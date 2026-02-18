קובנטרי מאותתת על השלב הבא של פיתוח ABS מקושר לאריכות ימים ב-SFVegas

פורט וושינגטון, פנסילבניה, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

קובנטרי (Coventry), המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים וחלוצה בתחום נכסי הביטוח המגובים בביטוח חיים, תשתתף ב-SFVegas® 2026 כדי לשתף פעולה עם מובילי מימון מובנה, בתקופה בה שוק ניירות הערך המוסדי מגובי נכסים בעלי אריכות ימים ממשיך להתבגר.

באמצעות פלטפורמת LILY שלה, Coventry משתמשת בנכסים מקושרי אריכות ימים לבניית ניירות ערך מגובי נכסים בדירוג השקעה, שנועדו להדגיש בטחונות עמידים ותזרימי מזומנים צפויים מראש שבדרך כלל אינם מקושרים לשווקים מסורתיים. מאז אפריל 2025, תוכנית LILY השלימה 750 מיליון דולר באגרות חוב מגובי נכסים בשלוש עסקאות ניירות ערך, ובכך הקימה פלטפורמת הנפקה פרוגרמטית חוזרת, המיועדת לרמת הגודל של מוסדות.

נוכחותה של Coventry ב-SFVegas® משקפת את הפיתוח המתמשך של ABS הקשור לאריכות ימים כפלח נפרד בתוך האשראי המובנה. החברה משלבת ייזום מדיניות פוליסות ביטוח חיים בקנה מידה גדול, ניתוחים אקטואריים ותשתית ניירות ערך ברמה מוסדית כדי לתמוך בהתרחבות המתמשכת של LILY.

"קטגוריית הנכסים המגובה בביטוח חיים נכנסת לשלב חדש של בגרות מוסדית", אמר ריד בוירגר (Reid Buerger), מנכ"ל Coventry. "באמצעות LILY, הקמנו פלטפורמת ניירות ערך פרוגרמטית המבוססת על חיתום ממושמע, קפדנות אקטוארית וביצוע עקבי של שוקי הון. מטרתנו היא להקים תשתית עמידה התומכת בהנפקות ברות קיימא ופיתוח שוק לטווח ארוך. SFVegas® מספקת פורום חשוב ליצירת קשר עם מובילי מימון מובנים, כאשר נכסים הקשורים לאריכות ימים הופכים למרכיב מבוסס יותר ויותר בתיקי השקעות מוסדיים".

בעת שהביקוש המוסדי לנכסים מובחנים ולא מתואמים ממשיך לגדול, Coventry תיפגש עם ספקיות הון, סוכנויות דירוג ושותפות הפצה כדי לדון בהתרחבות המתמשכת של פלטפורמת LILY ובהתפתחות הרחבה יותר של ABS הקשורים לאריכות ימים.

משתתפי הכנס המעוניינים ללמוד עוד על יוזמות שוקי ההון הרחבות של LILY וקובנטרי מוזמנים להתחבר לצוות קובנטרי במהלך SFVegas® או על ידי בקשת מידע נוסף ב-https://www.coventry.com/LILY.

אודות Coventry

Coventry היא המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים וחלוצה בקטגוריית הנכסים הנתמכת על ידי ביטוח חיים, המפעילה פלטפורמה משולבת בארבעה תחומים משלימים: שוק משני לביטוח חיים, הלוואות לאריכות ימים, ביטוח חיים והפצת קצבאות, וטכנולוגיית ביטוח. באמצעות עסקים אלו, קובנטרי מרחיבה את האפשרויות הפיננסיות לבעלי פוליסות, מספקת פתרונות הון המגובים בפוליסות ביטוח חיים ונכסים נוספים הקשורים לאריכות ימים, מרחיבה את הגישה למוצרי הגנה ופרישה, ומיישמת טכנולוגיה לשיפור התמחור, ניהול הסיכונים ויעילות תפעולית ברחבי מערכת ביטוח החיים. בהנחיית מחויבות ארוכת שנים לזכויות צרכן ולשלמות השוק, קובנטרי מנצלת את מעמדה המוביל להעלאת סטנדרטים בתעשייה, להרחיב את בחירת הצרכנים ולפתח באחריות פתרונות השקעה מוסדיים המגובים בביטוח חיים. במהלך ההיסטוריה שלה, קובנטרי רכשה יותר מ-23,000 פוליסות ביטוח חיים, השלימה יותר מ-50 מיליארד דולר בעסקאות הקשורות לאריכות ימים, סיפקה יותר מ-6 מיליארד דולר לבעלי פוליסות, והוציאה יותר ממיליארד דולר בהלוואות הקשורות לביטוח חיים. למידע נוסף על קובנטרי, בקרו בכתובת Coventry.com.

למידע נוסף - מדיה

Jonny Shiver

Vice President, Marketing

jshiver@coventry.com

(215) 836-8300