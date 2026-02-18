Coventry Mengumumkan Fase Berikutnya dalam Pengembangan ABS Terkait dengan Risiko Umur Panjang di SFVegas

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, pemimpin sekaligus pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa serta pelopor kelas aset beragun asuransi jiwa, akan menghadiri SFVegas® 2026 untuk berinteraksi dengan para pemimpin pembiayaan terstruktur. Kehadiran tersebut dilakukan seiring dengan terus matangnya pasar institusional untuk sekuritas beragun aset yang terkait dengan risiko umur panjang.

Melalui platform LILY, Coventry menyusun aset yang terkait dengan risiko umur panjang menjadi sekuritas beragun aset dengan peringkat layak investasi. Sekuritas tersebut dirancang untuk menekankan jaminan yang berkelanjutan serta arus kas yang dapat diprediksi, yang pada umumnya tidak berkorelasi dengan pasar tradisional. Sejak April 2025, program LILY telah menyelesaikan penerbitan surat utang beragun aset senilai 750 juta dolar AS melalui tiga sekuritisasi. Hal ini membentuk platform penerbitan yang berulang dan terprogram, yang dirancang untuk skala institusional.

Kehadiran Coventry di SFVegas® mencerminkan berlanjutnya pengembangan ABS yang terkait dengan risiko umur panjang sebagai segmen tersendiri dalam kredit terstruktur. Perusahaan tersebut memadukan pembentukan polis asuransi jiwa berskala besar, analitik aktuaria, serta infrastruktur sekuritisasi berstandar institusional untuk mendukung ekspansi berkelanjutan LILY.

“Kelas aset beragun asuransi jiwa kini memasuki fase baru kematangan institusional,” ujar Reid Buerger, CEO Coventry. “Melalui LILY, kami telah membangun platform sekuritisasi yang terprogram dan berlandaskan pada penilaian yang ketat, ketelitian aktuaria, serta eksekusi pasar modal yang konsisten. Tujuan kami adalah untuk membangun infrastruktur kokoh yang mendukung penerbitan berkelanjutan dan pengembangan pasar jangka panjang. SFVegas® menyediakan forum penting untuk berinteraksi dengan para pemimpin pembiayaan terstruktur seiring dengan semakin mapannya aset yang terkait dengan risiko umur panjang sebagai komponen dalam portofolio institusional.”

Seiring dengan terus meningkatnya permintaan institusional terhadap aset yang terdiferensiasi dan tidak berkorelasi, Coventry akan bertemu dengan para penyedia modal, lembaga pemeringkat, serta mitra distribusi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas ekspansi lanjutan platform LILY serta perkembangan lebih luas dari ABS yang terkait dengan risiko umur panjang.

Peserta konferensi yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang LILY dan inisiatif pasar modal Coventry secara lebih luas dianjurkan untuk menghubungi tim Coventry selama acara SFVegas® atau dengan meminta informasi tambahan di https://www.coventry.com/LILY .

Tentang Coventry

Coventry merupakan pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa serta pelopor kelas aset beragun asuransi jiwa. Perusahaan ini mengoperasikan platform terintegrasi yang mencakup empat kategori yang saling melengkapi, yaitu pasar sekunder asuransi jiwa, pembiayaan berbasis umur panjang, distribusi asuransi jiwa dan anuitas, serta teknologi asuransi. Melalui berbagai lini usahanya tersebut, Coventry memperluas pilihan finansial bagi pemegang polis, menyediakan solusi permodalan beragun polis asuransi jiwa dan aset lainnya yang terkait dengan risiko umur panjang, memperluas akses ke produk perlindungan dan pensiun, serta menerapkan teknologi untuk meningkatkan kualitas penetapan harga, manajemen risiko, dan efisiensi operasional di seluruh ekosistem asuransi jiwa. Dengan berlandaskan komitmen jangka panjang terhadap hak konsumen dan integritas pasar, Coventry memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin untuk meningkatkan standar industri, memperluas pilihan bagi konsumen, serta mengembangkan solusi investasi beragun asuransi jiwa berstandar institusional secara bertanggung jawab. Sepanjang berdirinya, Coventry telah mengakuisisi lebih dari 23.000 polis asuransi jiwa, menyelesaikan transaksi terkait risiko umur panjang dengan nilai lebih dari $50 miliar, menyalurkan lebih dari $6 miliar kepada pemegang polis, serta menerbitkan lebih dari $1 miliar dalam bentuk pinjaman yang terkait asuransi jiwa. Untuk mempelajari informasi selengkapnya tentang Coventry, kunjungi situs Coventry.com.