicada al sector asegurador. A través de estos negocios, Coventry amplía las opciones financieras para los titulares de pólizas, ofrece soluciones de capital respaldadas por pólizas de seguro de vida y otros activos vinculados a la longevidad, y facilita el acceso a productos de protección y jubilación, aplicando tecnología para mejorar la fijación de precios, la gestión de riesgos y la eficiencia operativa en todo el ecosistema de seguros de vida. Guiada por un compromiso histórico con los derechos del consumidor y la integridad del mercado, Coventry aprovecha su posición de liderazgo para elevar los estándares de la industria, ampliar la elección del consumidor y desarrollar de manera responsable soluciones de inversión institucionales respaldadas por seguros de vida. A lo largo de su trayectoria, Coventry ha adquirido más de 23.000 pólizas de seguro de vida, completado más de 50.000 millones de dólares en transacciones vinculadas a la longevidad, entregado más de 6.000 millones de dólares a titulares de pólizas, y originado más de 1.000 millones de dólares en préstamos vinculados a seguros de vida. Para más información acerca de Coventry, visite Coventry.com.