Mavenir collabore avec Red Hat pour fournir aux opérateurs télécoms une assurance de service d’IA conversationnelle et d’IA agentique sur site de niveau opérateur

RICHARDSON, Texas, 18 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, l’éditeur de logiciels spécialisé dans l’élaboration de réseaux mobiles alimentés par l’IA dès la conception, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Red Hat, leader mondial des solutions open source, afin de fournir des solutions d’assurance de service d’IA conversationnelle et d’IA agentique s'appuyant sur Red Hat AI. Ces offres d’IA générative (gen AI) de niveau opérateur sont fournies via la solution Red Hat OpenShift AI déployée sur site, offrant aux fournisseurs de services de télécommunications un socle initial hautement évolutif, axé sur la sécurité, résilient et optimisé en termes de coûts pour les opérateurs réseau.

Cette collaboration vise à transformer le secteur des télécommunications en proposant aux fournisseurs de services des solutions d’IA qui tirent parti de leurs investissements existants dans les plateformes tout en offrant une sécurité et une résilience supplémentaires, avec une faible latence, ce qui est essentiel pour les opérations réseau en temps réel.

Grâce à cette approche, Mavenir fournit des solutions d’IA adaptées au secteur des télécommunications, dont la conception vise une rentabilité et une sécurité supérieures aux solutions d’IA hébergées en tant que service.

Sachin Karkala, vice-président principal et directeur général d’IMS & RAN chez Mavenir a déclaré : « Dans la course à la monétisation de l’IA et à l’évolution vers des réseaux autonomes, les fournisseurs de services doivent avoir le contrôle sur l’expérience utilisateurs, les coûts et la confidentialité des données. Notre collaboration avec Red Hat nous permet de développer des solutions d’IA sur site qui répondent précisément à ces enjeux. Les modèles d’IA générative peuvent être affinés grâce aux données des fournisseurs de services afin de créer des agents spécialisés sur site qui contribuent à offrir des performances optimales ».

Le secteur progresse dans la chaîne de valeur grâce à l’IA conversationnelle, en évoluant de la simple fourniture de connectivité entre entités vers des agents IA capables de prendre le contrôle critique de l’action sur le contenu et l’intention de la communication.

L’assurance de service agentique représente une évolution significative par rapport aux solutions actuelles d’assurance de service qui reposent uniquement sur des modèles d’apprentissage automatique. Les systèmes agentiques adoptent une perspective plus large, puisqu’ils sont capables de créer des flux de travail et de faciliter la prise de décision entre différents domaines du réseau et des sources de données disparates. Ils s’adaptent et apprennent de manière autonome, ce qui leur permet en définitive de détecter et de corriger les problèmes avant qu’ils n’affectent le client.

Dans le cadre de la préparation au déploiement, Mavenir et Red Hat ont collaboré avec l’Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL) de Dell Technologies, qui héberge une infrastructure IA avancée basée sur le Dell PowerEdge R760xa, un serveur haute performance refroidi par air, conçu pour une large gamme d’applications, notamment l’IA, l’apprentissage automatique, l’apprentissage - entraînement profonds et l’inférence. Les experts en IA d’OTEL de Dell ont collaboré avec les équipes d’ingénieurs de Mavenir et Red Hat pour affiner le modèle linguistique à grande échelle et pour optimiser l’utilisation efficace de l’infrastructure sous-jacente par la solution.

En déployant ces solutions sur site avec Red Hat OpenShift AI, les fournisseurs de services peuvent optimiser l’efficacité de leurs ressources GPU, conserver un contrôle total sur les exigences en matière de sécurité et de gouvernance, et gérer avec plus de facilité le cycle de vie complexe de l’IA.

Honoré LaBourdette, vice-président de l’écosystème mondial des partenaires télécoms chez Red Hat, a déclaré : « Pour que l’IA d’entreprise passe de la preuve de concept à la phase de production, elle exige de reposer sur une base validée comprenant des composants obligatoires tels que des garde-fous, l’observabilité et un cycle de vie robuste. Red Hat OpenShift AI fournit cette base indispensable. En collaboration avec Mavenir, nous démontrons l’efficacité économique des GPU grâce à des outils tels que Kueue et Dynamic Accelerator Slicer (DAS) pour le partage des ressources multi-locataires, ce qui permet d’optimiser l’utilisation des investissements matériels coûteux ». Il ajoute également : « Combiné à un modèle à faible latence utilisant vLLM, la solution permet de garantir que les applications en temps réel, telles que la traduction vocale par IA, atteignent les performances déterministes exigées par le marché, démontrant ainsi la valeur tangible du modèle sur site. Il s’agit de notre première annonce dans le cadre d’une série d’initiatives conjointes avec Mavenir visant à tirer parti de la technologie d’IA de Red Hat ».

