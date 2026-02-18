Mavenir startet Zusammenarbeit mit Red Hat zur Bereitstellung von lokalen Service-Assurance-Lösungen mit dialogorientierter KI und agentischer KI für Telekommunikationsunternehmen

RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das Softwareunternehmen, das KI-basierte Mobilfunknetze entwickelt, hat heute eine Zusammenarbeit mit Red Hat, dem weltweit führenden Anbieter von Open-Source-Lösungen, bekanntgegeben, um mithilfe von Red Hat AI Service-Assurance-Lösungen mit dialogorientierter KI und agentischer KI bereitzustellen. Diese generativen KI-Lösungen (GenAI) auf Betreiberniveau werden von Red Hat OpenShift AI vor Ort bereitgestellt und bieten Telekommunikationsdienstleistern eine hoch skalierbare, sicherheitsorientierte, robuste und kostenoptimierte Grundlage für den Netzwerkbetrieb.

Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Telekommunikationsbranche grundlegend zu verändern: Service-Providern werden KI-Lösungen zur Verfügung gestellt, die bestehende Plattform-Investitionen einbinden und gleichzeitig zusätzliche Sicherheit, Ausfallsicherheit und niedrige Latenzzeiten bieten, die für den Echtzeit-Netzwerkbetrieb entscheidend sind.

Mavenir stellt damit speziell auf die Telekommunikationsbranche zugeschnittene KI-Lösungen bereit, die kostengünstiger und sicherer sind als gehostete KI-basierte As-a-Service-Lösungen.

„Im Wettlauf um die Monetarisierung von KI und die Entwicklung hin zu autonomen Netzwerken müssen Service-Provider die volle Kontrolle über das Nutzererlebnis, die Kosten und den Datenschutz behalten“, erklärt Sachin Karkala, EVP und General Manager für IMS und RAN bei Mavenir. „Unsere Zusammenarbeit mit Red Hat ermöglicht es uns, KI-Lösungen vor Ort zu entwickeln, die genau das leisten. Generative KI-Modelle können anhand der spezifischen Daten der Service-Provider optimiert werden, um spezialisierte lokale Agenten zu entwickeln, die eine optimale Leistung ermöglichen.“

Durch den Einsatz von dialogorientierter KI bewegt sich die Branche in der Wertschöpfungskette nach oben: Statt lediglich Konnektivität zwischen Entitäten bereitzustellen, übernehmen KI-Agenten eine aktive Kontrollfunktion, indem sie Inhalte und Intentionen von Kommunikation verstehen und darauf autonom reagieren.

Agentische Service Assurance stellt eine entscheidende Weiterentwicklung der aktuellen Service-Assurance-Lösungen dar, die sich ausschließlich auf maschinelle Lernmodelle stützen. Agentische Systeme verfolgen eine umfassendere Strategie und sind in der Lage, Workflows zu erstellen und die Entscheidungsfindung zwischen verschiedenen Bereichen im Netzwerk und unterschiedlichen Datenquellen zu steuern. Sie sind anpassungsfähig und lernfähig, sodass sie Probleme erkennen und korrigieren können, bevor sie sich auf den Kunden auswirken.

Auf dem Weg zur Einsatzreife arbeiteten Mavenir und Red Hat mit dem Dell Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL) zusammen. Das OTEL verfügt über eine fortschrittliche KI-Infrastruktur, die auf dem Dell PowerEdge R760xa basiert – einem luftgekühlten Hochleistungsserver, der für vielfältige Anwendungen wie KI, maschinelles Lernen sowie Deep Learning-Training und Inferenzierung entwickelt wurde. Die KI-Experten von Dell haben gemeinsam mit den Teams von Mavenir und Red Hat das Large Language Model (LLM) optimiert, um die zugrunde liegende Infrastruktur so effizient wie möglich zu nutzen.

Durch die Bereitstellung dieser Lösungen vor Ort mit Red Hat OpenShift AI können Service-Provider die Effizienz ihrer GPU-Ressourcen optimieren, die volle Kontrolle über Sicherheits- und Governance-Anforderungen behalten und den komplexen KI-Lebenszyklus einfacher verwalten.

Honoré LaBourdette, Vice President des Global Telco Partner Ecosystem bei Red Hat: „Damit KI im Unternehmen vom Proof-of-Concept zum produktiven Betrieb übergehen kann, ist eine validierte Grundlage mit obligatorischen Komponenten wie Sicherheitsmechanismen, Beobachtbarkeit und einem robusten Lebenszyklus erforderlich. Red Hat OpenShift AI liefert genau diese Grundlage. Gemeinsam mit Mavenir demonstrieren wir eine kosteneffiziente GPU-Nutzung durch Werkzeuge wie Kueue und Dynamic Accelerator Slicer (DAS) zur mandantenfähigen Ressourcenteilung, wodurch sich der Einsatz hochpreisiger Hardware deutlich optimieren lässt. In Verbindung mit Low-Latency-Model-Serving über vLLM stellen wir sicher, dass Echtzeitanwendungen wie KI-gestützte Sprachübersetzung die vom Markt geforderte deterministische Performance erreichen und so den konkreten Wert des Vor-Ort-Modells unter Beweis stellen. Dies ist die erste Ankündigung im Rahmen gemeinsamer Projekte mit Mavenir zur Nutzung der KI-Technologie von Red Hat.“

