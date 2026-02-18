コヴェントリー、SFベガスで長寿連動型ABS開発の次段階を示す

ペンシルベニア州フォート・ワシントン発, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生命保険二次市場のリーダーであり創設者、また生命保険担保型資産クラスの先駆者であるコヴェントリー (Coventry) は、長寿連動型資産担保証券の機関投資家市場が成熟を続ける中で、ストラクチャードファイナンスのリーダーたちと交流するためにSFベガス2026 (SFVegas® 2026) に参加する。

コヴェントリーは、リリー (LILY) プラットフォームを通じて長寿連動型資産を投資グレードの資産担保証券に組成しており、この証券は、長期的な担保、予測可能なキャッシュフロー、そして従来型市場とほぼ無相関の特性を重視するために設計されている。 2025年4月以来、リリー・プログラムは3件の証券化で総額7億5,000万ドル (約1,148億円) の資産担保証券を発行済みであり、機関投資家規模向けに設計された、再現性のあるプログラマティック発行プラットフォームが確立された。

コヴェントリーがSFベガス (SFVegas®) に参加することは、ストラクチャードクレジット市場において、長寿連動型ABSが独自のセグメントとして発展を続けていることを示している。 同社は、大規模な生命保険契約の組成、アクチュアリー分析、機関投資家向け証券化インフラを統合し、リリーの継続的な拡大を支援している。

コヴェントリーのCEOであるリード・ビュルガー (Reid Buerger) は、次のように述べている。「生命保険担保資産クラスは、機関投資家向け成熟度の新たな段階に入っています。 リリーを通じて、私どもは規律ある引受、厳格なアクチュアリー分析、一貫した資本市場での実行を基盤とする、プログラマティックな証券化プラットフォームを確立しました。 当社の目的は、持続的な発行と長期的な市場発展を支える堅牢なインフラを確立することです。 SFベガス (SFVegas®) は、長寿連動型資産がますます機関投資家ポートフォリオの確立された構成要素となってきている中、ストラクチャードファイナンスのリーダーたちと交流する重要な場を提供します。」

差別化されていて相関性の低い資産に対する機関投資家の需要が拡大し続ける中、コヴェントリーは資本提供者、格付け機関、販売パートナーと会合を行い、リリー・プラットフォームの拡大継続と長寿連動ABSの広範な進化について話し合う予定である。

リリーおよびコヴェントリーの資本市場における幅広い取り組みについて詳しく知りたい会議参加者は、SFベガス (SFVegas®) 開催中にコヴェントリーのチームと連絡を取るか、または https://www.coventry.com/LILY で追加情報を請求するよう推奨する。

コヴェントリーについて

コヴェントリーは、生命保険二次市場のリーダーかつパイオニア的企業、また生命保険担保資産クラスの先駆者であり、生命保険二次市場、長寿融資、生命保険・年金販売、保険テクノロジーといった、4つの補完的分野を統合したプラットフォームを運営している。 同社は、これらの事業を通じて保険契約者に対する金融選択肢を拡大し、生命保険契約やその他の長寿連動型資産を担保とした資本ソリューションを提供するとともに、保護・年金商品へのアクセスを広げ、生命保険エコシステム全体における価格設定、リスク管理、業務効率を技術により向上させている。 同社は、消費者権利と市場健全性への長年の取り組みに基づき、そのリーダーシップを活用して業界基準を引き上げ、消費者の選択肢を拡大し、機関投資家向けの高品質な生命保険担保型投資ソリューションを責任を持って開発している。 コヴェントリーは創業以来、23,000件以上の生命保険契約を取得し、500億ドル (約7兆6,536億円) 以上の長寿連動型取引を完了させ、保険契約者に60億ドル (約9,184億円) 以上を支払い、10億ドル (約1,531億円) 以上の生命保険連動型融資を組成してきた。 コヴェントリーについての詳細は、Coventry.comを参照されたい。