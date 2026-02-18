Mavenir colabora con Red Hat para ofrecer soluciones de inteligencia artificial conversacional y de aseguramiento de servicios con IA agente en las instalaciones para operadores de telecomunicaciones

RICHARDSON, Texas, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, la compañía de software que construye redes móviles AI-by-design, anunció hoy una colaboración con Red Hat, el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto, para ofrecer soluciones de Inteligencia Artificial Conversacional y de Aseguramiento de Servicios con IA Agente utilizando Red Hat AI. Estas ofertas de IA generativa de nivel operador se ejecutan con Red Hat OpenShift AI en las instalaciones, proporcionando a los proveedores de servicios de telecomunicaciones una base altamente escalable, centrada en la seguridad, resiliente y optimizada en costos para las operaciones de red.

Esta colaboración se centra en transformar la industria de las telecomunicaciones al ofrecer soluciones de IA que aprovechen las inversiones existentes de los proveedores, mientras proporcionan mayor seguridad, resiliencia y baja latencia, crítica para operaciones de red en tiempo real.

Con este esfuerzo, Mavenir proporciona soluciones de IA específicamente adaptadas para la industria de las telecomunicaciones que están diseñadas para ser más rentables y seguras que las soluciones de IA hospedadas como servicio.

Sachin Karkala, vicepresidente ejecutivo y gerente general de IMS y RAN de Mavenir, declaró: "En la carrera por monetizar la IA y evolucionar hacia redes autónomas, los proveedores de servicios necesitan controlar la experiencia del usuario, los costos y la privacidad de los datos. Nuestra colaboración con Red Hat nos permite desarrollar soluciones de IA en las instalaciones que hacen precisamente eso. Los modelos de IA generativa pueden ajustarse utilizando los datos del proveedor de servicios para construir agentes especializados en las instalaciones que ayudan a ofrecer un rendimiento óptimo".

Con la inteligencia artificial conversacional, la industria avanza en la cadena de valor: de simplemente proporcionar conectividad, hacia agentes de IA que toman el control crítico sobre el contenido e intención de la comunicación.

El aseguramiento de servicios con IA agente es una evolución significativa de las soluciones de aseguramiento actuales basadas únicamente en modelos de aprendizaje automático. Los sistemas con IA agente tienen una perspectiva más amplia, capaces de crear flujos de trabajo y tomar decisiones entre diferentes dominios de la red y fuentes de datos diversas. Se adaptan y aprenden de manera autónoma, pudiendo detectar y corregir problemas antes de que afecten al cliente.

Como paso hacia la preparación para el despliegue, Mavenir y Red Hat colaboraron con el Dell Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL), que cuenta con una infraestructura avanzada de IA basada en el Dell PowerEdge R760xa, un servidor de alto rendimiento refrigerado por aire, diseñado para aplicaciones de IA, aprendizaje automático y entrenamiento e inferencia en deep learning. Los expertos en IA de OTEL de Dell trabajaron junto con los equipos de ingeniería de Mavenir y Red Hat para ajustar el modelo de lenguaje de gran tamaño y maximizar el uso eficiente de la infraestructura subyacente.

Al implementar estas soluciones en las instalaciones con Red Hat OpenShift AI, los proveedores de servicios pueden optimizar la eficiencia de sus recursos GPU, mantener el control total de los requerimientos de seguridad y gobernanza, y gestionar más fácilmente el complejo ciclo de vida de la IA.

Honoré LaBourdette, vicepresidente del Ecosistema Global de Socios Telco en Red Hat, comentó: “Para que la IA empresarial pase de la prueba de concepto a la producción, requiere una base validada con componentes obligatorios como mecanismos de control, observabilidad y un ciclo de vida robusto. Red Hat OpenShift AI proporciona esa base necesaria. Junto con Mavenir, estamos demostrando una eficiencia de GPU rentable a través de herramientas como Kueue y Dynamic Accelerator Slicer (DAS) para compartir recursos entre múltiples usuarios, lo que ayuda a optimizar la utilización de inversiones de hardware de alto valor. Esto, combinado con un servicio de modelos de baja latencia usando vLLM, garantiza que aplicaciones en tiempo real, como la traducción de voz con IA, logren el rendimiento determinista que exige el mercado, demostrando el valor tangible del modelo en las instalaciones. Este es nuestro primer anuncio de una serie de iniciativas conjuntas con Mavenir para aprovechar la tecnología Red Hat AI”.

Acerca de Mavenir

Mavenir impulsa redes inteligentes, automatizadas y programables mediante soluciones de software AI-by-design, nativas en la nube y diseñadas específicamente para operadores de telecomunicaciones. Su profunda experiencia en el sector de las telecomunicaciones ha sido demostrada a través de implementaciones con más de 300 operadores a nivel mundial en 120 países, que en conjunto atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Mavenir combina su amplia experiencia en telecomunicaciones con capacidades en la nube, TI y ciencia de datos, esenciales para abordar los desafíos reales de sus clientes. Sus soluciones de software comprobadas son AI-by-design, ofreciendo un futuro nativo en IA y la evolución de los operadores hacia TechCos.

Para más información visite www.mavenir.com.

