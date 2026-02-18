Coventry ส่งสัญญาณขั้นตอนต่อไปของการพัฒนา ABS ที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวของคน ที่งาน SFVegas

ฟอร์ต วอชิงตัน รัฐเพนซิลเวเนีย, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry ผู้นำและผู้สร้างตลาดรองสำหรับประกันชีวิตและผู้บุกเบิกกลุ่มสินทรัพย์ที่มีการสนับสนุนโดยประกันชีวิต จะเข้าร่วมงาน SFVegas® เพื่อมีส่วนร่วมกับผู้นำด้านการเงินเชิงโครงสร้าง เนื่องจากตลาดสถาบันสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวของคน กำลังเดินหน้าที่จะเติบโตเต็มที่
Coventry ดำเนินการผ่านโปรแกรม LILY เพื่อจัดโครงสร้างสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวของคนให้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับน่าลงทุน โดยออกแบบมาเพื่อเน้นหลักประกันที่คงทนและกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับตลาดแบบดั้งเดิม นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 โปรแกรม LILY ได้ดำเนินการออกตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผ่านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 3 ครั้ง ซึ่งได้สร้างแพลตฟอร์มการออกตราสารแบบเป็นระบบและทำซ้ำได้ที่ออกแบบมาเพื่อองค์กรขนาดใหญ่
การที่ Coventry เข้าร่วม SFVegas® สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ABS ที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวของคน ในฐานะกลุ่มเฉพาะภายในสินเชื่อที่มีโครงสร้าง บริษัทนี้ได้รวบรวมให้มีการริเริ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ปรับขนาด การวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย และโครงสร้างพื้นฐานด้านการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ระดับสถาบัน เพื่อสนับสนุนการขยายตัว LILY อย่างต่อเนื่อง
"กลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันด้วยประกันชีวิตกำลังเข้าสู่ขั้นใหม่ของวุฒิภาวะเชิงสถาบัน" Reid Buerger ประธานกรรมการบริหารของ Coventry กล่าว "เราได้ดำเนินการผ่าน LILY ในการสร้างแพลตฟอร์มการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แบบเป็นระบบ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการพิจารณารับประกันอย่างมีวินัย ความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์ประกันภัย และการดำเนินการที่สม่ำเสมอในตลาดทุน วัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนการออกตราสารอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาตลาดในระยะยาว SFVegas® จัดให้มีฟอรัมสำคัญเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้นำด้านการเงินเชิงโครงสร้าง เนื่องจากสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวของคนนั้น กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นในพอร์ตการลงทุนของสถาบัน"
เนื่องจากความต้องการจากสถาบันการเงินสำหรับสินทรัพย์ที่แตกต่างและไม่สัมพันธ์กัน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง Coventry จะประชุมกับผู้ให้ทุน หน่วยงานจัดอันดับ และพันธมิตรด้านการจัดจำหน่าย เพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายแพลตฟอร์ม LILY อย่างต่อเนื่องและวิวัฒนาการในวงกว้างของ ABS ที่เชื่อมโยงกับการมีอายุยืนยาวของคน
ผู้เข้าร่วมงานประชุมที่สนใจทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LILY และโครงการริเริ่มด้านตลาดทุนในวงกว้างของ Coventry สามารถติดต่อทีมงาน Coventry ได้ในระหว่างงาน SFVegas® หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.coventry.com/LILY
เกี่ยวกับ Coventry
Coventry เป็นผู้นำและผู้สร้างตลาดรองสำหรับประกันชีวิต และเป็นผู้บุกเบิกกลุ่มสินทรัพย์ที่ใช้ประกันชีวิตเป็นหลักค้ำประกัน โดยดำเนินงานบนแพลตฟอร์มแบบบูรณาการในแนวธุรกิจที่เสริมกัน ได้แก่ ตลาดรองสำหรับประกันชีวิต การให้สินเชื่อเพื่อผู้มีอายุยืนยาว การจัดจำหน่ายประกันชีวิตและเงินบำนาญ และเทคโนโลยีประกันภัย Coventry ขยายตัวเลือกทางการเงินให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ ให้บริการโซลูชันด้านเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแนวโน้มการมีอายุยืนยาวของคน ขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครองและการออมเพื่อการเกษียณ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการกำหนดราคา การจัดการความเสี่ยง และประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งระบบนิเวศของประกันชีวิต โดยดำเนินการผ่านธุรกิจเหล่านี้ Coventry ซึ่งมีแนวทางที่ยึดมั่นในสิทธิของผู้บริโภคและความโปร่งใสของตลาดมาอย่างยาวนาน ใช้ตำแหน่งผู้นำของตนเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม ขยายทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค และพัฒนาการลงทุนที่มีคุณภาพระดับสถาบันโดยมีกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นหลักประกันอย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดประวัติศาสตร์ของบริษัท Coventry ได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมากกว่า 23,000 ฉบับ ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอายุยืนมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ จ่ายเงินให้เจ้าของกรมธรรม์มากกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์ และปล่อยสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับประกันชีวิตมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Coventry โปรดเยี่ยมชม Coventry.com