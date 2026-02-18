Coventry Menandakan Fasa Seterusnya Dalam Pembangunan ABS Berkaitan Jangka Hayat di SFVegas

FORT WASHINGTON, Pa., Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, peneraju dan pencipta pasaran sekunder insurans hayat serta perintis kelas aset yang disokong insurans hayat, akan menghadiri SFVegas® 2026 untuk berinteraksi dengan pemimpin kewangan berstruktur, ketika pasaran institusi bagi sekuriti bersandarkan aset berkaitan jangka hayat semakin berkembang.

Melalui platform LILY, Coventry menstrukturkan aset berkaitan jangka hayat ke dalam sekuriti bersandarkan aset bertaraf pelaburan. Sekuriti ini direka untuk menekankan cagaran berkualiti, aliran tunai yang boleh diramal yang lazimnya tidak berkorelasi dengan pasaran tradisional. Sejak April 2025, program LILY telah menyelesaikan penerbitan bersandarkan aset bernilai USD 750 juta merentasi tiga pensindiketan, sekali gus mewujudkan platform terbitan berulang dan berprogram yang direka untuk skala institusi.

Kehadiran Coventry di SFVegas® mencerminkan perkembangan berterusan ABS berkaitan jangka hayat sebagai segmen tersendiri dalam kredit berstruktur. Firma ini menggabungkan penghasilan polisi insurans hayat berskala besar, analitik aktuari serta infrastruktur pensindiketan bertaraf institusi untuk menyokong pengembangan berterusan LILY.

“Kelas aset yang disokong insurans hayat sedang memasuki fasa baharu kematangan institusi,” kata Reid Buerger, Ketua Pegawai Eksekutif Coventry. Melalui LILY, kami telah membangunkan platform sekuritisasi berprogram yang berasaskan penilaian risiko yang berdisiplin, ketelitian aktuari serta pelaksanaan pasaran modal yang konsisten. Matlamat kami adalah untuk membangunkan infrastruktur yang kukuh dan mampan bagi menyokong penerbitan berterusan serta pembangunan pasaran jangka panjang. SFVegas® menyediakan platform penting untuk berinteraksi dengan pemimpin kewangan berstruktur ketika aset berkaitan jangka hayat semakin mantap sebagai komponen utama dalam portfolio institusi.”

Seiring dengan pertumbuhan permintaan institusi terhadap aset terbeza dan tidak berkorelasi, Coventry akan bertemu dengan penyedia modal, agensi penarafan dan rakan pengedaran untuk membincangkan pengembangan berterusan platform LILY serta evolusi lebih luas ABS berkaitan jangka hayat.

Peserta persidangan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai LILY dan inisiatif pasaran modal Coventry digalakkan menghubungi dengan pasukan Coventry semasa SFVegas® atau dengan meminta maklumat tambahan di https://www.coventry.com/LILY .

Perihal Coventry

Coventry ialah peneraju dan pencipta pasaran sekunder bagi insurans hayat serta perintis dalam kelas aset berasaskan insurans hayat. Syarikat ini mengendalikan platform bersepadu merentasi empat segmen perniagaan yang saling melengkapi: pasaran sekunder bagi insurans hayat, pinjaman berkaitan jangka hayat (longevity lending), pengedaran insurans hayat dan produk anuiti serta teknologi insurans. Melalui perniagaan ini, Coventry memperluas pilihan kewangan bagi pemilik polisi, menyediakan penyelesaian modal yang disokong oleh polisi insurans hayat dan aset lain yang berkaitan dengan jangka hayat, memperluas akses kepada produk perlindungan dan persaraan serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan penetapan harga, pengurusan risiko dan kecekapan operasi merentasi ekosistem insurans hayat. Berlandaskan komitmen jangka panjang terhadap hak pengguna dan integriti pasaran, Coventry memanfaatkan kedudukan kepemimpinannya untuk meningkatkan piawaian industri, memperluas pilihan pengguna serta membangunkan secara bertanggungjawab penyelesaian pelaburan berasaskan insurans hayat yang berkualiti institusi. Sepanjang sejarahnya, Coventry telah memperoleh lebih daripada 23,000 polisi insurans hayat, menyempurnakan transaksi berkaitan jangka hayat bernilai lebih daripada USD 50 bilion, menyalurkan lebih daripada USD 6 bilion kepada pemilik polisi, serta memulakan pinjaman berkaitan insurans hayat bernilai lebih daripada USD 1 bilion. Untuk maklumat lanjut mengenai Coventry, layari Coventry.com.