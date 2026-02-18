Coventry 在 SFVegas 大会上宣布长寿相关资产支持证券的下一阶段发展计划

宾夕法尼亚州华盛顿堡, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 随着长寿相关资产支持证券 (ABS) 的机构市场持续走向成熟，人寿保险二级市场的领导者和开创者、人寿保险支持型资产类别的先驱企业 Coventry 将出席 SFVegas® 2026，与结构化金融领袖们进行深入交流。

通过其 LILY 平台，Coventry 将长寿挂钩资产构建为投资级的资产支持证券。该类证券旨在强化稳定抵押品与可预测现金流，且通常与传统市场表现不具相关性。 自 2025 年 4 月以来，LILY 计划已通过三笔证券化发行，完成了 7.5 亿美元的资产支持票据，确立了一个旨在满足机构规模需求、可重复且程序化的发行平台。

Coventry 出席 SFVegas®，反映了长寿相关 ABS 作为结构化信贷领域中一个独特细分市场的持续发展。 该公司整合了规模化的人寿保险保单获取、精算分析以及机构级证券化基础设施，以支持 LILY 的持续扩张。

Coventry 首席执行官 Reid Buerger 表示：“人寿保险支持资产类别正进入机构化成熟的新阶段。 通过 LILY，我们建立了一座程序化的证券化平台，该平台植根于严谨的承销、精算的精确性以及一以贯之的资本市场执行。 我们的目标是建立一个支持持续发行和长期市场发展的持久基础设施。 随着长寿相关资产日益成为机构投资组合中成熟的组成部分，SFVegas® 为我们与结构化金融领袖们的深入交流提供了一个重要论坛。”

随着机构对差异化、非相关性资产的需求持续增长，Coventry 将与资本提供方、评级机构和分销合作伙伴会面，共同探讨 LILY 平台的持续扩张以及长寿相关 ABS 的更广泛演进。

对 LILY 及 Coventry 更广泛的资本市场举措感兴趣的与会者，欢迎在 SFVegas® 期间与 Coventry 团队联系，或访问 https://www.coventry.com/LILY 索取更多信息。

关于 Coventry

Coventry 是人寿保险二级市场的领军者与开创者，同时也是人寿保险支持型资产类别的先驱企业，该公司运营的集成平台已实现对人寿保险二级市场、长寿贷款、人寿保险与年金分销以及保险科技这四大互补垂直领域的全方位覆盖。 通过这些业务，Coventry 为保单持有人拓展了金融选择，提供以人寿保险保单及其他长寿风险相关资产为支撑的资本解决方案，拓宽了保障型与退休产品的获取渠道，并运用科技手段提升人寿保险生态中的定价能力、风险管理水平及运营效率。 秉承对消费者权益与市场诚信的长期承诺，Coventry 凭借其行业领军地位，始终致力于提升行业标准、拓展消费者选择，并负责任地开发机构级人寿保险支持的投资解决方案。 在公司的发展历程中，Coventry 已承保逾 23,000 份人寿保险保单，完成超 500 亿美元的长寿风险相关交易，向保单持有人支付了超过 60 亿美元，并发起了超过 10 亿美元的人寿保险相关贷款。 如需了解更多有关 Coventry 的信息，欢迎访问 Coventry.com。