Coventry, SFVegas에서 장수 연계 자산유동화증권(ABS) 발전의 다음 단계 제시

펜실베이니아주 포트워싱턴, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 생명보험 2차 시장의 선도적 창시자이자 생명보험 연계 자산군의 개척자인 Coventry는 장수 위험 연계 자산유동화증권(ABS)의 기관 투자 시장이 계속 성숙해짐에 따라, 구조화 금융 분야의 주요 리더들과 교류하기 위해 SFVegas® 2026에 참석할 예정이다.

Coventry는 자사의 LILY 플랫폼을 통해 장수 위험 연계 자산을 투자등급 자산유동화증권으로 구조화하고 있으며, 이는 견고한 담보와 전통적인 시장과의 상관관계가 낮은 예측 가능한 현금 흐름을 강조하도록 설계되어 있다. 2025년 April 이후 LILY 프로그램은 세 차례의 증권화를 통해 총 7억5,000만 달러 규모의 자산유동화 채권을 발행했으며, 기관 투자자 규모에 맞춘 반복 가능하고 체계적인 발행 플랫폼을 구축했다.

SFVegas®에서의 Coventry의 참여는 장수 위험 연계 ABS가 구조화 신용 시장 내에서 독립적인 투자 부문으로 지속적으로 발전하고 있음을 보여준다. 이 회사는 LILY 플랫폼의 지속적인 확장을 지원하기 위해 대규모 생명보험 증권화 원천 확보, 계리 분석 역량, 그리고 기관급 증권화 인프라를 결합하고 있다.

Coventry의 CEO Reid Buerger는 “생명보험 연계 자산군은 이제 기관 투자자 중심의 성숙 단계로 진입하고 있다. LILY를 통해 우리는 엄격한 인수 기준, 계리적 엄밀성, 그리고 일관된 자본시장 실행을 기반으로 하는 체계적인 증권화 플랫폼을 구축했다. 우리의 목표는 지속적인 발행과 장기적인 시장 발전을 뒷받침하는 견고한 인프라를 확립하는 것이다. 장수 위험 연계 자산이 기관 포트폴리오에서 점점 확고한 구성 요소로 자리 잡아감에 따라, SFVegas®는 구조화 금융 분야의 리더들과 교류할 수 있는 중요한 장을 제공하게 되었다.”고 밝혔다.

차별화되고 전통 시장과 상관관계가 낮은 자산에 대한 기관 투자 수요가 계속 증가함에 따라, Coventry는 LILY 플랫폼의 지속적인 확장과 장수 위험 연계 ABS 시장의 전반적인 발전 방향을 논의하기 위해 자본 제공자, 신용평가사, 그리고 유통 파트너들과 만날 예정이다.

LILY 및 Coventry의 광범위한 자본시장 이니셔티브에 대해 더 알고 싶은 컨퍼런스 참가자들은 SFVegas® 기간 동안 Coventry 팀과 직접 만나거나 https://www.coventry.com/LILY 에서 추가 정보를 요청할 수 있다.

Coventry 소개

Coventry는 생명보험 2차 시장의 창시자이자 선도 기업이며, 생명보험 기반 자산군을 개척한 기업으로서, 다음 네 가지 상호 보완적인 사업 영역, 즉 생명보험 2차 시장, 장수 리스크 기반 대출(longevity lending), 생명보험 및 연금 유통, 그리고 보험 기술(insurtech)을 아우르는 통합 플랫폼을 운영하고 있다. 이러한 사업을 통해 Coventry는 보험 계약자들에게 더 폭넓은 금융 선택지를 제공하고, 생명보험 증권 및 기타 장수 연계 자산을 기반으로 한 자본 솔루션을 제공하며, 보호 및 은퇴 관련 상품에 대한 접근성을 확대하고, 기술을 활용해 생명보험 생태계 전반의 가격 책정, 리스크 관리, 운영 효율성을 강화하고 있다. 소비자 권리 보호와 시장 건전성에 대한 오랜 헌신을 바탕으로, Coventry는 업계 선도적 위치를 활용해 산업 표준을 높이고, 소비자 선택권을 확대하며, 기관 투자자 수준의 생명보험 기반 투자 솔루션을 책임감 있게 개발하고 있다. 설립 이후 Coventry는 23,000건 이상의 생명보험 계약을 인수했으며, 500억 달러 이상의 장수 연계 거래를 완료했고, 보험 계약자들에게 60억 달러 이상을 지급했으며, 10억 달러 이상의 생명보험 연계 대출을 실행했다. 자세한 정보는 Coventry.com에서 확인할 수 있다.