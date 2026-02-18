Mavenir Berkolaborasi dengan Red Hat untuk Menghadirkan AI Percakapan dan Jaminan Layanan AI Agentik Kelas Operator yang Berjalan di Infrastruktur Lokal untuk Perusahaan Telekomunikasi

RICHARDSON, Texas, Feb. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, perusahaan perangkat lunak yang membangun jaringan seluler dengan konsep yang mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, hari ini mengumumkan kolaborasi dengan Red Hat, penyedia solusi open-source terkemuka di dunia, untuk menghadirkan solusi AI Percakapan dan jaminan layanan AI Agentik menggunakan Red Hat AI. Penawaran AI generatif (gen AI) kelas operator ini didukung oleh Red Hat OpenShift AI yang berjalan di infrastruktur lokal sehingga memungkinkan penyedia layanan telekomunikasi untuk memiliki fondasi operasi jaringan yang sangat skalabel, berfokus pada keamanan, tangguh, serta hemat biaya.

Kolaborasi ini berfokus pada transformasi industri telekomunikasi dengan menyediakan solusi AI kepada penyedia layanan yang memanfaatkan investasi platform yang sudah ada, sekaligus menghadirkan tambahan keamanan, ketahanan, serta latensi rendah yang sangat penting untuk operasi jaringan secara real time.

Melalui upaya ini, Mavenir menghadirkan solusi AI yang disesuaikan dengan kebutuhan industri telekomunikasi dan dirancang secara khusus agar lebih hemat biaya serta lebih aman dibandingkan solusi AI yang dihosting sebagai layanan.

Sachin Karkala, EVP & General Manager IMS & RAN Mavenir, mengatakan: “Dalam perlombaan untuk memonetisasi AI dan berevolusi menuju jaringan otonom, para penyedia layanan membutuhkan kendali atas pengalaman pengguna, biaya, dan privasi data. Kolaborasi kami dengan Red Hat memungkinkan kami mengembangkan solusi AI yang berjalan di infrastruktur lokal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Model AI generatif dapat disesuaikan dengan menggunakan data penyedia layanan untuk membangun agen khusus yang berjalan di infrastruktur lokal guna membantu menghadirkan performa optimal."

Dengan AI percakapan, industri ini kini bergerak naik dalam rantai nilai, dari yang sebelumnya sekadar menyediakan konektivitas di antara berbagai entitas, menjadi agen AI yang mengambil alih kendali penting untuk bertindak berdasarkan isi dan tujuan komunikasi.

Jaminan layanan agentik merupakan evolusi signifikan dalam solusi jaminan layanan masa kini yang hanya mengandalkan model pembelajaran mesin. Sistem agentik memiliki perspektif lebih luas, karena mampu menciptakan alur kerja dan mendorong pengambilan keputusan di antara berbagai domain dalam jaringan serta berbagai sumber data terpisah. Sistem ini beradaptasi dan belajar mandiri sehingga pada akhirnya mampu mendeteksi serta mengatasi masalah sebelum berdampak pada pelanggan.

Sebagai langkah menuju kesiapan implementasi, Mavenir dan Red Hat bekerja sama dengan Dell Technologies Open Telecom Ecosystem Lab (OTEL), yang menyediakan infrastruktur AI canggih berbasis Dell PowerEdge R760xa—server berperforma tinggi dengan pendingin udara yang dirancang untuk berbagai aplikasi, termasuk AI, pembelajaran mesin, serta pelatihan dan inferensi pembelajaran mendalam. Para pakar AI OTEL dari Dell berkolaborasi dengan tim insinyur Mavenir dan Red Hat untuk melakukan penyesuaian pada model bahasa besar serta memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur pendukung agar solusi berjalan dengan lebih efisien.

Dengan menerapkan solusi ini di infrastruktur lokal menggunakan Red Hat OpenShift AI, penyedia layanan dapat mengoptimalkan efisiensi sumber daya GPU mereka, mempertahankan kendali penuh atas persyaratan keamanan dan tata kelola, serta lebih mudah dalam mengelola siklus hidup AI yang kompleks.

Honoré LaBourdette, Vice President Global Telco Partner Ecosystem di Red Hat, berkomentar: “Agar AI perusahaan dapat beralih dari tahap bukti konsep menjadi produksi, dibutuhkan fondasi tervalidasi dengan komponen wajib seperti pedoman, kemampuan observasi, dan siklus proses yang andal. Red Hat OpenShift AI menyediakan fondasi penting yang dibutuhkan. Bersama Mavenir, kami menunjukkan efisiensi GPU hemat biaya melalui alat-alat seperti Kueue dan Dynamic Accelerator Slicer (DAS) untuk berbagi sumber daya multi-tenant, yang membantu mengoptimalkan pemanfaatan investasi perangkat keras bernilai tinggi. Hal ini, dipadukan dengan penyajian model berlatensi rendah menggunakan vLLM, membantu memastikan bahwa aplikasi real time seperti penerjemahan suara berbasis AI dapat mencapai performa deterministik yang dibutuhkan pasar, yang sekaligus membuktikan nilai nyata dari model infrastruktur lokal. Ini merupakan pengumuman pertama kami dalam rangkaian inisiatif bersama dengan Mavenir untuk memanfaatkan teknologi Red Hat AI."

Tentang Mavenir

Mavenir menghadirkan jaringan cerdas, otomatis, dan dapat diprogram melalui pengembangan solusi perangkat lunak berbasis cloud yang dirancang khusus untuk operator telekomunikasi, dengan mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan. Keahlian mendalam perusahaan ini di bidang telekomunikasi telah terbukti melalui implementasi bersama dengan lebih dari 300 operator secara global di lebih dari 120 negara, yang secara bersama-sama melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Mavenir menggabungkan pengalaman telekomunikasinya yang mendalam dengan keahlian cloud dan TI serta set keterampilan sains data yang sangat penting untuk memecahkan tantangan nyata yang dihadapi pelanggan. Solusi perangkat lunaknya yang telah terbukti mengintegrasikan AI sejak tahap perancangan, sehingga membawa masa depan yang sepenuhnya berbasis AI dan membantu operator bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (TechCo).

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com.

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com