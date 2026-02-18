Mavenir משתפת פעולה עם Red Hat כדי לספק יכולות הבטחת שירות עבור בינה מלאכותית שיחתית ובינה מלאכותית סוכנית בהתקנה מקומית ברמת ספקיות שירות עבור שוק הטלקום

ריצ'רדסון, טקסס, Feb. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, חברת התוכנה שבונה רשתות סלולר המבוססות על בינה מלאכותית, הכריזה על שיתוף פעולה עם Red Hat, הספקית המובילה בעולם של פתרונות קוד פתוח, כדי לספק פתרונות הבטחת שירות עבור בינה מלאכותית שיחתית בינה מלאכותית סוכנית באמצעות Red Hat AI. פתרונות בינה מלאכותית יוצרת אלו, ברמת ספקיות שירות, מועצמים באמצעות Red Hat OpenShift AI בהרצה מקומית, והם מעצימים ספקיות שירותי טלקומוניקציה עם בסיס בר התאמה ברמה גבוהה, ממוקד אבטחה, עמיד וממוטב עלויות לתפעול הרשת.

שיתוף פעולה זה מתמקד בשינוי תעשיית התקשורת על ידי מתן פתרונות בינה מלאכותית לספקי שירותים המנצלים את ההשקעות הקיימות שלהם בפלטפורמות תוך מתן אבטחה נוספת, עמידות והשהייה נמוכה הקריטית לתפעול רשת בזמן אמת.

במאמץ זה, Mavenir מספקת פתרונות בינה מלאכותית המותאמים לתעשיית התקשורת, שנבנו במיוחד להיות חסכוניים ובטוחים יותר מאשר פתרונות AI מתארחים כשירות.

סאצ'ין קרקאלה (Sachin Karkala), סגן נשיא בכיר ומנכ"ל תחום ה-IMS ו-RAN ב-Mavenir, אמר: "במרוץ למוניטיזציה של בינה מלאכותית ולהתפתחות לרשתות אוטונומיות, ספקיות שירות זקוקות לשליטה בחוויית המשתמש, העלות ופרטיות הנתונים. שיתוף הפעולה שלנו עם Red Hat מאפשר לנו לפתח פתרונות בינה מלאכותית בהתקנה מקומית שעושים בדיוק את זה. ניתן לכוונן מודלי בינה מלאכותית יוצרת באמצעות הנתונים של ספקיות השירות כדי לבנות סוכנים ייעודיים מקומיים המסייעים לספק ביצועים מיטביים".

עם בינה מלאכותית שיחתית, התעשייה מתקדמת בשרשרת הערך ממתן קישוריות בין ישויות בלבד, לסוכני בינה מלאכותית שלוקחים שליטה קריטית על הפעולה על התוכן והכוונה של התקשורת.

הבטחת שירות מבוססת סוכנים מהווה התפתחות משמעותית של פתרונות הבטחת השירות של ימינו, המסתמכים על מודלים של לימוד מכונה בלבד. למערכות סוכניות יש נקודת מבט רחבה יותר, והן יכולות ליצור תזרימי עבודה ולהניע קבלת החלטות בין תחומים שונים ברשת ומקורות נתונים שונים. הן מסתגלות ולומדות את עצמן, ובסופו של דבר מסוגלות לזהות ולתקן בעיות לפני שהן משפיעות על הלקוח.

כצעד לקראת מוכנות לפריסה, Mavenir ו-Red Hat יצרו קשר עבודה עם Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL) של Dell Technologies, המארחת תשתית בינה מלאכותית מתקדמת המבוססת על Dell PowerEdge R760xa - שרת עתיר ביצועים מקורר אוויר שתוכנן עבור מגוון רחב של יישומים, כולל בינה מלאכותית, לימוד מכונה ולימוד עמוק - לאימון ולהיסק. מומחי הבינה המלאכותית ב-OTEL של Dell שיתפו פעולה עם צוותי ההנדסה של Mavenir ו-Red Hat כדי לכוונן את מודל השפה הגדול ולכדי להבטיח את המירב משימוש יעיל בפתרון בתשתית הבסיסית.

על ידי פריסה מקומית של פתרונות אלה עם Red Hat OpenShift AI, ספקיות שירות יכולות לייעל את משאבי ה-GPU שלהן, לשמור על שליטה מלאה בדרישות האבטחה והריבונות, ולנהל ביתר קלות את מחזור החיים המורכב של הבינה המלאכותית.

הונורה לה-בורדט (Honoré LaBourdette), סגנית נשיא לאקוסיסטם הגלובלי של שותפות טלקום ב-Red Hat, ציינה: "כדי שבינה מלאכותית ארגונית תעבור מהוכחת היתכנות לייצור, נדרש בסיס מאומת עם רכיבי חובה כמו שמורי סף, יכולת תצפית ומחזור חיים חזק. Red Hat OpenShift AI מספק את הבסיס הדרוש. יחד עם Mavenir, אנו מדגימים יעילות GPU חסכונית באמצעות כלים כמו Kueue ו-Dynamic Accelerator Slicer (DAS) לשיתוף משאבים מרובי דיירים, המסייעים לייעל את הניצול של השקעות גדולות בחומרה. זה, בשילוב עם הגשת מודלים עם שיהוי קצר באמצעות vLLM, מסייע להבטיח שיישומים בזמן אמת כמו תרגום קולי באמצעות בינה מלאכותית, ישיגו את הביצועים הדטרמיניסטיים שהשוק דורש, ומוכיחים את הערך המוחשי של מודל מקומי. זוהי ההכרזה הראשונה שלנו בסדרה של יוזמות משותפות עם Mavenir למינוף טכנולוגיית הבינה המלאכותית של Red Hat".

אודות Mavenir

Mavenir מאפשרת רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות באמצעות פיתוח פתרונות תוכנה מבוססי בינה מלאכותית, להרצה בענן, עבור מפעילות סלולר. המומחיות המעמיקה של החברה בתחום הטלקום הוכחה באמצעות פריסות עם יותר מ-300 מפעילות ברחבי העולם ביותר מ-120 מדינות, המשרתות יחד יותר מ-50% ממנויי הסלולר העולם. Mavenir משלבת את ניסיונה המעמיק בתחום הטלקום עם מומחיות ענן ו-IT ומיומנויות מדעי הנתונים החיוניות כדי לפתור אתגרים אמיתיים של הלקוחות. פתרונות התוכנה המוכחים שלה משלבים בינה מלאכותית מהבסיס, ומספקים עתיד עם שילוב טבעי של בינה מלאכותית ואת התפתחות של המפעילות לחברות טכנולוגיה.

למידע נוסף, אנא בקרו בכתובת www.mavenir.com

