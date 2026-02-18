Coventry 於 SFVegas 大會上預示，長壽相關資產抵押證券將迎來發展新階段

賓夕凡尼亞州華盛頓堡, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構，以及人壽保險抵押資產類別的開拓先鋒，其將出席 SFVegas® 2026，在長壽相關資產抵押證券 (ABS) 的機構市場持續成熟之際，與結構性融資界的領袖互動交流。

Coventry 透過旗下的 LILY 平台，將長壽相關資產重新包裝成投資級別的資產抵押證券。這些證券的特點是抵押品份外耐久，現金流可預測，而且通常與傳統市場的走勢無關。 自 2025 年 4 月起，LILY 計劃已先後完成三輪證券化，累計發行 7.5 億美元的資產抵押票據，成功建立可持續的流程化發行平台，為日後擴展至機構級規模奠定基礎。

Coventry 出席 SFVegas®，正正反映長壽相關資產抵押證券作為結構性信貸的新興板塊，其發展步伐從未間斷。 為了推動 LILY 持續壯大，Coventry 整合大規模人壽保單發行、精算分析與機構級證券化基礎設施。

Coventry 行政總裁 Reid Buerger 說：「人壽保險抵押資產類別，如今正步入機構化成熟的嶄新階段。 透過 LILY，我們已建立流程化的證券化平台，其基礎在於審慎的承保原則、精算的嚴謹態度，以及貫徹一致的資本市場執行能力。 我們旨在建構持久穩健的基礎體系，既能承托源源不絕的發行需求，更能引領市場邁向長期繁榮。 眼見長壽相關資產在機構投資組合中的地位與日俱增，SFVegas® 便成為重要平台，讓業界領袖得以在此共商大計。」

隨著機構投資者對別具一格且獨立於市場波動的資產需求日增，Coventry 將與資本方、評級機構及分銷夥伴會面，共同探討 LILY 平台的後續擴展，以及長壽相關資產抵押證券的長遠發展方向。

如欲深入了解 LILY 及 Coventry 其他資本市場項目的與會人士，歡迎在 SFVegas® 期間聯絡 Coventry 團隊，亦可前往 https://www.coventry.com/LILY 索取更多相關資料。

關於 Coventry

Coventry 是人壽保險二級市場的頂尖及開創機構，以及人壽保險抵押資產類別的開拓先鋒。公司營運一個綜合平台，貫通四個互補垂直業務領域：人壽保險二級市場、長壽相關貸款、人壽保險和年金分銷，以及保險科技。 透過這些業務，Coventry 致力拓展保單持有人的財務選擇，提供以人壽保險保單及長壽關聯資產為基礎的資本方案，以便更易獲享保障及退休產品。另外亦應用科技，以提升整個人壽保險生態系統的定價、風險管理及營運效率。 秉持對消費者權益與市場誠信的長期承諾之下，Coventry 發揮其領導地位，致力提升行業標準、擴大消費者的選擇，並負責任地開發機構級質素的人壽保險抵押投資方案。 Coventry 歷來已收購逾 23,000 份人壽保險保單，完成超過 500 億美元的長壽相關交易，向保單持有人支付超過 60 億美元，並發放了逾 10 億美元的人壽保險相關貸款。 如欲了解更多有關 Coventry 的資訊，請瀏覽 Coventry.com。